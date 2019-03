U Zagrebu se uskoro, 30.3., održava 7. po redu Pink Day, festival ružičastih vina koji sebe ponosno i ambiciozno smatra i manifestacijom dobrog raspoloženja, proljeća, žena i cvijeća. Rosé vina su sve popularnija, pa u njima sve više uživaju i pravi vinski znalci, osobito u proljeće i ljeti. Povodom itekako poznatog događaja u Zagrebu, žene koje znaju baš sve o vinima (Women on Wine) otkrile su nam svoja omiljena vina, i to ona ružičasta.

Sanja Muzaferija

”Meni je izuzetno teško, a pomalo i nepravedno izdvojiti samo jedan rosé, s obzirom da sam ipak osnivačica festivala ružičastih vina. No, odlučila sam se, da ne uvrijedim nekoga od hrvatskih vinara, za jedan francuski rosé. To je Château Miraval, a vlasnici ove vinarije su Angelina Jolie i Brad Pitt. Miraval iz 2015. je od Wine Spectatora dobio fantastičnih 90 bodova što je prvi puta da je jedno ružičasto vino dobilo tako visoku ocjenu. Mirisan, nježan, boje lososa, kako se to i očekuje od najboljih rosea, Miraval je moj izbor. I časna riječ, nije zbog Brangeline.”