Žene u klubu budu dodirnute 157 puta u samo 3 i pol sata. Ovaj video će vas šokirati

Kreirana je pametna haljina koja je pokazala koliko su muškarci nasrtljivi u noćnim izlascima

Gorući problem seksualnog uznemiravanja u zadnje vrijeme koriste mnoge marketinške tvrtke koje pokušavaju prikazati važnost problema i prikazati svoj stav o tome. Dakako, ne zvuči baš najbolje da to rade u vlastitu korist, ali ipak stvaraju pozitivan pokret i potiču raspravu u javnosti.

Postoji jedna reklama koja nam je posebno zapela za oko. Radi se o reklami švicarske tvrtke Schweppes i brazilske agencije Ogilvy. Njihova kampanja usredotočena je na problem uznemiravanja žena i naziva je ‘Haljina za poštovanje’ ili ‘Dress for respect’. Reklama prikazuje tri žene u klubu koje muškarci često dodiruju dok nose tu posebnu, pametnu haljinu.

Pametna haljina sa ušivenim senzorima

Radi se o pametnoj haljini koja je dizajnirana tako da u sebi ima ušivene snažne senzore koji reagiraju svaki puta kada ih se dodirne. Osmišljena je tako da pokaže signal nakon svakog dodira u realnom vremenu. Eksperiment je uključivao tri djevojke koje su u toj haljini izašle u klub u Brazilu. Svaki put kada bi ih netko dodirnuo, haljina bi slala signal preko WiFi mreže što bi voditelji eksperimenta odmah mogli vidjeti.

Cilj je bio prikazati koliko se djevojke često susreću sa seksualnim i javnim uznemiravanjem. Ne treba niti spominjati da su za vrijeme eksperimenta sve tri bile dodirivane, čak i kada su prikazale kako ne žele da se to događa. Nekima su muškarci prilazili i čak ih pokušavali poljubiti dok su one vrlo jasno davale do znanja da im se to ne sviđa.

157 dodira u manje od četiri sata

Rezultati su na kraju pokazali kako su žene u manje od četiri sata bile dodirnute 157 puta. Ovo znači da su doživjele preko 40 dodira u jednom satu. I to onog kojeg nisu htjele. Inače, reklama počinje prikazom brazilske statistike o uznemiravanju žena koja je dosta tužna, a i dobar razlog za stvaranje ovakve reklame.

Navode kako je 86% žena u Brazilu doživjelo uznemiravanje u klubu, a osim toga su doživjele da ih se neugodno doziva, zuri u njih, daju im se seksualni komentari i govore psovke. Uz to, gotovo polovica brazilske populacije doživjela je neželjeni fizički kontakt barem jednom od 2016. godine.

Zanimljivost reklame su i komentari muškaraca. Naime, na početku videa ispitano je nekoliko muškaraca što misle o eksperimentu na što su odgovori bili skeptični. Naveli su kako se žene naprosto vole žaliti na sve i ‘tko izlazi u četvrtak samo plesati’, čime su aludirali da djevojke koje izlaze u klubove valjda žele biti dodirivane i samo traže seksualno iskustvo.

Na kraju eksperimenta, muškarcima koji su bili u klubu prikazan je cijeli video, a kako je sve to na kraju izgledalo dosta ih je zbunilo. Kada su im pokazali video djevojaka i ponašanja ostalih muškaraca, ostali su razočarani i poprilično izbezumljeni. Sami su se šokirali onime što vide. Ovakve reklame možda i njima napokon daju do znanja da problem zaista postoji.