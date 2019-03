Vaši prijatelji i obitelj mogu mnogo toga naučiti od vas, a utjecaj na to će imati i horoskopski znak

Iako možda nekada ne vjerujete samima sebi, puno je stvari koje možete naučiti druge, a to ovisi i o vašem horoskopskom znaku

Koliko god da nekada sumnjate u sebe i u svoje sposobnosti, uvijek postoje neke određene osobine koje imate, a koje drugi od vas čitaju i uče. Možda im svojom tolerancijom pokazujete koliko je to važno u životu, a hrabrošću im dajete do znanja da uopće nije loše da se i oni ponekad izvuku iz svoje zone komfora. Sve te snage možda uopće niti ne vidite ili ne znate da su tamo, ali svaki znak ima mnogo toga što može naučiti ljude oko sebe.

OVAN

Ovnovi će uvijek biti tu za sve i naučit ćete ljude da mogu sa svima stvoriti snažnu povezanost ako se zaista opuste i dopuste to. Naučit će ih i da je važno da brinu o tuđim osjećajima te da budu iskreni prema drugima, ali i prema samima sebi. Kod ovnova ćete lako uvidjeti kako je važno biti hrabar i jak, ali i da je ponekad dobro da preuzmete kontrolu.

BIK

Vi ćete ljudima uvijek znati objasniti da je važno brinuti za druge, biti tolerantan i pružiti im utjehu. Znate da svaka osoba ima drugačije načine putem kojih se osjećaju bolje i znate ih prepoznati. To možete naučiti i ostale oko sebe ako prate vaše ponašanje. Jako ste strpljivi što će drugima pokazati kako je to stvarno važna i dobra vrlina.

Blizanci

U svakom razgovoru s vama mnogi imaju osjećaj kao da uče nešto novo. Puni ste znanja, ali najviše od svega ste društveni i pružate šansu svima. Naučit ćete ljude oko sebe da trebaju biti otvoreni jer ste i vi takvi, te da samo iskrenost i direktno objašnjavanje onoga što želite može dovesti do rezultata.

rak

Učite ljude kako je važno voljeti i to bez ikakvih uvjeta, iskreno i pravo. Naučit ćete ljude oko sebe upravo kroz ljubav koliko je ljubav važna u životu te kako je dobro ponekad biti malo i emotivan. Pokazivanje emocija vam je jača strana i time opuštate ljude oko sebe i pomažete im da i oni budu otvoreniji i iskreniji prema sebi i svojim osjećajima.

lav

Ponekad ste jako šefovski nastrojeni, ali to nije nužno loša stvar jer učite ljude oko sebe da je važno biti hrabar i da je važno voljeti sebe. Svi poznajemo glasne i zgodne lavice koje nam svojim primjerom pokazuju da trebamo misliti i na svoj vanjski izgled te da će i to utjecati na nečije ponašanje i percepciju, na dobar način. Uvijek se trudite dobro izgledati, a ljudi uz vas će se truditi isto to raditi.

djevica

Djevice znaju što to znači potpuna podrška, a drugi upravo to mogu naučiti od vas. Dati ćete drugima do znanja da su jaki, da mogu donositi vlastite odluke i da se isplati biti hrabar, premda vi to možda ponekad niste. Uvijek ćete biti glavna podrška svima i time biti divan primjer i ostalima. Učite ljude oko sebe da je u redu da stvari ponekad nisu savršene.

vaga

Vi drugima propovijedate toleranciju jer vjerujete da je upravo ona ključ svega. Navodite ih da sagledaju sve strane u raspravama i događajima i učite ih kako da balansiraju dobro i loše u svom životu. Vi ste naučili da morate biti perspektivni kako bi bili sretni pa volite dijeliti svoje znanje. I ono najposebnije kod vas, učite ljude da budu sretni.

škorpion

Vi ste oni koji znate izazvati vatru u nekome. Stvarate osjećaje u drugima za koje možda nisu niti znali da ih imaju i učite ih kako je svaki osjećaj dobar ako ga takvim doživimo. Navodite druge da prate svoje snove jer i vi iskreno vjerujete da je to jedini pravi put za sreću. Znate kako je za ispunjavanje snova potrebna strast, a vi ju u drugima neprestano stvarate.

strijelac

Vi pronalazite sreću u svemu, u svakoj situaciji i svakom čovjeku zbog čega pomažete drugima da ju i oni pronađu. Ponekad znate da je važno da stvarate sami svoju sreću i upravo to navodite druge da rade. Uz to, pokazujete svima koliko je važno da se u životu jednostavno vesele i prihvaćaju svaki dobar osjećaj koji imaju jer upravo to i vi nastojite raditi.

jarac

Mudrost je vaša najbolja osobina i zaista ju volite dijeliti. Ne govorite svima što trebaju raditi već ih jednostavnim savjetima navodite na pravi put, a baš to i svima treba. Volite davati savjete oko stvari koje ste već prošli, a puno ste toga prošli, pa želite da ostali sve to mnogo lakše prođu. Učite ljude da uvijek postoji sutra i novi dan za popravak, novi korak i sreću.

vodenjak

Kada ljudi trebaju nekog kreativnog, zabavnog i interesantnog, obrate se vama. Vi ste ti koji pokazujete koliko je dobro ponekad misliti van granica i kako će vam to uvijek donijeti nova poznanstva i nove ideje. Učite druge da ne sude onima koje ne razumiju, već da budu tolerantni i otvoreni. Baš zato i vi znate da svijet nije uvijek najbolje mjesto, ali pokazujete drugima da može biti ako se i oni sami malo potrude.

ribe

Vi ponekad više brinete o tuđim osjećajima nego o svojima. Makar je to ponekad loše jer ne mislite dovoljno na sebe, znate naučiti ostale kako da brinu o svojim, ali i tuđim osjećajima. Hladne ljude ćete obrlatiti i pokazati im koliko je važno da razumiju emocije ljudi oko sebe, a i naučit ćete ih da je potrebno da budu razumni. Drugima pokazujete i da je sasvim u redu sanjariti jer se baš od toga i sačinjava život.