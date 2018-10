Vlaho Arbulić održao je privatni koncert u našoj redakciji. I da, vrijeme je nakratko stalo

Sve je krenulo s pjesmom Bla Bla, zatim pjesmom Home, s kojom je zaista privukao pažnju, osobito jer je popraćena odličnom produkcijom spota. Kada su mi rekli da će svirati u redakciji i da ćemo napraviti intervju s njim, ustvari me baš zanimalo kako će to izgledati. Jer čula sam o njemu samo pozitivno, a i zabavno je promatrati kako će na mini koncert reagirati redakcija od pedesetak ljudi, kojoj su svakodnevno na pameti neke potpuno druge stvari.

Dakle, Vlaho je stigao u ured, mislila sam da će više on nas iznenaditi, ali na kraju smo ipak mi njega. Naime, stvarno smo mu pripremili stage, dali svoju wishlistu od negdje desetak pjesama, a on je kao pravi profesionalac odsvirao jednu po jednu. Kada pričate s Vlahom, teško je skinuti osmijeh s lica, on naprosto ima takav utjecaj na žene. Simpatičan, suradljiv i jako pozitivan, održao je pravi mali koncert, taman u vrijeme ručka, nakon čega smo samo zaključili da bi ovako nešto mogli i češće.

Vlaho je ovo ljeto izbacio svoj hit Feel it, ali mene nije zanimala samo njegova glazbena karijera, znamo kako su neki drugi razgovori jednako zanimljivi. Tako smo pričali i o Luce, saznala sam koliko često vježba (ne gitaru, nego u teretani jel) i što još možemo očekivati od njega u skoroj budućnosti. A možemo jako puno, jer on je tek počeo.

Kako je pjesma Feel ti prvenstveno privukla pažnju zbog svog spota, bilo je logično da razgovor započnemo upravo o tome. ”Bilo mi je potrebno iskustvo snimanja par spotova kako bih postao pametniji za svaki idući, ali zanimljivo je kako smo spot za Feel It snimili s četverostruko manjim budžetom nego ijedan do sada.

”Uz dobru ideju i lokaciju te neke minimalne troškove uspjeli smo napraviti dobar posao. Zapravo smo snimali ilegalno na jednom dubrovačkom gradilištu. Taman je bio Praznik rada, tako da nije bilo nikoga i uspjeli smo sve snimiti u sat vremena, u vrijeme zalaska sunca.”

Vlaho je odrastao uz tri starije sestre, što je sigurno bilo izazovno, a baš poput svačijih i njegovi prvi doticaji s glazbom bili su oni sa snimanjem MTV videa, sjećate se toga? ”Pa većinom sam odrastao uz stranu glazbu. Uz Olivera kao dijete, a onda sam kasnije uz sestre bio najviše izložen stranoj glazbi, možda najprije Robbieju Williamsu. Sjećam se kako sam snimao njegove koncerte pa ih pregledavao stotine puta, još u vrijeme VHS-a. Tako da sam većinom oblikovan stranom glazbom.” Kako je živio u Americi neko vrijeme, engleski jezik naprosto mu dolazi prirodnije.

Išao je u srednju školu u Phoenixu, gdje je trenirao i nogomet. Dnevno je imao dva treninga, jedan jutarnji od 5 do 7, pa popodnevni od 15 do 17 sati. Sigurno nije lako kada vas netko kao klinca primora na to. ”Konkurencija i disciplina sporta u Americi te svakako oblikuje i pripremi za neke buduće izazove, tako da vjerujem da se na nekim organizacijskim sposobnostima mogu zahvaliti baš sportu i spartanskim treninzima.”

”Takvo duže izbivanje od obitelji i zavičaja u ključnim godinama odrastanja jako me osamostalilo, ali s druge strane, spoznao sam značaj doma na skroz drugačiji i dublji način nego je sto većina mojih vršnjaka imala priliku. Takvo iskustvo ne samo da me naučilo cijeniti dom kao nekakvo fizičko mjesto ugode i utjehe, već mi se kristalno jasno osvijestila važnost identiteta koji proizlazi iz svega što taj dom predstavlja.

Baš je taj identitet zajednička nota svakoj mojoj pjesmi, a kantautorstvom sam se počeo baviti upravo tada, u tuđini, kada je i izričaj na engleskom jeziku došao prirodno i ostao sve do danas.” Nakon toga je završio FER u Zagrebu. ”Puno onoga što sam naučio tamo danas mi jako dobro služi i u glazbenom poslu.”

Vlaho je danas otac male Luce koja već ima četiri godine (što znači da je postao otac sa samo 24) sluša Drakea i zna jako dobro kakva joj se glazba sviđa te shodno tome sama mijenja radio stanice u autu. Vlaho često komentira kako uživa u ulozi oca.

”Pa da, kada si tako mlad u nekoj stranoj zemlji, ne uzimaš ništa u životu zdravo za gotovo. Nekako gledaš kako vratiti sve što ti je pruženo, više kontempliraš i vise cijeniš. Što se tiče toga da sam rano postao tata, nikada to nisam predramatično doživio. I sada kada gledam unazad, sve mi je imalo, i još uvijek ima smisla.

Znam da ljudi često misle kako moraju u potpunosti posložiti svoje životne okolnosti kako bi imali dijete, no meni je danas drago da te svoje procese, karijeru i život, svakodnevno dijelim sa svojim djetetom. Isto tako, kao mlad otac postoje neke stvari koje mogu Luce kvalitetnije pružiti nego što bih mogao u starijim godinama.” ”Ponovna selidba u Ameriku dogodila bi se eventualno iz poslovnih razloga i ona je još uvijek otvoreno pitanje. Amber, Emanuel i Luce idu u američke škole i nekako cijelo vrijeme navijaju za preseljenje, ali ništa se ne može dogoditi preko noći. Sretan sam i tu gdje jesam, a kada dođe vrijeme za iduće životno poglavlje – bit ću spreman i za to.”

Ok, stvarno. Koliko često se bavi sportom?

”Ma dobro, tri puta tjedno je nekakav minimum. A kada me baš uhvati faza onda imam nekakvu sportsku aktivnost svaki dan, pa čak nekad i dva puta dnevno. Naprosto to volim. Trčim, igram nogomet, treniram boks ili plivam, najbolje se osjećam u kombinaciji svega. Ali glazba mi je bolji ispušni ventil, kroz glazbu možeš ispucati puno više stvari. Sport je kratkoročna stres terapija, dok je glazba dugoročan lijek. ”Volim kuhati, ali nisam neki ekspert. Ja sam više onaj tip koji kaže da će pripaziti na hranu dok se priprema, pa pola pojedem. Ali recimo znam napraviti dobar roštilj.” također nam je otkrio. ”Generalno sam pozitivna osoba, ne volim kukati, jedino što me možda živcira je promet u Zagrebu. Kada sam na motoru, onda ok. Ali biti u autu u gužvi me baš zna izbaciti iz takta. Razmišljam i o biciklu, osobito kada idem u vrtić s Lucom. Sada će biti nešto dalje, pa ju taman odvezem i odradim jutarnji trening.” Najviše smo se nasmijali na to kako Vlaho uopće ne misli da je fotogeničan. Da, dobro ste čule. ”Iz karijere modelinga sam naučio da uopće nisam fotogeničan. Nema to veze s time kako netko izgleda uživo. Kamera te voli ili ne voli. Ma, mene kamera uopće ne voli, to sam naučio. Nekad kad se vidim na slikama, zapitam se tko je to.”

O tome zašto toliko obožava Johna Mayera

Njegov omiljeni glazbenik je John Mayer, čije pjesme također voli izvoditi, zato su se i našle na našoj wishlisti za nastup u redakciji. ”Prema Johnu imam ogromno poštovanje, i to ne samo zato što ga smatram jednim od najboljih glazbenika današnjice. On me prije svega oduševljava svojom sviješću o sebi samome, svojoj glazbi i svijetu oko sebe, zbog čega mu karijera konstantno napreduje kroz glazbene eksperimente koje ne diktira nitko drugi osim njega samoga.

Čak se na vrhuncu slave bio povukao u osamu kako bi se očistio od štetnih utjecaja Hollywooda, što je rezultiralo manje komercijalnim albumima, ali je njegovo zadovoljstvo vlastitom karijerom i manjom, ali vjernom publikom evidentno. Ne volim ga nazivati uzorom, jer se naši glazbeni putevi, a i priče koje želimo prenijeti ljudima, razlikuju. Ali svakako mogu puno naučiti iz njegovog primjera.

”Ne mogu i ne želim mijenjati ono što jesam. Upravo to što jesam čini sve ono što želim prenijeti ljudima autentičnim. Naravno da je tehnička izvedba bitna i da ju svaki glazbenik nastoji usavršiti, ali jednako tako treba njegovati i svoju različitost, koja se nekad očituje i u nesavršenostima.

U uredu je imao solo izvedbu, ali inače nastupa i sa svojim bendom, a možete ih poslušati na nekom od evenata u gradu. Naravno, ne bilo kojem i ne u kafićima ili na privatnim zabavama. ”Obožavam nastupati, baš obožavam. I drago mi je da je da smo prepoznati i kao bend jer smatram da nudimo nešto drugačije i autentično.” Na repertoaru im se nađu i neke country obrade, poput onih Keitha Urbana.

Privatni život

A Keitha Urbana voli i Tatjana Dragović, čiju omiljenu pjesmu također možete otkriti u videu. Tatjana i Vlaho u vezi su skoro pet godina, a najviše se po medijima komentirala njihova razlika u godinama. ”Na nekakve razlike nailaziš u bilo kojem odnosu. Ne gledam na njih kroz prizmu razlike u godinama. Stvar je u poštovanju, bez obzira jeste li jedno za drugo, hoćete li ostati zajedno, u kojoj ste fazi, bez obzira na sve, poštovanje je baza, ona je ljubav. Najvažnije od svega je da voliš i poštuješ nekoga kao osobu.”

S Tatjanom je prije četiri godine dobio kćer Lucu, a kako bi sebe opisao kao tatu? ”Uvijek sam iskren. I kada pogriješim. Razgovaram s njom i pojasnim stvari. Komunikacija mi je na prvom mjestu. Lucu učim isto i mislim da je ona to jako dobro usvojila, da komunicira o svemu, može reći sve, ne drži ništa u sebi, ni dobro ni loše. Mislim da je to najvažnije. Da ne dolazi do frustracija. Dosta sam recimo strog što se tiče crtića i ekrana općenito, ne može provoditi duže vrijeme na tome, već se igra vani.”

Pazimo i na zdravu prehranu. Ništa ne branimo u potpunosti, ali zna se što i koliko smije.” A Luce već pjeva i ima svoj mikrofon. ”Kod nas se jako puno sluša glazba i svira, a kako Luce ide i u strani vrtić, ne sluša baš domaće stvari, više MTV glazbu. Ima izražen glazbeni senzibilitet, ali još je prerano za ikakve zaključke i ozbiljne glazbene aktivnosti.”

Nedavno je u medijima izašla fotografija Daniela Craiga kako nosi svoje dijete u nosilici, što je Piers Morgan iskomentirao kao nemuževnim, zbog čega se vijest odmah proširila. I Vlaho je imao sličnu situaciju, ali u njegovom slučaju se radilo o poljupcu usta u usta s Luce, na fotografiji koju je netko prijavio na Instagramu i bila je uklonjena kao neprimjerena.

”Stvarno ne vidim ništa loše u nosilici, i ja sam nosio Luce u tome, mislim da je to super, osobito za neki kontakt roditelja i djeteta. A što se tiče kontakta Luce i mene, ja poštujem svačije mišljenje, pročitam i uzmem ga u obzir. Ali zašto bih više vjerovao tuđim prosuđivanjima nego svojim vrijednostima.”

”Ja Lucu nisam nikada učio da me ljubi u usta, njoj je to valjda prirodnije, možda čisto praktično radi brade. Glupo se uopće opravdavati oko toga. Mislim da ima puno većih problema koji postoje u odnosu roditelja i djeteta, osobito u raznim oblicima ugrožavanja slobode izražavanja djeteta, od njihovog odijevanja do seksualne orijentacije.” Imam osjećaj da postoje neke zajednice ljudi koji vise po forumima, međusobno se podržavaju u iluziji da njihova mržnja ne dolazi iz osobnih frustracija

”Ali to je danas uobičajeno, uopće se ne zamaram oko toga jer svaki čovjek prolazi slično, možda samo u drugom obliku. Imam osjećaj da postoje neke zajednice ljudi koji vise po forumima i međusobno se podržavaju u iluziji da njihova mržnja ne dolazi iz osobnih frustracija.”

Novi nastupi i nove pjesme

U redakciji smo dobili priliku poslušati njegovu novu stvar, koju je radio u suradnji s Darkom Dimitrom. ”Trenutno radim na jako puno pjesama, valjda već imam spremna dva albuma. Svakoj pjesmi prilazim individualno i oprezno, tražim najbolji način. Vjerojatno bi bi mi bilo puno lakše pristupiti ovoj publici da pjevam na hrvatskom jeziku, no nisam siguran da bih onda to u potpunosti bio ja.”

”Ovih dana radim s genijalnim Darkom Dimitrom, producentom iz Makedonije koji je izniman čovjek i muzičar. Darko ima drugačiji glazbeni jezik od mog, ali se u spoju mog i njegovog izričaja dogodio zanimljiv moment koji će se posebno čuti u idućem singlu koji je spoj countryja i moderne produkcije.” ”Teško mi se izjašnjavati o svojoj glazbi u kontekstu pjesama koje sam do sada izdao. Sve ovo što se do sada moglo čuti je zbilja samo mala frakcija onoga što radim te sam se pjesmom Feel It više eksperimentalno pojavio na radaru radio stanica. Tek kada prođe neko vrijeme i kada do vaših ušiju dođe sve ono što sam naumio, moći ću reći nešto na temu svoje glazbe. Razmišljam dugoročno i nigdje mi se ne žuri.”