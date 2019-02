U 7 dana sam na mobitelu provela 25 sati. Mislim da nisam normalna pa sam pitala druge kako je kod njih

Otkad je iPhone uveo opciju za praćenje vremena uporabe zaslona, ovisnost o pametnim telefonima postala je malo stvarnija

Prošli tjedan sam se sa svojim pametnim telefonom družila točno 25 sati i 15 minuta odnosno 3 sata i 36 minuta dnevno. Najviše sam vremena provela na društvenim mrežama, točnije 14 sati i 15 minuta. Na Instagramu 6 sati i 12 minuta, Messengeru 4 sata i 42 minute i Facebooku 2 sata i 9 minuta. Ne mogu za to okriviti svoj posao jer bih neovisno o njemu na društvenim mrežama provela ovoliko vremena.

Apple je opciju praćenja vremena uporabe zaslona uveo kako bi korisnicima omogućio bolju kontrolu nad svojim vremenom. Nisam sigurna jesu li u tome uspjeli, ali u svakom slučaju izazvali su puno anksioznosti. Barem kod mene.

Ovako izgleda moj ‘Screen Time’

O ovisnosti o pametnim telefonima i društvenim mrežama još ne znamo puno. Sigurno je da ne utječu dobro na naše mentalno zdravlje i da mogu djelovati kao droga na naš mozak, ali koliko vremena dnevno je previše, zapravo ne znamo.

Mojih 3 sata i 36 minuta dnevno zvuči poprilično zastrašujuće unatoč tome što su društvene mreže dio mog posla. Dan ima 24 sata, a ja gotovo cijelu šestinu tog vremena provedem na pametnom telefonu. Trećinu provedem spavajući, trećinu provedem na poslu i ostanu mi tek 4 sata za privatni život. Ok, iz ove perspektive situacija zvuči još gore.

Zato smo pitale kolege u redakciji koliko vremena provode na svojim pametnim telefonima i, iskreno, nisu puno bolji. Pobjednica je definitivno naša Ivana koja na pametnom telefonu provodi samo 19 minuta dnevno. To je san svakog milenijalca. (Ili samo moj?) Najkritičniji slučajevi su definitivno novinarka Veronika koja na pametnom telefonu provodi 4 sata i 39 minuta dnevno, te voditelj društvenih mreža Denis koji ju je pretekao za točno 17 minuta. Ja sam, eto, zauzela tek peto mjesto, a mislila sam da sam najgora. Ostale rezultate pogledajte u galeriji. Skupile smo screen shotove dnevnih i tjednih rezultata naših kolega.

1. mjesto: Ivana 2. mjesto: Mihovil 3. mjesto: Davor 4. mjesto: Ivan 5. mjesto: Aleksandar 6. mjesto: Marko 7. mjesto: Veronika 8. mjesto: Denis

ŠTO UČINITI DA BISMO SMANJILI SCREEN TIME?

Za početak, počnite pratite svoj screen time odnosno vrijeme uporabe zaslona. Doći će poput hladnog tuša i osvijestit će vam koliko zapravo koristite pametni telefon i sve što s njim dolazi. Drugi korak, barem za mene, su notifikacije. Prošli tjedan sam ih dobila čak 1.540 odnosno 220 dnevno. Notifikacije s Instagrama sam isključila već davno, no čini se da ću isto morati učiniti s Messengerom s kojeg su mi samo prošli tjedan stigle 1.022 notifikacije. Osim toga, isključila sam notifikacije na Slacku nakon radnog vremena baš kao i one za e-mail. Dobar je trik i zadati si jutarnji i večernji period u kojem nećete koristiti telefon, primjerice obećati si da ćete u tramvaju na putu do posla čitati knjigu, a ne scrollati po Instagramu.

Društvene mreže, mobilne igre i druge aplikacije koje koristite na svojim pametnim telefonima sigurno neće početi reklamirati smanjeno vrijeme korištenja već će nas i dalje poticati da ih što više koristimo. Zato sami moramo postaviti pravila jer nitko ne želi 25 sati tjedno baciti u vjetar.