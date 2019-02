Želimo da odmah pobliže upoznate Bojanu Vunturišević, beogradsku glazbenicu koja stiže u Zagreb

Bojana Vunturišević 15. veljače nastupa u Tvornici gdje će svirati pjesme s posljednjeg albuma ‘Daljine’ među kojima je i njezin hit Kese etikete

Možda ste čule pjesmu Kese etikete u kojoj bi se svaka od nas mogla pronaći barem u nekom trenutku svog života. Ako niste kliknite ‘play’, a preporučamo vam da poslušate i cijeli album ove 33. godišnje glazbenice koja je već nekoliko puta nastupala ovdje, ali ovaj put priprema nešto posebno. Jutros smo izmjenile nekoliko poruka malo o nastupu, Zagrebu i glazbi.

Čule smo da ponovno dolaziš u Zagreb, pa se javljamo da vidimo kakve su impresije. Jesi li uzbuđena zbog koncerta u Tvornici?

Uzbuđena sam prije svakog koncerta, ali ovog je puta uzbuđenje nekako posebno jer ćemo po prvi put doći u proširenom sastavu. Naime, pored standardnog trija, koji činimo Bambi, MKDSL i ja, s nama u petak i naš saksofonist Džemal. Kad god je on s nama na bini, kvaliteta nastupa skoči za 50 posto. Još ako na to dodamo da ćemo po prvi put, otkad su “Daljine” aktualne, svirati duže od 45 minuta, uzbuđenje ne može biti na većem nivou. Jedva čekam nastup.

Znamo da ti ovo nije prvi nastup i da si nedavno posjetila Zagreb, ali je ovo ti je prvi samostalni koncert, ako se ne varamo. Što možemo očekivati u petak?

Ma samo dođite i bez očekivanja jer je tada zezanje najbolje. Svirati ćemo sve pjesme s posljednjeg albuma, ali i neke stare, iz perioda grupe “Svi na pod”. Često na našim cjelovečernjim koncertima jedan dio posvetimo muzičarima koji su utjecali na naš rad. To nećemo zaobići ni u Zagrebu.

Ne krijemo da smo album Daljine preslušale nekoliko puta, a na stvar Kese etikete smo često nailazile na Facebook statusima. Izgleda da su se ljudi dosta poistovjetili s njom?

To samo znači da smo svi totalno pukli i da smo se u nekim stihovima žešće prepoznali. Izgleda da nam je ta bespotrebna hirovitost postala glavna osobina. O njoj se lijepo pjeva, čak ju možeš lako okrenuti i na šalu, ali s tim se teško živi.

S kime se družiš od glazbenika kad dođeš u Hrvatsku, imaš nekog čiji rad baš posebno cijeniš?

Nekako je ispalo da smo se u tijeku turneje spojili s dvojcem Nipplepeople. Njih dvoje su mi na posebnom mjestu u srcu, duši, ma cijelom biću. Pogotovo Ona, čije ime ne smijem izgovoriti. Baš ona, djevojka s najljepšim glasom i šarmom, mi je najbolja prijateljica iz 2018. godine. Gospođa Bradavica.

Volim hrvatske glazbenike i njihov zvuk. Počevši od Haustora, koji mi je omiljeni bend, samim time i Darka Rundeka, kojeg smatram najvećim umjetnikom naših prostora. Od novije ekipe tu su Dječaci i Vojko V, Sinestet te jedna od meni omiljenijih pjesama ikada – Zidjan. Te naravno Nipplepeople koje je Beograd otkrio i zavolio odmah nakon izlaska njihovog singla Sutra.

Kako provodiš današnji dan, što je u planu?

Danas samo kućni poslovi. Dok peglam najbolje razmišljam, a dok ribam toalet donosim najbolje odluke.

Imate li sunca danas?

Ni u naznakama, ali to mi ne smeta. Svakog prvog kolovoza umrem, da bi se prvog veljače ponovo rodila, jer znam da sam na korak do ljeta i mora. Ovo su posljednji trzaji zime. Gledam je kako se koprca i nije mi žao. Ljeto, dođi!

Napiši nekoliko stvari zašto voliš Beograd i zašto voliš Zagreb?

Oba grada volim zbog prijatelja jer grad čine ljudi. Zamislite, u Zagrebu sam bila jedno desetak puta, a ništa od grada vidjela nisam, osim Tvornice i ostalih koncertnih dvorana. To je taj prokleti život glazbenika, a svi misle ‘Blago njoj, ona non stop putuje’. Da, baš.

Sviđa nam se tvoj stil odijevanja, gdje crpiš inspiraciju za njega?

Inspiraciju crpim u čistoj garderobi koja me čeka u ormaru. Dohvatim ono prvo ispeglano i mirišljavo i to je to. Zapravo me jako umara ta priprema. Moraš sjediti tri sata kod frizera, pa ako si kao ja i nemaš šminku, onda ideš i kod vizažista. Pa onda razmišljanje što uopče odjenuti. Brate, izgubiš i vrijeme i novac, a ti se odmah nakon prve pjesme sto puta oznojiš, razlije ti se šminka od dima i zagušljivosti, a frizura se raspadne.

Uskoro se spremamo u Beograd, imaš neka mjesta koje ne smijemo zaobići?

Kako ne. Moj omiljeni bar je Idiott koji se nalazi odmah pored botaničkog vrta. Predlažem da dođete u proljeće jer ćete onda uhvatiti najbolji period tog bara. Slušat ćete najbolju glazbu, onu koju nikada u životu niste čuli, a sve to sa pogledom na vrt. Ako ste za ‘clubbing’ onda vas čeka najbolja techno katedrala na Balkanu pod imenom Drugstore. Tu su i KC Grad i Zaokret kao dvije nezaobilazne turističke točke grada Beograda.