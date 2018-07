Večeras nastupa najdulja pomrčina Mjeseca ovoga stoljeća. Znamo kako će utjecati na svaki horoskopski znak

Najveću korist od pomrčine imat će Vodenjaci koje čekaju nove prilike i gubitci

Na nebu će se večeras ponovno održavati divan spektakl – najdulja pomrčina Mjeseca u povijesti. Trajat će od 21:30 do 23:13, iako je mi zbog najavljenog lošeg vremena u Hrvatskoj možda, nažalost, nećemo moći vidjeti.

Pomrčina Mjeseca pravi je fenomen zbog posebne crvene boje koja ga obasjava zbog loma svjetlosti u Zemljinoj atmosferi koja se u ovom slučaju ponaša poput prizme. Osim ‘krvavog Mjeseca’, dobro će se vidjeti i Mars.

Svaka pomrčina ima dublje značenje i donosi promjene svim horoskopskim znakovima, a evo kako će utjecati na njih.

Ovan

Pomrčina Mjeseca utjecat će na vaše odnose s drugima, točnije od iznimne je važnosti da promijenite nešto u jednom prijateljstvu ili poslovnom partnerstvu. Možda ste prije samo davali i davali, ali sada trebate zahtijevati ono što želite. Da, susretat ćete se s beskrupuloznim kolegama i nebuloznim zahtjevima, ali to će vas ojačati. Zapamtite, što ste jači iznutra, to izvana možete više držati kontrolu kada to situacija zahtijeva.

Bik

Vama, Bikovi, slijedi promjena u polju financija i posla. Pred vama će biti puno zadataka, ali ako se primite posla, uspjet ćete pokrenuti neke nove stvari. Vaš vladajući planet Venera tijekom ove pomrčine pruža vam zaštitu u smislu da vam pokazuje kako treba naći ljepotu i tamo gdje ju možda isprva ne vidite. Vaš trud će se višestruko isplatiti, samo manje kukajte.

Blizanci

Blizanci, vaš duh je jači nego što mislite. Vrijeme je da se oslobodite prošlosti i krenete hladne glave i punim srcem prema naprijed. Na tom putu vam samo trebaju ljudi koji će prepoznati vaš potencijal i koji vas mogu pratiti, a postoji velika vjerojatnost da ćete ih upoznati na nekom skorijem putovanju. Okrenite se prema sebi i upitajte se što zaista želite i na što ste spremni da to i ostvarite. Tijekom idućih šest mjeseci dobit ćete odgovore.

Rak

Vaš privatni i poslovni život već su zahvatile promjene na početku ove godine, a sada ulazite u nešto mirniju fazu. Što to znači? Opustite se, razmislite gdje griješite i pokušajte prihvatiti stvari koje se ne mogu promijeniti u vašu korist. Radite samo na onima koje možete promijeniti. Vrijedni ste, sposobni i hrabri i to uvijek imajte na umu, bez obzira o čemu se radilo.

Lav

Ovo je vaše razdoblje, Lavovi. Da, iza vas su teški trenuci, ali ispred vas je nešto puno bolje i pozitivnije. Ako još uvijek razmišljate o prošlosti, to je ok, ali nemojte dopustiti da vam ona utječe na sadašnjost. Pomrčina kao takva za vas znači promjenu u ljubavnom ili prijateljskom smislu. Točnije, nekoga ćete trebati pustiti da ide svojim putem. Nemojte žaliti zbog toga jer ćete već naći nekoga tko će vas moći pratiti.

Djevica

Iznenađenja za vas, Djevice, neće biti. Istražili ste mnoge mogućnosti tijekom od prošle pomrčine u Lavu, a sada je vrijeme da vidite gdje to sve vodi. Još uvijek učite postaviti neke granice u odnosima s drugima, ali morate biti iskreni sa sobom tko ste i što želite biti. Baš kao i Blizanci, okrenit se duhovnosti i sagledajte sve iz drugog, mudrijeg kuta. Svake godine ste sve pametniji i stavri vidite puno jasnije.

Vaga

Pomrčina će Vagama donijeti sreću, a dobit ćete i priliku naučiti voljeti druge kada nisu u baš pozitivnom razdoblju. Također, naći ćete nove načine rješavanja stvari, što će vas gurnuti van vaše komfort zone, ali to je dobro. Planirajte unaprijed neke stvari, izgradite zdravu rutinu i iskomunicirajte svoje želje s voljenim osobama.

Škorpion

Uporni ste i vrijedni, Škorpioni, ali ćete u ovom razdoblju odlučiti promijeniti svoju karijeru ili poboljšati odnose u obitelji. Možda su u kući neke trzavice, ali donijet ćete rješenja koja će biti dobra za sve strane. Nužna su jer jako dobro znate što se može dogoditi ako ne inicirate promjene.

Strijelac

Neko vrijeme držali ste se novog načina razmišljanja koji je palio tada, ali sada znate da je pogrešno za vas. Ako to još niste shvatili, kroz razgovor s drugima postat će vam jasnije da više ne možete tako živjeti. Vaš vladajući planet je u Škorpioni, što znači da ćete se početi interesirati za duhovne stvari. Razmislite što vas koči, a ako to ne možete izbaciti iz sebe, posvetite se meditaciji i introspekciji.

Jarac

Pomrčina će utjecati tamo gdje ste najosjetljiviji, na područje financija. Definitivno ne volite gubiti novac, a u ovom razdoblju naučit ćete pustiti neke stvari koje vam oduzimaju vrijeme, energiju i resurse te ne vraćaju uloženo. U sljedećih šest mjeseci potrudit ćete se izgledati i osjećati se bolje i biti samopouzdaniji i snažniji. Postoji nevjerojatna moć u odluci da jednostavno kažete ne stvarima i ljudima koji vam ne trebaju.

Vodenjak

Čestitamo, vi Vodenjaci dobivate najveću korist od ove pomrčine. Prijateljstva i parnerstva koje ste stekli tijekom ove godine osigurat će vam nove prilike i karijere. Zvuči nevjerojatno, ali pronaći ćete snagu u stvarima za koje prije niste mislili da vam mogu koristiti. Dakako, to uključuje i neke gubitke jer bez njih nema ni novih dobitaka. Pod ovim ne mislimo samo na ljude već i na neke stavove i razmišljanja koja vam više ne trebaju i koče vas na putu do napretka. Ne odupirite se tim promjenama jer su dobre za vas.

Ribe

Za vrijeme pomrčine, Ribe, koncentrirajte se na vašu duhovnost. Ako vam se čini da svakog dana otkrivate nešto novo, u pravu ste, a sada će novih spoznaja biti još i više. U vama se često nešto kuha, a sada je pravo vrijeme da iznesete sve vaše emocije. Ne morate uvijek držati sve konce u svojim rukama jer otpuštanje ne znači da ste slabi. Naučite više voljeti sebe i trenutak u kojem jeste.