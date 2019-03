Administratorica u uredu za nas je tjedan dana vodila svoj financijski dnevnik

U ovotjednom izdanju financije je zapisivala mlada administratorica koja radi u udruzi u Zagrebu

Zanimanje: administrator u uredu (jedne udruge u Zagrebu)

Dob: 24

Lokacija: Zagreb

Mjesečna primanja: 4600 kuna

Mjesečni troškovi

Režije: živim s roditeljima pa uglavnom oni plaćaju, ja dajem oko 300 kuna

Javni prijevoz: oko 250 kuna

Račun za mobitel: 200 kuna

PRVI DAN – PONEDJELJAK

06:35 – Ustajem i spremam stvari za posao pa odlazim na autobus u 7 i 5. Putujem iz mjesta pored Velike Gorice do Glavnog kolodvora u Zagrebu

07:10 – Na kolodvoru odlazim do Konzuma i kupujem namirnice za doručak za dva tjedna jer su pahuljice koje jedem svako jutro trenutno na akciji. Kupujem i nekoliko vrećica kave 3 u 1. Plaćam 57 kuna. Hodam pješke do posla, treba mi oko 10 minuta.

12:00 – Odlazim na pauzi do dućana u kvartu, kupujem tunu u konzervi, kukuruz u konzervi i jedan jogurt. Plaćam 48 kuna.

17:00 – Završavam s poslom i odlazim do trgovine po namirnice za pizzu koju namjeravam doma raditi za večeru. Plaćam 98 kuna.

17:30 – Odlazim na piće s prijateljicom i njenim dečkom. Plaćam svojih 18 kuna.

23:30 – Nakon večere spremam stvari za idući dan i odlazim na spavanje.

Dnevni total: 221 kunu

DRUGI DAN – UTORAK

06:35 – Ustajem i odlazim na posao, ovaj put ne moram do trgovine jer mi je svega ostalo od jučer.

12:30 – Na pauzi odlazim po tunu u trgovinu, kukuruza imam od jučer. Plaćam 18 kuna.

17:45 – Nalazim se s prijateljicom i idemo na večeru u Nokturno. Jedem Fussile Mamma Rosa, pijem crno vino i mineralnu. Plaćam 92 kune. Nakon večere odlazim do trgovine i kupujem Nutellu i marmeladu za palačinke. Usput uzimam kekse i šampon za kosu koji je na akciji. Plaćam 72 kune.

23:30 – Spremno je sve za sutra i nakon večere odlazim spavati.

Dnevni total: 182 kune

TREĆI DAN – SRIJEDA

06:35 – Nakon što sam stigla do kolodvora kupujem tri banane. Plaćam 8 kuna.

12:30 – Na pauzi na poslu odlazim do trgovine i kupujem rio mare salatu od tune i neki meksički miks. Uzimam i čokoladu za kolege. Plaćam 62 kune.

16:30 – Kupujem blok karata za autobus i odlazim doma. Plaćam 40 kuna. Doma sam oko 17:30.

23:30 – Spremam sve, jedem i odlazim na spavanje

Dnevni total: 110 kuna

Četvrti dan – Četvrtak

12:30 – Za pauzu na poslu kupujem isto kao i jučer, rio mare salatu od tune, meksički miks i jogurt. Plaćam 52 kune.

16:30 – Nakon posla odlazim do autobusnog kolodvora i kupujem dvije povratne karte za autobus za Split – za mene i mamu. Plaćam 544 kune. Onda odlazim do Ilice, u Mangu kupujem traperice i dvije basic majice, pa u Tezenisu donji dio trenirke i dvije sportske majice. U Mangu ostavljam 440 kuna, u Tezenisu 233 kune.

19:00 – Stižem doma, pakiram stvari za sutra i spremam za posao. Tuširam, jedem i odlazim spavati.

Dnevni total: 1269 kuna

PETI DAN – PETAK

12:30 – Za gablec kupujem tunu i jogurt kao dan prije. Plaćam 36 kuna.

16:30 – Kupujem grickalice i vodu za put. Plaćam 32 kune. Krećem na bus i oko 22:30 smo u Splitu.

Dnevni total: 68 kuna

ŠESTI DAN – SUBOTA

09:00 – Buđenje nakon malo dužeg spavanja. Druženje s obitelji, rodbinom i dečkom u Splitu. Odlazimo na ručak, kavu i šetamo. Uglavnom mi ne daju da išta platim, ali platim svima piće, to me koštalo 98 kuna.

23:00 – Dolazak doma nakon cjelodnevnog druženja.

Dnevni total: 98 kuna

SEDMI DAN – NEDJELJA

08:00 – Malo duže spavanje. Odlazak na jutarnju kavu pa na ručak oko 13 sati. Nakon toga ponovno kava oko 15 sati. Ovaj put plaćam barem dio. Trošim oko 180 kuna.

23:30 – Stižemo doma, spremam se za posao sutra, obavljam sve što trebam i odlazim spavati.

Dnevni total: 180 kuna

TJEDNI TOTAL: 2128 kuna

Zaključak

Ovaj iznos dosta je velik za tjedan dana i moram reći da me malo šokirao, ali tako sam si i planirala. Ne odlazim u Split baš svaki vikend niti ne kupujem odjeću svaki tjedan. Računala sam na ovakav trošak, možda malo manji, ali očekivala sam potrošiti dosta novaca. Bez obzira na to me ne brine jer znam da inače radim sve unaprijed i pazim, stoga mislim da će mi ostatak iznosa plaće biti dovoljan do kraja mjeseca. Platila sam sve što sam trebala, a ostaje mi samo neki dnevni trošak.