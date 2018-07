Ovako nekako je poznatima izgledao protekli vikend

Ovaj vikend bio je prepun super događanja. Sinoć je završio 65. Pula Film Festival gdje su dodjeljene Zlatne Arene i premijerno prikazan film Mamma Mia: Here We Go Again, a u subotu je bilo i hrvatsko kraljevsko vjenčanje, ako je netko slučajno propustio. Mi smo malo zavirile na Instagrame poznatih da vidimo tko je sve sinoć bio u Puli, tko je možda bio na vjenčanju Franke i Vedrana, a tko na nekom desetom mjestu.

Nataša je dobila nagradu za najbolju sporednu ulogu

Luka Modrić je bio na vjenčanju u Balama

I Perišićevi također

F&V..❤️ A post shared by 💥Josipa Perisic💥 (@joop8) on Jul 21, 2018 at 4:02pm PDT

Ecija je na Pagu

Ana je s Larisom Lipovac na Visu

Marijana Batinić je u Splitu

Antonija Blaće je nešto fino spremala

Zsa Zsa ima ljetne nastupe

Renata je bila na imanju na Zrmanji

Ivi je bilo prezabavno na Velebitu

Mirna je djecu izvela u šetnju Zagrebom