Za svaki horoskopski znak ulazak u novi mjesec donosi nove događaje ili probleme, a ovo vas očekuje

Ušli smo u ožujak što za svaki horoskopski znak predstavlja nove početke, a nekima donosi nove muke

Ušli smo već u treći mjesec ove godine koji je stigao vrlo brzo, možda neke čak i iznenadio. Početak mjeseca u znaku je riba, a onda krajem ožujka očekujemo planetarnu promjenu kada prolazimo u znak Ovna, prvog znaka obitelji.

Mars će već 12. ožujka napustiti znak riba, a od 22. će događaji na općem planu biti nešto teži. Mnogima bi se moglo činiti kao da se problemi samo gomilaju, ali to znači da nam stiže razdoblje rješavanja istih. Svi znakovi će se boriti s vlastitim mukama u ožujku, a ovo vas čeka.

Ovan

Hranili ste organizam do sada čak malo i odmarali i sada kreće vaše vrijeme. Moglo bi se dogoditi da ćete naići na mnogo neodobravanja, a na vidjelo bi mogla doći i vaša konkurencija. Obiteljski će sve ići po planu, ali moglo bi se dogoditi da vam netko nenadano okrene leđa. Borite se s vlastitim problemima, a tek onda s tuđima.

Bik

U ovom mjesecu ćete se morati malo više pomučiti da bi ostvarili svoje naume. Najviše zavrzlamu bit će na ljubavnom planu jer ćete imati drugačije prioritete. Nije ni to loše, ali morate biti iskreni prema drugoj strani jer ćete jedino tako nešto postići. Zdravlje će uglavnom biti dobro, samo je važno da ne posustanete i ne pretjerate u svemu onome u čemu ponekad znate.

Blizanci

Morat ćete uložiti mnogo energije da bi ispunili vlastita očekivanja, ali možda napokon krenete ispunjavati svoje, a ne tuđe zahtjeve. U pravilu će cijeli mjesec proći mirno uz povremene nesuglasice na poslovnom planu koje bi mogle reagirati i na vašu ljubavnu situaciju. Ako imate partnera ili partnericu, ne zaboravite im pružiti dovoljno pažnje samo zato što se bavite vlastitim problemima.

Rak

Ako u ovom mjesecu želite da stvari dobro prolaze, morat ćete se malo smiriti i ne reagirati na nervozu oko vas. Poznati ste po tome da uvijek želite spasiti svijet, ali sada će biti vrijeme da se pozabavite vlastitom pričom. Poslovna situacija ići će dosta dobro, ali prije nego ulazite u neki posao, budite sigurni da je to upravo ono što želite jer biste inače mogli požaliti.

Lav

Na ljubavnom planu vam se ne piše baš najbolje, ali svaki drugi aspekt života dobro će funkcionirati, bez velikih promjena. Neovisno o tome jeste li u vezi ili solirate, morit će vas ljubavne muke. Položite si prioritete i budite malo obzirniji prema ljudima koji su vam dragi. Ako nastavite s otporom, mogli biste ih brzo izgubiti.

Djevica

Premda je to kod vas dosta rijetko, mogle bi se dogoditi mnoge avanture u ovom mjesecu. Ako se malo prepustite i izađete iz svoje komfor zone, zanimljive bi se stvari mogle dogoditi. Na ljubavnom planu bit će i nešto novih poznanstva, ali posebno ćete se morati truditi da sve na poslovnom planu dobro funkcionira. Nemate podršku kolega, pokušajte nešto napraviti u vezi toga.

Vaga

Mjesec će vam početi idealno, ali s vremenom će pristajati sve teže. Teško ćete podnositi vlastite emocije što bi moglo rezultirati nervoznom i malim problemima na poslovnom i ljubavnom planu. Previše toga držite u sebi, možda ne bi bilo loše da nekome ispričate što vas muči.

Škorpion

U ovom mjesecu će se od vas tražiti određena snaga i energija za rješavanje problema, ali ne samo vlastitih. Bit ćete na meti mnogim ljudima iz prošlosti koji će trebati vašu pomoć pa nemojte dopustiti da vas to povuče u negativan osjećaj. Imate pravo reći ne, slobodno to ponekad i napravite.

Strijelac

Nalazite se u situaciji u kojoj vam se prepreke samo gomilanju. Kao da se na svakom životnom području nalazi nešto što vam ne dopušta da krenete dalje. U idućem mjesecu sve će biti dosta napeto, ali na vama je da ostanete čvrsti i sigurni u svoje odluke. To vam je uvijek išlo jako dobro, nema razloga da tako ne prođe te i ožujak.

Jarac

Ovaj mjesec mnogo ćete se oslanjali na vlastitu intuiciju i više ćete vjerovati vlastitim odlukama. To je odlično, ali pripazite da zbog toga ne počnete pružati otpor prema bliskim ljudima. Na ljubavnom spektru bit će dosta zanimljivih situacija, avantura i zavrzlama. Ne dajte da vas to previše zavede. Morat ćete misliti i djelovati na dobrobit drugih, budite spremni na to.

Vodenjak

Najviše interesa imat ćete u ljubavni život u kojem bi se mogle desiti velike promjene. Početak mjeseca bit će obilježen odličnim društvenim odnosima, a i uspjet ćete se pokazati kao stabilna osoba u životu svojih prijatelja. Ovo će hraniti i vas, ali i vaš ego pa ćete morati paziti da samouvjerenost ne prevladava naspram empatije.

Ribe

Iznimna osjetljivost, čak i veća no inače te turbulentni događaji ono je što će vam obilježiti ožujak. Vladavina vašeg znaka završava pa će tako i s završetkom mjeseca biti smanjena napetost, ali vi ćete i dalje zadržati nervozu. Spriječite to na vrijeme i dobro položite svoje prioritete, a ne bi bilo loše i da budete malo otvoreniji s ljudima koji su vam bliski. Iznenadili biste se koliko vam baš oni mogu olakšati život.