Znate li kako odabrati najbolji madrac za sebe? Mi znamo i imamo sve smjernice za pametan shopping

Od materijala do vrste madraca – evo kako odabrati najbolje za sebe, i svoje bližnje

Spavanje je najbolja meditacija, a snovi najbolja besplatna terapija. Izreka je to slavnog Dalaj Lame s kojom se mnogi s pravom slažu. No da bi ugodno konzultirali svog unutrašnjeg Sigmunda Freuda i od spavanja izvukli ono najbolje za zdravlje i ljepotu, itekako je važno na čemu spavate. Kvalitetan krevet, madrac i jastuk nužni su za dobar san i najbolji način kako ćete umanjiti ili se čak riješiti lošeg sna te problema s bolnom kralježnicom.

Budite li se neispavani, umorni i iscrpljeni s bolovima u kralježnici, donjem dijelu leđa i vratu vrlo vjerojatno imate loš, star i neadekvatan madrac. Uvriježeno je pravilo da bi madrac trebalo zamijeniti nakon sedam godina korištenja, no osjećate li navedene znakove, trebalo bi ga zamijeniti i prije!

Kvalitetan madrac treba odgovarati obliku kralježnice, ne smije biti ni premekan niti pretvrd, a mora biti dovoljno velik da na njemu možete mijenjati položaj u snu kako poželite. Osim toga, mora pružati potporu tijelu, ne smije stvarati pritisak na izbočene dijelove tijela, mora biti prozračan, imati zaštitu od grinja.

Od lateksa do vlakana bambusa

Vrlo je važan i izbor materijala koji uvelike definira kvalitetu madraca. Najpopularniji madraci na svijetu napravljeni su od prirodnih materijala (npr. lateksa), ili u svojoj jezgri imaju slojeve prirodnih materijala (vuna, svila, soja, aloe vera ili čak srebro). Među najpopularnijim dodacima su i vlakna bambusa, koja su na dodir poput mekog kašmira. Uz iznimnu mekoću, vlakna bambusa odlikuju se i antibakterijskim svojstvima te visokom moći upijanja. Materijali u kojima se nalaze vlakna bambusa upijaju četiri puta više vlage od pamuka.

Bambusova prirodna zaštita od mikroba djeluje i kao prirodni dezodorans i učinkovito čuva presvlaku madraca. Vlakno bambusa je drevni ekološki čist materijal koji se koristi u mnoge svrhe. Zahvaljujući svojoj izdržljivosti, mekoći i iznimnoj moći upijanja, tekstilna ga industrija sve više cijeni. Visok udio pektina koji se nalazi u vlaknima bambusa pomaže u obnavljanju stanica kože i pruža nam bolje i zdravije spavanje.

Bambusova su vlakna iznimno mekana i porozna, te time omogućuju koži da diše budući da upijaju znoj pri čemu koža ostaje suha. Istodobno su odlični vodič topline. Kako reguliraju temperaturu, madrac je hladniji i suši ljeti, a topliji zimi.

Udobna i mekana memorijska pjena

Posljednjih godina madraci s memorijskom pjenom izuzetno su popularni, ponajprije jer su udobni i mekani, a pri spavanju se oblikuju prema tijelu. Zbog prozračne strukture omogućavaju isparavanje vlage i regulaciju topline te odbijaju grinje i bakterije koje ne vole umjetne materijale.

Budući da je izuzetno fleksibilna, memorijska pjena osigurava pravilno poravnanje tijela i pruža mu pravilnu potporu. Ne stvara pritisak na određenim točkama na tijelu, već im se prilagođava. Memorijska pjena olakšava bolove u leđima, kukovima, vratu i ramenima jer je osjetljiva na temperaturu i težinu te smanjuje pritisak na onim dijelovima tijela koji su najčešće izloženi pritisku.

Madraci od memorijske pjene su idealni za dvostruke krevete ili bilo kakve krevete na kojima spava dvoje ljudi. Na tradicionalnim madracima možete osjetiti svaki pokret svoga partnera; memorijska pjena apsorbira te pokrete tako dobro da ih uopće nećete biti svjesni. Pjenaste opruge prilagođavaju se tijelu Madrac s oprugama koristi sustav čeličnih opruga za podršku. Proizvođači nude nekoliko različitih vrsta opružnih sustava, uključujući bonel jedinice s oprugama koji su povezani u

jednu cjelinu i pojedinačno umotanih džepičastih opruga.

Oblik, dizajn, veličina i broj opruga u madracu mogu varirati. Opruge su prekrivene različitim materijalima, što može uključivati različite pjene, vlakna i dodatne slojeve manjih opruga. Broj opruga može biti različit, ali ideja je da postoji veći broj opruga i bolja potpora i distribucija, čime se madrac bolje prilagođava i

podržava spavača.

Madraci s pjenastim oprugama predstavljaju kombinaciju učinkovitosti klasičnih opruga i elastičnosti Ecocell pjene. Ecocell je tvrd materijal koji ne mijenja svoje

karakteristike, a sadrži elastična svojstva koja se prilagođavaju vašem tijelu.

Kako odabrati najbolji madrac za sebe

Napravite brzi test: najvažnije je da kratko legnete na madrac koji ste izabrali. Samo ćete na taj način sigurno znati je li vam udobno ili ne. To je razlog zašto mnogi prodavači madraca nude testno razdoblje. Neke madrace možete testirati i do 30 dana i ako niste zadovoljni, možete ga vratiti bez troškova! Stručnjaci preporučuju madrac koji nije previše mekan, ali i dalje pruža maksimalnu udobnost tijekom sna i olakšava svaku bol koliko je god to moguće.

Pažljivo birajte materijal: pazite da materijal od kojeg je napravljen bude dovoljno elastičan da se prilagodi vašoj kičmi i tijelu i da ih podupire u pravilnom položaju. Madrac se mora moći prilagoditi svakom dijelu tijela pa ćete se moći kvalitetnije odmoriti jer se više nećete okretati i prevrtati kako biste našli udoban položaj. Dobar madrac osigurava odgovarajući pritisak na vaše tijelo ravnomjerno raspoređen.

Izaberite madrac sa zaštitom od grinja: istraživanja su pokazala da prosječan madrac star dvije godine sadrži oko dva milijuna grinja, mrtvih i živih. Svaki put kad se okrenete na madracu podiže se oblak prašine koji izaziva alergijske simptome (začepljen nos, kihanje, nadražene oči itd). Neki madraci štite vas od grinja, bakterija i gljivica jer su sve presvlake madraca impregnirane CleanEffect tretmanom. To je globalno priznat način koji štiti tkanine od grinja, bakterija i gljivica.

Birajte materijale koji su prozračni i koristite podnice: naše tijelo tijekom spavanja izlučuje mnogo vlage pa je vrlo važno imati madrac koji regulira toplinu i vlagu. Jezgra madraca mora moći pružiti maksimalnu cirkulaciju zraka kako bi se kontrolirala i izbjegla pretjerana vlažnost. Ecocell, Tencel i meka bambusova vlakna… svi oni imaju jedinstvene odlike koje im omogućavaju slobodan protok zraka i uklanjanje suvišne vlage. Zato vaš madrac ostaje suh i omogućava vam da svaku večer utonete u svjež madrac.

Važne su i podnice: kako bi madrac dobro ‘disao’ i kako bi se uklanjala vlaga koju izlučujemo tijekom spavanja potrebno je koristiti podnice. Birajte madrac s višegodišnjim jamstvom: jamstvo na jezgru madraca vam daje sigurnost da proizvođač ima obavezu zamijeniti madrac ako se pojavi ikakva nepravilnost na njegovoj jezgri. Kako je 10 godina dugo vremensko razdoblje, proizvođač mora imati čvrste dokaze da je proizvod koji nudi takve kvalitete da može ponuditi takvo jamstvo. To jamstvo je, naravno, znak vrhunske kvalitete proizvoda.

Iskoristite testno razdoblje: lako se može dogoditi da odaberete i kupite madrac i onda otkrijete da ne ispunjava vaša očekivanja ili potrebe. Zato je posebno važno da dobijete testno razdoblje. To znači da možete vratiti madrac i dobiti povrat novca bez objašnjenja ako tijekom tog roka ustanovite da vam ne odgovara. Neki proizvođači nude testno razdoblje za madrace u trajanju od 15 do 100 dana, ovisno o madracu.

Provjerite spavate li dobro: Telegram media grupa i Dormeo provode višemjesečno istraživanje navika spavanja Hrvata.