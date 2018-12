Zagreb sada ima i tri nova ramena, a ja sam ih, naravno, već probala

S dolaskom prosinca u Zagreb su stigla tri nova ramena koje sam, dakako, odmah pojurila isprobati

Da volim ramen već ste se uvjerili, a budući da su ovih dana u ponudu zagrebačkih restorana stigla tri nova, morala sam i njih odmah isprobati. Prvi je predstavljen krajem na samom kraju studenog na Fuliranju, a priprema ga Vid Nikolić u suradnji s cateringom Majetić, drugi stiže iz Bagel&Lobster Barra koji je prošli tjedan predstavio novi menu na kojem je i njihova verzija ramena, a treći iz novog japanskog restorana Hanami.

RAMEN BAR KANSUI

Vrste ramena: Tonkotsu ramen s glaziranom svinjskom potrbušinom i miso piletinom

Cijena: 45 kuna

Vid Nikolić doveo je ramen na Fuliranje na Storssmayerovom trgu i posluživat će ga tamo sve do 1. siječnja 2019. S njima nisam imala sreće. Kad sam stigla prvi dan nisu mi imali što poslužiti jer su sve prodali, a drugi dan me opet nisu mogli poslužiti odmah jer im se zamutila voda za kuhanje rezanaca pa su je trebali promijeniti i čekati da ta ogromna količina vode ponovno zavrije. Međutim, i jedan i drugi slučaj znak su da im je stalo do toga da ramen bude zbilja dobar, a Nikolić ga sam poslužuje iz adventske kućice.

Zato mi zaista nije bio problem čekati, a koliko im je stalo do ramena uvjerila sam se i nakon što sam napokon probala taj ramen. Na mojoj amaterskoj fotografiji možda ne izgleda najprivlačnije, ali temeljac je savršeno pun okusa, dobro začinjen, glazirana svinjetina je mekana i aromatična, a marinirane gljive i bambus se odlično slažu s njom.

Noodlesi su jedni od najboljih koje sam jela (eto zašto je važno paziti na sve pa čak i na stupanj zamućenosti vode). Jedino je jaje za moj ukus bilo malo prekuhano i falilo mi je ljutine i malo svježine mladog luka ili nekog drugog zelenja, ali to sam samo ja. U svakom slučaju, Kansui ramen je pun pogodak i velika zvijezda ovogodišnjeg Adventa, a ja ću po njega sigurno ići opet.

Ocjena: 7.5/10

BAGEL & LOBSTER BARR

Vrste ramena: miso ramen s pulled porkom

Cijena: 44 kune

Ramen iz Bagel & Lobster Barra prezentacijski izgleda sjajno, ali ne dajte da vas to zavara. Za početak na stol je stigao uz žlicu i vilicu, bez štapića koji su dio cijelog iskustva i za mene jedini način jedenja ramena. Pitala sam zašto i dobila odgovor da će ih idući put imati. Osim toga, ramen je na stol stigao mlak, gotovo hladan i kompletno nezačinjen i bezukusan.

Noodlesi su bili dobro pripemljeni, jaje je bilo taman skuhano, a gorko zelenje se s time dobro slaže. I pulled pork je dobra ideja, ali ga je u juhi bilo vrlo malo što objašnjava najnižu cijenu ramena u Zagrebu i u cijelom tom nezačinjenom jelu se sasvim izgubio. Što reći osim – šteta.

Ocjena: 3

HANAMI

Vrste ramena: ramen s pačjim prsima i klicama soje

Cijena: 45 kuna

Hanami je novi restoran otvoren prošlog četvrtka na adresi Nova ves 4. Otvorio ga je bivši Takenokov chef Motohiko Mochizuki, a u ponudi imaju gyoze, sushi, ceviche, tataki, a između ostalog i ramen. Njihov ramen prvi je ramen s patkom u Zagrebu. Poslužen je s tankim domaćim rezancima, komadima pečenih pačjih prsa koja su mogla biti malo mekša, špinatom, mladim lukom, sojinim klicama i meko kuhanim jajem. Temeljac je jako ukusan, ne treba mu baš ništa dodati ni oduzeti.

Međutim, u Hanamiju ramen tretiraju kao juhu pa je porcija poprilično mala i u njemu nema jačih okusa gljiva, ulja prženog češnjaka ili bilo kakve vrste ljutine, a zato mu je i cijena niska. Ali to vam samo daje dodatni razlog da nakon naručite još malo sushija koji je zaista božanski.

Ocjena: 7