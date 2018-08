Umjesto na more kod nas, odlučila sam otići u Palma de Mallorcu. To je bila sjajna ideja

Naša Đurđica je, umjesto na more, odlučila otići na odmor u Mallorcu. Ispričala nam je svoje dogodovštine

Bijeg iz Hrvatske na četiri dana nije neki teški plan, ali odabir destinacije je ipak malo teži posao. Dogovarala sam se s prijateljem da idemo negdje na more, ali ne kod nas, da nije preskupo i da nije prekomplicirani put. S obzirom na to da sam nedavno gledala film ‘Ibiza’ na Netflixu prvo mi je na pamet pala Ibiza, ali avionske karte do tamo nisu skroz jeftine pa smo malo istraživali dalje.

Odluka je pala na Palma de Mallorca, because why not. Nisam nikada bila tamo, sigurno mi ne bi palo na pamet u bližoj budućnosti ići, a ideja je od starta djelovala sjajno. I bila je.

Čim smo sletjeli odmah smo se išli baciti u more

Avionske karte iz Zagreba do Palme su dosta paprene pa smo išli iz Venecije za dosta dobru cirfu, stvarno se isplati. A i avionske karte iz Venecije za bilo gdje su super jeftine, isplati se do tamo ići autom pa onda pobjeći gdje god poželite. Autom do Venecije pa avionom do Palme ispadne nekih 7 sati ukupno, skupa s čekanjem i zaista nije prenaporno. Iskreno, duže putujem kada idem doma na Hvar.

U Palmu smo sletjeli oko 5 popodne, išli smo direktno u hotel i kao pravi turisti se išli odmah baciti u more, koje je odmah ispod hotela. Plaža je sjajna. U Zagrebu smo ostavili kišu i došli na 40 stupnjeva, što je isto bilo odlično. Nisam nešto previše istraživala Palmu prije dolaska tamo i zaista sam se iznenadila. Em veličinom grada, em izgledom grada. Kada guglate Palma de Mallorca dobijete hrpetinu fotki katedrale, nešto malo mora i to je to. Ali Palma je defintivno puno više od toga.

Zapravo sam najviše novaca potrošila na shopping

U četiri dana lutanja Palmom istražila sam cijeli grad, odradila dosta shoppinga i uživala u divnim restoranima i klubovima. Prvi osvrt na grad su cijene. Koje su odlične i nisu prenapuhane makar je ljeto i sezona je u punom jeku. Malo je skuplje voziti se taksijem, ali ne preskupo. Svaki dan sam u grad iz hotela i natrag išla taksijem i nisam banktotirala, niti me previše svrbio novčanik zbog toga. Veliki plus.

Cijene u restoranima su negdje jeftinije, negdje skuplje, ali sve u svemu su kao kod nas. Isto veliki plus. Izlazak vani također nije prevelika drama, sve se može ako imate prosječnu hrvatsku plaću. Novčanik mi je jedino malo plakao jer sam pronašla Sephoru i naravno ostavila tamo sve što imam jer Sephore nema kod nas. I bilo je sniženje u Zari pa sam i tamo morala nešto ostaviti, a i roba je drugačija nego kod nas pa eto, našla sam si opravdanje.

Ukupno sam potrošila nekih 300 eura na shopping, hranu, izlaske i sve ostale gluposti u ta četiri dana. Nije loše obzirom na to gdje sam sve bila.

Svaka ulica priča svoju priču i sve djeluje tako domaće

Drugi dio osvrta je grad kao takav. Palma de Mallorca je definitivno grad koji se isplati posjetiti. Jako je ugodan, ulice su im prekrasne, šetnica uz more, ali i unutarnji dio grada koji nije skroz uz more je divan. Svaka ulica je zanimljiva, super je sjesti u svaki mali kafić popiti kavu, sve djeluje ugodno i domaće i niti malo pretenciozno.

Paze na svaki detalj grada, ona katedrala s kojom vas Google maltretira je isto presuper, preogromna i dođe ti da ideš na misu unutra jer djeluje moćno. I očito je da Gaudi ima prste u svemu, a Španjolci imaju ‘thing’ na crkve, što sam imala prilike vidjeti i prošle godine na proputovanju Španjolskom, dosta zanimljiva zemlja. Noćni život im nije baš neki hit, ali vjerojatno ni ja nisam bila u izlazak modu cijelo vrijeme jer sam se zaista došla samo odmoriti tamo. I uspjela sam u tome propisno.

Potpuno odvojeni od svijeta usred Sredozemnog mora

Treći dio je sama pozicija Mallorce. Otok je stvarno usred ničega u Sredozemnom moru i super je malo razmisliti o tome dok si tamo. Do Barcelone je trajektom nekih sedam sati i relacija je cca Split-Ancona, što i nije toliko blizu kako se čini na karti. Tako da je stanovnicima jedina opcija putovanje avionom, ali zračna luka im je apsolutni vrh, sjajno je uređena i za jedan sredozemni otok ogromna.

More je skroz otvoreno, ali je toplo za kupanje i zaista sjajno. Ono što sam primijetila je činjenica da nije slano kao kod nas i za to mi se svi smiju, ali probajte se tamo baciti u more, nema problema sa soli u kosi i ne pojede ti cijelo tijelo. Što nije neki plus, ali sve treba vidjeti pa neću hejtati.

Zanimljivo je i to da je objavljeno upravo taj dan kada sam sletila u Palmu kako je pored otoka viđena velika bijela psina prvi put nakon 30 godina. Bome mi nije trebala ta vijest jer mi nije bilo svejedno ići plivati malo dublje, ali nisam ništa propustila. Selfi s velikom bijelom psinom nije nešto što mi treba u životu.

Ako možete, posjetite Palmu

Long story short, ako vam se pruži prilika, posjetite Palmu. Otišla sam tamo bez ikakvih očekivanja, sjajno se zabavila i nauživala i definitivno je to putovanje jedan veliki plus ovog ljeta. A posjetila sam i Veneciju na povratku. Nisam nikada bila u Veneciji prije i to je svakako jedan od gradova koje morate posjetiti barem jednom, sjajna je.