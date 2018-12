Ako mene pitate, najbolji kvart je Vrbik. No, da se uvjerim u to, odlučila sam obići Šalatu, kroz koju me proveo začetnik projekta Kvart priča

Vida Juračića već neko vrijeme lovimo da nam da svoju priču, ali nikako da to odradimo. Prvo smo ga čekale na Trešnjevci, gdje smo imale ideju prikrpati mu se na snimanju, a onda sam ipak zasukale rukave i posjetila ga u njegovom kvartu – na Šalati. Tako sam se uputila u kvart gdje me dočekao Vid – kojeg sad već sigurno znate iz medija. Do sada ih je obišao tek nekoliko i sve objavio na YouTube kanalu koji je pucao po šavu onda kad je objavio prvu priču sa Savice.

MLADI ARHITEKT VID JURAČIĆ

Iako se trenutno ne bavi arhitekturom, već se bacio u svoju produkciju, a otkrio nam je i neke nove projekte koje priprema. Simpatičan, ležeran, pristupačan i duhovit Vid mi je otkrio sve lokacije za koje bih trebala znati na Šalati, a pročavrljali smo i o njegovim avanturama izvan zemlje. Pored izazova autostopom iz Amsterdama u kojem je sudjelovao s prijateljem Markom Mrkićem, Vid svaku priliku koristi kako bi negdje otputovao. Tako je još za vrijeme studija otišao u Ameriku gdje je proveo neko vrijeme radeći razne poslove.

Prije mjesec dana sam radio u arhitektonskom studiju, a sada na drugom kraju svijeta radim kao pool boy

Prošetali smo se po Šalati, snimili preko 55 minuta materijala i super se zabavili, a u videu upoznajte Šalatu na Vidov način. Ovo nije Kvart priča, ovo je Super1 na Šalati. I ne, nećemo vam otkriti točnu adresu gdje Vid spava, i da, otkad je pokrenuo projekt Kvart priča, malo češće mu se javljaju žene.