Upoznajte pse Telegram grupe koje smo posebno sredili za snimanje. To je bilo najljepše jutro u redakciji

Buffy, Cimet, Riki i Bigo su naše uredske maze i ovo je bilo jedno od najslađih snimanja u redakciji

Neki od ovih pasa dolaze na posao gotovo svaki tjedan, a neke viđamo nešto rijeđe pa je ovo snimanje bio idealan trenutak da ih svih okupimo barem nakratko. Ne slažu se baš svi, ali vjerojatno bi se to promijenilo da im damo malo vremena. Okupili smo pse, nabavili smo im odjeću i ostale modne dodatka i krenula je mala jutarnja avantura. Ovog puta, bez laveža.

Očito je da smo pet-friendly redakcija i da previše mazimo pse koji dolaze na posao, ali ne možemo si pomoći. Ovog puta smo ih malo maltretirali tako što smo im nabavili odjeću iz super novih kolekcija koje su predstavili brendovi Dawg Swag, DasPas i MOSCHINO [tv]H&M, a u nastavku upoznajte naše modele.

Buffy

Godine: 6 god

Težina: 42 kg

Pasmina: Rottweiler

Što voli: Vlasnik Marko kaže kako najviše voli čohanje, čohanje i još malo čohanja te kako voli zlostavljat druge pse. Nije svjesna svoje veličine pa ona to vidi kao igru, a najviše voli loptice, štapove i donošenje stvari (posljedica odrastanja s retriverom). Štapovi su svetinja i skuplja ih ko dabar. “Dosta nezgodno kad nosi granu od metar i pol pa ljudi ne mogu prolazit.” – dodaje Marko. Voli se kupati u moru i ima svoj omiljeni film Stargate o omiljenu pjesmu – Mercy glazbenice Duffy.

Što ne voli: Ne voli kad joj se netko unosi u lice, ne voli razdvajanje do te mjere da neće hodati ako ne hodaju svi skupa. Mrsko joj je čišćenje ušiju i zvuk usisavača, a isto tako ne voli ni odlazak veterinaru.

Stil odijevanja: Inače ne nosi odjeću, a na moru nosi prsluk za plivanje (zbog epilepsije) i odlično ga je prihvatila, a od odjeće sa snimanja sve nas je osvojila u hoodieci, ali Marko misli da bi joj kabanica ipak najbolje odgovarala. Ogrlice ne nosi iz zdravstvenih razloga, a zanimljivo je kako uvijek zna kada je vrijeme za dobiti lijekove. Mislim da nitko ne ostaje indiferentan kad ju vidi tako prekrasnu i šašavu.

Što je nosila: Buffy je nosila odjeću brenda DasPas koji več više od 5 godina brine za odjeću vaših kućnih ljubimaca. Radiona DasPas / tri frtalja nalazi se u Ulici Nikole Tomašića 5, u Zagrebu, a vlasnica i dizajnerica Iva kaže kako najviše radi vodo i vjetronepropusnih kabanica i ističe kako su to modeli koji se najviše traže. Klijenti uglavnom imaju razumne narudžbe pogotovo u vrijeme maškara, a posebnost ovog brenda je što veliku pažnju polaže na odjeću za veće pse koju je teže pronaći u ponudi. Na službenom webu možete pregledati ponudi ili skoknuti k njoj u radionu. Ogrlicu potpisuje brend Dawg Swag koji vašim četveronožnim ljubimcima pruža priliku da postanu prave modne zvijezde. Svi njihovi proizvodi su ručni rad te u potpunosti proizvedeni u Zagrebu.

Zanimljivost sa snimanja: Sve joj je bilo zabavnije od poziranja, pogotovo trubljenje sa svojom gumenom igračkom, ali je bila sjajna. I ovaj put nije stradao niti jedan kabel.

Cimet

Godine: skoro dvije

Težina: 8 kg

Pasmina: Mješanka

Što voli: Hrana i maženje njezine su glavne aktivnosti u danu i obožava ljude, malo više nego pse. Vlasnica Tina kaže kako obožava šumu, tamo je doma. Nema straha i šuma joj je kao Gardaland. Posebno su zanimljive ptičice, kao i štapovi, za kojima je vječna potraga i borba za vlasništvom. Osim toga, otkrila je kupanje u potoku i blatu, tako da već sama nakon svake šetnje skače u kadu. Osim toga je i gradski tip cure, voli se družiti po kavama i šetati gradom.

Što ne voli: Ne kuži velike pse, hrtove i bijele pasmine pogotovo, a osim toga nema nekih mrskih trenutaka. Ona je ustvari jedan jako sretan pas.

Stil odijevanja: Nosi kaputiće, od prve zime joj je hladno i trese se čim izađe iz kuće. Ima kaputić i kabanicu DasPas, da se odjenuti i već je navikla na to. “Samo se često toliko veseli kada izlazimo pa tome prethodi bacanje na leđa, igranje i zezanje.” – dodaje Tina.

Što je nosila: Na snimanju je bilo super, njoj je samo bitno da je neka akcija. Sve joj je dobro odgovaralo, možda najviše mali kaputić u Sherlock Holmes stilu i kožna crno bijela ogrlica Dawg Swag. Čak je i pozirala, naravno – sve za keks. Dawg Swag ima genijalnu robicu i modne dodatke za psiće, od ogrlica kojima možete mijenjati boje pomoću kožnih umetaka, lajni za svakog psa i simpatičnih dodataka kao što su mini torbice za kekse. Baršun je i ove sezone veliki trend, čini se i u psećem svijetu. Preslatko.

Zanimljivost sa snimanja: Iako prehlađena, stigla je prva na snimanje i sve osvojila svojim žicanjem keksića.

Bigo

Godine: 5 god

Težina: 4,5 kg

Pasmina: Maltezer

Što voli: Fit liniju drži trčeći po šumi u Maksimiru koju obožava, zna svaki kutak i kao takav on svojoj gazdarici bira rutu trčanja. Kada ona krene u krivom smjeru, Bibi sjedne i čeka da se vrati na pravi put. Kad se umori, sjedne joj ispred nogu i onda ga se mora nositi kući. Najviše voli svoju obitelj na okupu i gledati na ulicu kroz veliki stakleni prozor. Tako može provesti pola dana. Voli šunku, bez nje nema šanse da pojede kuglice, anajviše se uvrijedi kada mu ne dopuštaju kušati svoj ručak. “Voli bebe kojima rado skida čarape i skriva u svoju košaru s igračkama, a obožava vožnju trajektom.” – otkrila nam je vlasnica Silvana.

Što ne voli: Ne voli kad ga se prekratko ošiša, tada se barem dan, dva skriva pod trosjedom. Nije bas ljubitelj kiše i gotovo ga je nemoguće natjerati na šetnju kad kiši, a još manje voli jaknice za kišu. Obično spusti rep i uši i pognutoo hoda kad mu se obuće.

Stil odijevanja: No kako ne voli hladnoću, tople jaknice dolaze u obzir, no ne smiju ga stezati: odmah je počne natezati zubima.

Što je nosio: Hoodie mu je “sjela” na prvu: brzo smo je obukli i čini se da je udobna i praktična. Šminkerska jakna s uzrokom lanaca i logom Moschina učinila ga pravim šminkerom i nešto je što bi i inače odabrali. Nije baš bio najmirniji, meškoljio se i u jednom trenutku dobio poriv optrčrati redakciju.

Zanimljivost sa snimanja: Zaljubio se u Buffy.

Riki

Godine: 3 god

Težina: 15 kg

Pasmina: Mješanac

Što voli: Vlasnica Sanja kaže kako voli jesti svoje slatkiše i meso, obožava se voziti u autu i dok se vozi koncentrirano gleda kroz prozor sve što se događa, praktički kao da on vozi. “Voli ići na kave s nama jer osim druženja svaki put dobije i keks od konobara.” – otkrila nam je Sanja.

Što ne voli: Ne voli to što vlasnici s njim ne dijele svoj ručak

Što je nosio: Prilikom snimanja bio je jako uzbuđen i veseo, inače je jako znatiželjan pa je silno želio pronjuškati cijelu redakciju i upoznati se sa svima, no čekao ga je posao. Bio je jako dobar i odradio je to poslušno, sve je htio nositi što smo mu obukli i nije trgao sa sebe što znači da mu je bilo udobno sve, no pred kraj je već bio malo umoran pa se samo izvalio na pod i htio se maziti. Na snimanju je nosio kabanicu DasPas i modne dodatke za oko vrata, posebno je šarmantan s leptir mašnom u crvenoj boji koja se jednostavno montira na ogrlicu – Dawg Swag. Ipak, morali smo mu isprobati i MOSCHINO [tv]H&M lajnu koja dolazi u dućane u četvrtak.

Zanimljivost sa snimanja: Mini okršaj s Bigijem, ipak je trebao istaknuti tko je ovdje dominantan pas.