Ušle smo u novi bar u centru koji otvara ekipa iz Spunka. Dosta dobro mjesto za spontana druženja

Ovog petka u centru Zagreba se otvara novi kafić kojemu je naglasak na pivu i alternativnoj glazbi. Ušle smo unutra prije otvorenja

Postoji onih nekoliko kafića u Zagrebu za koje se nadamo da će vječito ostati ovdje, a jedan od tih je i Spunk. Ekipa koja stoji iza tog projekta ima nešto novo i to u centru grada. U blizini Dežmanovog prolaza, točnije na adresi Ilica 42, ovog vikenda se otvara novi Spirit bar.

Bivši prostor Video teatra

Radi se o mjestu koje je zamišljeno kao mjesto u kojem ćete na miru moći popiti piće, a glavni naglasak je na mirnom i ugodnom ambijentu. Prostor je podijeljen na tri dijela, ulazni predprostor u kojem se nalaze visoki stolovi, glavni prostor te galeriju. Sveukupno imaju oko 70 sjedećih mjesta.

Renovacija čitavog prostora trajala je oko pola godine, a kako kažu, najviše posla bilo je s raznim odobrenjima birokratske prirode. Ovaj prostor je prije bio Video teatar, a kafića ovdje nije bilo godinama prije. Osnovni koncept lokala je i dalje sličan kao i prije, samo su uklonjeni stari separei.

Kako su nam rekli, odlučili su se za kombinaciju visokih i niskih stolova da dobiju na dinamici prostora, a za konačan izgled je zadužena ekipa iz Spunka, nisu angažirali vanjske dizajnere. Osim trenutnog uređenja pri kojem su velik fokus stavili na detalje i slike na zidovima, tijekom slijedećih tjedan-dva očekuju urediti glavni, veliki zid, gdje će doći velika foto tapeta, posebno dizajnirana za lokal.

Osim finih kava, čajeva i sokova, tamo ćete moći otići na točeno pivo koje se toči s četiri točionika, a uz to će imati i standardni Kozel, Novu rundu Apa te Nova runda C4. Već sada su najavili da će redovito održavati akcije i happy hour ponude na pivu Kozel što zvuči dosta dobro za druženje nakon posla ili prije izlaska.

Ime vezano uz pozitivan duh, ne pića

Premda ime Spirit navodi da je povezano s nekim pićima, vlasnici navode kako je zapravo došao spontano i nema veze s vrstom pića, već ga više vežu uz pozitivan duh koji će, nadaju se, utjecati na sve one koji će dolaziti u njihov bar. Što se tiče glazbe, očekujte sličan ambijent onom u Spunku. Uglavnom će biti nezavisna i alternativna uz popularnu, ali, kako i sami navode, s dobrim ukusom. Otvorenje će se održati ovog vikenda, 25. siječnja, a bar će raditi svakog dana od osam ujutro do ponoći, a petkom i subotom do 1 sat ujutro.