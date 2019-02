Žao nam je, ali Starbucks je potvrdio da ipak neće dolaziti u Hrvatsku

Premda su se zadnjih dana nagađale nekima lijepe vijesti oko toga da će svjetski div Starbucks doći u Hrvatsku, ipak se radilo o krivim nagađanjima

Prije devet godina u Areni Centar u Zagrebu trebao se otvoriti Starbucks no iz tehničkih razloga, te kako su mediji u to vrijeme pisali, zato što Hrvati vole sjediti i piti kavu, to se nije ostvarilo. Nakon otvaranja poslovnice u Italiji, prošlog tjedna su krenula nagađanja da će se Starbucks otvoriti i u Centru Cvjetni na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

U vlasništvu prostora Centra je Supernova Group koji su do prošlog tjedna govorili kako nemaju konkretne informacije o tome tko će dobiti trgovački prostor u Centru Cvjetni. No, sada su objavili kako Starbucks sigurno ne dolazi u Hrvatsku. Isto su potvrdili iz Starbucksovog ureda za Europu, Bliski Istok i Afriku rekavši kako ne postoje planovi za otvaranje poslovnice u Hrvatskoj.

Supernova Group trenutno je u pregovorima s mnogim tvrtkama u vezi pitanja tko će dobiti trgovački prostor jer žele zagrepčanima i turistima pružiti nešto novo u centru, nešto što ne mogu nigdje drugdje iskusiti.

Starbucks trenutno ima svoje poslovnice u 76 zemalja diljem svijeta, a broje ih oko 30 tisuća, no, na žalost mnogih, ni jednu u Hrvatskoj.