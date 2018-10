Idući tjedan u znaku je novih ideja, kreativnosti i planova. Poseban fokus je na poslovne situacije i možda neke sasvim nove ljubavne

Svakog tjedna nam zvijezde donose nešto novo pa pripadnici nekih znakova mogu više ili manje uživati. Tako je idući tjedan u ljubavnom pogledu gotovo svima vrlo pozitivan, dok će neki znakovi imati posebno lijepe i ugodne situacije.

Ovan

Trenutačni utjecaj škorpiona na vas nanosi neku težu energiju radi koje ćete loše raspolagati vlastitim vremenom. Ako ste u vezi ili braku, taj odnos bi mogao postati mnogo intimniji i povećat će vam se bliskost. Ako solirate, idući vikend bi vam mogao biti početak nove, zanimljive veze. Nemojte se sprječavati i obuzdavati.

Bik

Bit ćete više usmjereni ljudima oko sebe, a posebice svojoj obitelji. Mnogo ćete analizirati i brinuti oko toga da se nekoga povrijedili. Zbog toga bi se odnosi sa drugima mogli popraviti, posebno oni poslovni. Dobro ćete se slagati i s voljenom osobom.

Blizanci

Očekujte mnoge diskusije i pristajanja na kompromise. Na poslu ćete imati super odnose i moguće je da ćete se napokon malo odvažiti i tražiti bolje uvjete za sebe. Mogli bi zanemariti voljenu osobu zbog ostalih obaveza, ali pripazite da ne pretjerate jer bi ju mogli i izgubiti.

Rak

Ovo je vaš tjedan u kojem ćete imati puno zabavnih i veselih trenutaka. Htjet ćete puno izlaziti, družiti se s dragim ljudima, a i ljubavni odnosi će cvjetati. Ne zanemarujte kritike koje dobivate na poslu jer neke vaše kreativne ideje mogu biti previše. Najbolji dan će vam biti ponedjeljak.

Lav

U obiteljskom životu očekujte zavrzlame i promjene među ukućanima. Ovog tjedna mogli bi biti rastrošni, možda bi bilo bolje da razmislite o tome da uložite novac. Pazite samo o tome da si ne zadajete previše obaveza, teško ćete to podnijeti.

Djevica

Najviše razmišljate o tome kako se prezentirate drugima te na to ide il vaš život u pravom smjeru, onom kojeg ste si zamislili. Ne dajte da vas previše more loše misli jer je jako važno i to s kakvim ste ljudima okruženi. Previše mislite o drugima, pozabavite se malo sa sobom.

Vaga

I dalje ste puni energije, samopouzdani i opušteni. Poslovni odnosi bi vam mogli prijeći u osobne što nije nužno najbolje za vas jer se jako brzo opuštate i budete iskreni. Privlačit ćete mnoge udvarače, ali možda bi bilo bolje da se ne upuštate u nove dogodovštine.

Škorpion

Ovo vrijeme je idealno da budete iskreni prema bližnjima i da na taj način brzo i efikasno riješite neke nastale probleme. Bit ćete omiljeni u društvu i jako zadovoljni sami sa sobom. Ovaj tjedan mogao bi biti onaj u kojem napokon počnete sve promjene o kojima sanjate.

Strijelac

Popularni ste među prijateljima i na poslu i to se neće mijenjati. Bavit ćete se budućim planovima pa bi mogli doći u neugodnu situaciju ako shvatite kako su vam se planovi potpuno promijenili. Ako ste u ljubavnom odnosu budite oprezni, druga strana bi vam mogla nešto skrivati.

Jarac

Prštite pozitivom već neko vrijeme, a to će se nastaviti i idućeg tjedna. Bit ćete jako privlačni i zabavni udvaračima, ali možda bi bilo bolje da se ne upuštate u flert i neprovjerene odnose. Uživajte u udvaranju samo budite oprezni da ne otkrijete previše o sebi na prvom susretu.

Vodenjak

Mnogi oko vas podižu vam ego svakog dana, a to bi se moglo malo promijeniti idućeg tjedna. Često ne razmišljate o tome kako utječete na druge što bi vas moglo doći glave. Bit ćete dobri u komunikaciji, ali možda ne bi bilo loše da se fokusirate na ljude oko sebe umjesto na vlastiti stav i život.

Ribe

Vratit ćete se u nezadovoljstvo i loš osjećaj jer ćete misliti kako su svi protiv vas. Osvrnite se oko sebe, dopustite si biti sami i shvatite koliko su vam bitni prijatelji i obitelj. Ako vam postane teško sjetite se kako uvijek postoje ljudi koji su tu za vas. Imat ćete sreće u ljubavi, samo ne zaboravite misliti pozitivno.