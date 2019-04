Uskoro izlazi knjiga o neustrašivim hrvatskim ženama autorice Tatjane Barat. Rekla nam je sve o njoj

Tatjana Barat ovaj tjedan predstavlja knjigu “Neustrašive hrvatske žene” koja bi mogla potaknuti djevojčice na ostvarenje svojih snova

Tatjana Barat je magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti, a osim rada u odgojno-obrazovnim ustanovama piše za tiskane i elektroničke medije, a ujedno je i suosnivačica udruge “Čitaj knjigu”. Sada izdaje svoju prvu knjigu pa smo razmijenile riječ ili dvije o tome. Naslov “Neustrašive hrvatske žene” mogli bismo nazvati hrvatskom inačicom svjetskog bestsellera “Priče za laku noć za mlade buntovnice” i namijenjena je osnovnoškolskom uzrastu. Knjiga okuplja 50 žena za koje autorica smatra da su relevantne, a sigurne smo da zadatak nije bio lak.

“Da, izbor nije bio nimalo jednostavan. Još i dan danas ima trenutaka kada sami sebi kažem da sam možda mogla dodati još neku ženu. No, na koncu je odluka pala na pedeset žena koje su bile pionirke u svojim poljima ili one koje su zaista napravile značajne stvari u području medicine, znanosti, umjetnosti, sporta ili kulture.”

U tim pričama možemo pronaći liječnice, znanstvenice, izumiteljice, učiteljice, umjetnice, glumice, operne pjevačice, pilotkinje, sportašice, književnice i brojne druge žene koje su se istaknule u svojim poljima djelovanja. Primjerice, tu su Lea Deutsch, Ivana Brlić-Mažuranić, Lidija Colombo, Marica Cimperman, Vesna Parun, Marija Ružička, Slava Raškaj, Dora Pejačević, Zlata Bartl, Katarina Kranjc, Mira Zore-Armanda, Katarina i Jelena Zrinski, Duška Blažević i brojne druge.

TKO SU NEUSTRAŠIVE HRVATSKE ŽENE

“Tijekom pisanja posebnu su mi pažnju privukle upravo one kojih nema u medijima, a to su, na moje veliko razočarenje, bile redom znanstvenice. Primjerice, bio je pravi pothvat doći do fotografije prve hrvatske doktorice fizike Katarine Kranjc. I baš sam zato znanstvenicama posvetila posebnu pažnju u knjizi. O tome se naprosto premalo govori.” Vrlo joj je draga i priča o Duški Blažević, neuropsihijatrici koja je prepoznala važnost govorenja o mentalnom zdravlju, što je nešto o čemu treba razgovarati i s djecom. Tu su i Feđa Fišer Sartorius, “mama” Dječje bolnice u Klaićevoj, te Štefanija Puretić, dermatologinja koja je otkrila vrlo rijetku dječju bolest, tzv. Puretić sindrom.

UTJECAJ KNJIGE PRIČE ZA LAKU NOĆ ZA MLADE BUNTOVNICE

“Buntovnice” su bile samo jedna komponenta čitave jednadžbe. Čitala ih je i pisala o njima kritike, te ih bezbroj puta listala. Ipak nikada joj nije ni palo na pamet da bi mogla napisati takvu knjigu. No spletom okolnosti i odrađenih nekoliko stotina intervjua, među kojima je bio vrlo veliki postotak visokoobrazovanih žena, počela se pitati tko su naše zaslužne žene koje više nisu među nama. “Kada sam se jednom prilikom našla u društvu također visokoobrazovanih ljudi, mnogo starijih od mene, nas petero ih je jedva moglo nabrojati desetak. To mi nije bilo prihvatljivo.” Osim toga, tijekom rada u školi se još jednom uvjerila u to da su žene jako slabo zastupljene u udžbenicima i čitankama. “Uzevši sve to u obzir, jednog sam dana naprosto odlučila da moram napisati ovu knjigu. I tako je krenulo.”

ANGAŽIRALA JE NAJBOLJE HRVATSKE ILUSTRATORICE

Ne možemo zaobići ni vizualni identitet knjige od korica do ilustracija za koje je autorica angažirala najbolje i nagrađivane hrvatske ilustratorice, a to su Andrea Peterlik Huseinović, Marsela Hajdinjak, Branka Hollingsworth, Vanda Čižmek, Željka Mezić, Sanja Pribić, Helena Klakočar, Irena Pranjić Jukić, Ana Kadoić, Mirela Ivanković Bielen, Margareta Peršić, Nataša Rašović Bodiš, Sonja Gašperov, Helena Janečić, Irena Sophia i Hana Lukas Midžić.

Promocija knjige održat će se u Hoću knjigu Megastoreu, 26. travnja, a potom će se knjiga prodavati i u knjižarama diljem Hrvatske po cijeni od 129,00 kuna.