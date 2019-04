Ako ste i dalje u potrazi za idealnom karijerom, idućeg tjedna razmislite o ovim poslovima

Učiteljica, vozačica, doktorica i novinarka, sve te osobe imaju drugačije karakteristike i osobnosti. Veliku vezu s tim ima i njihov horoskopski znak koji može utjecati na to koji posao nekome najbolje, a koji najgore pristaje. Tako su učitelji one osobe koje dobro slušaju i koje su strpljive, a u marketingu rade oni koji su puni ideja, ali ponekad i tvrdoglavi. Sve to ima svoje zašto i sasvim je logično da ćete posao tražiti na temelju toga koliko vam se sviđa i koliko vam je dobro na njemu. Ako ste i dalje u potrazi za svojom idealnom karijerom, idućeg tjedna razmislite o ovim poslovima.

Ovan

Zbog toga što ste u društvu česti inicijator ideja i pokretač zabave, posao u industriji glazbe ili filma dobro bi vam ležao. Spremni ste na stvaranje kontakata i imate sposobnost da prepoznate priliku kad je pred vama. Ovo ne znači da vi ste bili dobar glumac ili glumica već da bi odlično vodili cijelu produkciju.

Bik

Vama odlično sjedaju poslovi na kojima trebate sjesti i primiti se posla. Takvi su arhitektura i projektiranje. To bi vam dobro odgovaralo jer ste čvrsti u svojim odlukama, radišni i može vam se vjerovati. Baš ono što se u tim branšama traži.

Blizanci

Fleksibilni ste, komunikativni i spremni na promjene u trenutku zbog čega ste odličan zaposlenik u marketingu i prodaji. No, možete biti i jako nervozni, ali pod pritiskom samo još bolje radite, a toga u marketingu ima dosta.

Rak

Vaše osobine poput brižnosti, emotivnosti i empatije čine vas odličnim zaposlenikom u onim industrijama u kojima vam je posao brinuti za druge. Nije nimalo čudno da su većina doktora, medicinskih sestara i učitelja rakovi.

Lav

Karizmatična ste, kreativna i glasna osoba koja je omiljena u društvu. Lako vas svi zavole i popularni ste zbog čega nije nimalo čudno da su lavovi u svijetu showbiza. Tako vam odlično pristaju poslovi u glumi, glazbi, zabavi, a možda biste bili i dobar motivacijski govornik.

Djevica

Pisac, detektiv ili programer. Možda se na prvu čini kako ti poslovi nemaju ništa zajedničko, ali upravo osobe s karakteristikama djevice rade te poslove. Dobro uočavate detalje, volite ulaziti u dubinu problema, praktični ste i odlučni pa time najbolji upravo za te poslove.

Vaga

Detaljni ste, organizirani i uvijek vidite sve strane neke rasprave. Iz tog razloga bili biste dobar novinar, odvjetnik ili terapeut. Dobro slušate i znate iskoristiti sve što vam je rečeno. Brzo učite i to su vam glavne kvalitete koje su potrebne za te pozicije.

Škorpion

Financijski savjetnik, bankar ili terapeut su pozicije koje vam najbolje odgovaraju. Čvrstih ste stavova, ali volite učiti i dijeliti svoje znanje. Ono najvažnije, puni ste strasti za sve što radite pa kada pronađete baš onaj posao koji vas zanima, odrađujete ga odlično.

Strijelac

Za vas su idealne pozicije učitelj, psiholog i prodajni predstavnik. Dobro znate kako se predstaviti u najboljem svjetlu, a i zbog toga što posebno cijenite iskrenost težite biti upravo takvi. Zbog toga su poslovi u kojima se od vas traži da razumijete ljude i potičete najbolje od njih čine kao najbolja opcija.

Jarac

Menađerske pozicije kao i one u svijetu znanosti dobro vam pristaju. Organizirani ste, odgovorni i spremni prihvatiti da ste napravili grešku i krenuti dalje. Ovo vas čini odličnim vođom, ali i pokazuje da volite neprestano učiti, a upravo takvi su poslovi i znanosti.

Vodenjak

Biti motivator, kreator ili dizajner bilo čega za vas je posao snova. Razumijete se u tehnologiju, volite učiti o novim stvarima, ali ste i dosta hladni pa na kritike ne reagirati emotivno zbog čega ćete uvijek posao odraditi baš onako kako treba. Kreativni ste i to će vas dovesti do uspjeha.

Ribe

Fotograf, pisac, umjetnik ili režiser za vas zvuči kao idealan posao. Volite biti iza kulisa i stvarati umjetnost koju jako dobro razumijete. Znate se odvojiti od svijeta i samo stvarati, što je divno jer time potičete svoju kreativnost i inovativnost. Intuitivni ste zbog čega ćete znati dobro odabrati.