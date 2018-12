Uljepšajte svoju kuhinju ovih blagdana. Pronašle smo najljepši pribor, svidjet će se i svekrvama

Znamo da tijekom blagdana mnogo vremena provodite u kuhinji i blagovaonici. Ako ih ove godine želite dodatno uljepšati, evo kako

Ako pripremate blagdanska jela, uređujete blagovaonicu za svoju obitelj i prijatelje, vjerujemo kako svakog Božića želite unijeti barem neku malu promjenu u ambijent. Novi pribor, čaše za vino ili tanjuri za desert već će osvježiti stol, a osobito ako tome još dodate ukrase i detalje poput svjećica. Isto tako, vrijeme provedeno u kuhinji bit će jednostavnije s dobrim priborom za kuhinju. Svakih blagdana prednost ima crvena boja, u svim nijansama, a svjetski trendovi sve više naginju i bijeloj boji te jednostavnim linijama. Pepco je u svojoj ponudi pokrio baš sve i ima za svačiji stil ponešto.

U kuhinji

Dobra oprema za pripremu božićnih delicija i kolača je sve. Kalup za kolače ili onaj za tortu obvezan je i svatko tko ih priprema to dobro zna. Pepco je pripremio one od najmanjih do najvećih, onaj za muffine, a uz to i kvalitetan valjak. Od klasika tu su daske za rezanje i komplet noževa, a ono što nas je apsolutno oduševilo je alat za okruglice. Djeca će se dobro zabaviti s pečatima za kolače, a tko kaže da nećete i vi?

GLAMUROZNI STIL

Najnovija Pepco kolekcija je za one koji vole stilsku raskoš. Srebrne i zlatne nijanse pribora za jelo ili drugi ukrasi suptilno će dodati sjaj svakom blagdanskom stolu. Cijeli dojam možete istaknuti i odabirom elegantnih čaša zanimljivih oblika ili profinjenim svijećnjakom. Ako pripremate tortu, poslužite je na stalku koji krasi mašna, a gosti tortu mogu probati iz porculanskih tanjurića s platinastim obrubom.

Skandinavski stil i ovdje je u trendu

Skandinavski stil savršeno se uklapa na blagdanski stol. Ukrašeni pribor za jelo s nijansom bež boje ili u sivoj boji sa crvenkastim dodatkom, unijet će čarobnu blagdansku atmosferu u vašu blagovaonicu. Imajte na umu da čak i najsitniji detalj poput svijećnjaka ili zvona može potpuno promijeniti ugođaj blagdanskog stola.

Blagdanski doručak možete poslužiti u zdjelicama s motivima pahulja, a slasni kruh položiti na dasku u obliku zvijezde. Tu su i jednostavne bijele šalice za kavu, jer ona nam itekako treba tijekom blagdana, dok kolačiće možete spremiti u trendi staklenke, što će dodatno uljepšati blagovaonicu.

Sadržaj je nastao u suradnji s Pepcom