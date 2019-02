Urednica brazilskog Voguea odstupila s pozicije nakon optužbi za rasizam. A samo je slavila 50. rođendan

Možda se sjećate stiha iz Madonnine pjesme Voices koji kaže “Who si the master and who is the slave?” ili popularne Master and Servant benda Depeche mode? Sve je super kada je smješteno u neki drugačiji kontekst od stvarnog života u kojem postoje gospodari i sluge ili robovi. Čini se da to nije pretpostavka kojom se vodila, sada bivša modna urednica brazilskog izdanja časopisa Vogue Donata Meirelles, kada je za proslavu svoj jubilarnog rođendana odabrala baš tu temu.

Na fotografijama objavljenih s njezine zabave, Meirelles je sjedila u raskošnoj stolici okruženoj s četiri crnkinje koje su nosile odjeću sličnu tradicionalnoj odjeći brazilskih robinja. Ostali gosti također su se fotografirali u sličnim pozama čime se dalo naslutiti kako je modna urednica odabrala jako neobičnu temu za zabavu, posebice ako uzmemo u obzir da živimo u 2019. godini i da je rasizam još uvijek svakodnevni problem.

Hey @CondeNast, Donata Meirelles, the director of Vogue Brazil, had her birthday party inspired in “Brazil Slavery Colonies” and even had black models dressed as slaves to use as photo props. Asking for a friend: does this align with your company’s values? #VogueRacista pic.twitter.com/7K0DmnK7nd

— Partido do Suco de Laranja (@ninaborges) 9 February 2019