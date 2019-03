Vikend u Beogradu se ponovno pokazao kao sjajan izbor. Evo nekoliko prijedloga što svakako obići

Donosim vam nekoliko mjesta koja preporučujem za obilazak u Beogradu

Ja volim reći da je Beograd pristupačnija i autom nešto bliža zamjena za Berlin, mada se Beograđani s time ne bi baš složili. Ja sam samo turist pa imam neku drugu perspektivu, ali me svaki posjet oduševi te se vraćam ispunjena dobrom energijom i živahnim duhom. Vikend je prekratak za Beograd, ali ako se dobro posložimo stignemo napraviti dosta. Place2go nas je pozvao na izlet koji je bilo nemoguće odbiti, a mene je zakačio taj “teški” zadatak. Kultura, gastronomija, insajderska tura, večeri iznenađenja i druženje s Idom Prester su plan koji je obećavao već na samom početku, a u nastavku čitajte gdje smo sve bili.

HOTEL SRBIJA GARDEN U STAROM GRADU

Simpatičan hotel u blizini najfrekventnije točke (Zeleni Venac) vezane uz gradski prijevoz nalazi se u Starom dijelu grada nekih pola kilometara udaljeno od Knez Mihajlove. Dobra polazna točka za sve akcije po gradu pogotovo ako kao mi volite puno hodati. Čist i uredan, ima sve što vam je potrebno za elegantan posjet Beogradu. Preporuka za noćenje i doručak.

ODLIČNA MJESTA ZA GASTRO DOŽIVLJAJ

Osudite me što sam gastronomiju stavila na prvo mjesto, ali kako se kaže, prvo mezimo, a onda radimo sve ostalo. Gastronomska scena u Beogradu zaista ne kaska za Europskim gradovima i pored tradicionalne kuhinje ondje možete pronaći i nešto egzotike, a nama se najviše sviđa kada tradicija ljubi to drugo. Uspjela sam saznati da se gastro scena razvila u pravilu sama od sebe, bez puno oglašavanja, ali uz obilate porcije hrane s kojom su se ugostitelji u jednom trenutku čak i nadmetali.

Restoran Smokvica je od samog otvorenja imao jasnu misiju, a to je služiti najbolju hranu i piće i ništa manje od toga. Uspjehu tog koncepta svjedoči činjenica da ih danas ima nekoliko širom Beograda i logično je bilo da posjetimo jedan od njih i to onaj smješten u prvoj beogradskoj knjižari koja je nedavno imenovana i spomenikom kulture. Ugodan ambijent, prostrani stolovi i dobra atmosfera zove na druženje uz ukusne zalogaje koje ondje pripremaju vrhunski. Teško je izdvojiti što je bilo najukusnije jer smo isprobali sve što su stavili pred nas, ali svakako prednjače namazi od slanutka, kozjeg sira, patlidžana, kao i humus i falafel, a ako ste više tip od mesa onda se trebate počastiti rebrima koja su ondje mekana kao putar. Do deserta smo već pali u trans, ali je ostalo mjesta za pastry Chefa Slobodana Potežice – Slobe.

Mama Shelter Belgrade je totalno instagrammable mjesto u Beogradu, smješteno na posljednjem katu trgovačkog centra s predivnim pogledom na grad. Bilo je hladno za sjediti vani, ali smo ipak uspjeli nakon ručka upiti nešto sunca. Jelovnik je jedan od onih kada je najveći problem na svijetu što odabrati za jelo, samim tim što znaš da te navečer ponovno čeka tradicionalna kuhinja na Skadarliji.

Odluka je pala na Poke Bowl s curryjem i tofuom koji je bio odličan izbor. Pive ne brojimo, jel li? Popunjeni stolovi, mnogo ljudi na ručku ili piću ležerna vibra ponovno mi daje taj osjećaj da sam daleko od kuće u nekom uzbudljivom gradu. Zaključujem da trebam kupiti i kartu za Berlin. Vrijeme do ručka možete kratiti igranjem stolnog nogometa ili neke društvene igre utisnute u stolove.

Ima dana se zove restoran u koji su nas vodili domaćini iz Turističke zajednice Srbije, a radi se o kultnom restoranu u samom srcu boemske Skadarlije. Ambijent isto takav, živa glazba i puni stolovi ovaj restoran stavljaju u one za koje često kažu da su turistički jer su malčice nabrijane cijene, a večera me podsjetila na tempo jelovnika na našim vjenčanjima. Hrana jako ukusna, a definitivno highlight je to što nemaju wi-fi kako bi se ljudi mogli družiti. Prodano, s ukusnim esspresom.

Bistro Grad Hometown Food je super mjesto za piće ili zalogaj koji podrazumijeva tradicionalnu hranu s nekim pomakom. Koncentrirala sam se više na piće (stvarno sam to napisala) pa nisam proučila ponudu, ali svakako je mjesto koje preporučujem. A i Beograđani kažu da je “fino mesto”.

Treba se dobro najesti prije puta, a mi smo to ozbiljno shvatili pa smo za kraj ostavili nekih 15-ak sljedova u restoranu internacionalne kuhinje Steakhouse EL TORO koji je, kako bi Beograđani rekli, ušuškan u Beton Halu. Mjesto koje su mi ranije spominjali, tako da sam bila prilično uzbuđena oko toga, da skoro nisam ni doručkovala. Tamo smo stvarno probali svašta, od ribljih preko mesnih delicija i bili smo jako uporni pa smo isprobali nekih 15-ak jela. Paket funkcionira tako da ti iznose tanjure (prilično brzo) dok im ne kažeš stop, a imaš i opciju da ponoviš nešto što si ranije probao. Sve je jako fino.

KULTURA I TURIZAM 2 GO

Naš beogradski Place2go s kojim smo započeli prvu večer je Dom Jevrema Grujića, mjesto gdje smo otkrili priču o velikoj slikarici srpsko-talijanskog porijekla, Mileni Pavlović Barilli koja je najznačajniji dio svog opusa stvorila 30-tih godina dvadesetog stoljeća, djelujući u Londonu, Parizu i Rimu. Inače je ovo jedini privatni muzej takve vrste u Beogradu u kojem za vrijeme stalne postave možete saznati sve o tradiciji i običajima u beogradskim gradskim kućama s kraja 19. stoljeća.

Nekada je bio važna politička središnjica, ali i prva beogradska diskoteka. Danas djeluje kao muzej umjetnosti, povijesti i diplomacije, koji čuva umjetničku kolekciju skupljanu tijekom posljednjih 250 godina. Iako prejedeni morali smo probati tortu kraljice Natalije, uz “šoljicu kafe“ u salonima u kojima su se nekada održavali čuveni novogodišnji balovi. Divno mjesto za posjetu i jako ugodni domaćini.

Večer nastavljamo u kultnom Ateljeu 212 gdje gledamo komediju “Lice” i umiremo od smijeha urnebesnom srpskom humoru. Što se tiče muzeja svakako preporučujem obilazak Muzeja suverene umetnosti koji je bio pravi užitak, a ako se ne varam naletjela sam i na djela naših umjetnika, primjerice umjetnika Gorana Trbuljaka. Muzej se a sastoji se od stalne postavke djela jugoslavenske umjetnosti te tekućih izložbi.

Subotu smo posjetili Beogradski sajam turizma za koji sam saznala da svake godine podiže ljestvicu, a onda sam se u to i uvjerila. Posjetili smo naše Place2go domaćine kao i prijatelje iz Makedonije (popili smo i Mastiku) te se informirali o popularnim destinacijama, novootvorenim hotelima u Srbiji, idealnim mjestima za odmor.

Sajam je pokrio apsolutno sve, od putovanja preko gastronomije, a da postoji veliki interes svjedočila je poprilična gužva. Popodnveni Belgrade Walking Tour vodio je Željko Petrović poznatiji kao @belgrade.insider koji nas je proveo kroz neka stara autohtona mjesta i skrivene gradske tunele koje trebate obići. A da ne bih čovjeku ukrala posao, stajem u baru koji se zove SFRJ na medovači.

MOŽE MALO ŠOPINGA