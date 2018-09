Ana Bacinger, Ivana Gaura i Andrea Šimunic pokazale su nam kako izgledaju šarmantni kutci njihovih domova u kojima rade

Sve je više poslova na tržištu rada koji nam omogućuju da radimo od kuće, a i mi same ponekad pišemo članke iz topline vlastitih domova. Ponekad to radimo iz kreveta, ponekad s naslonjača, no činjenica je da je važno urediti barem mali kutak u domu koji će biti namijenjen samo za rad.

Tako nećemo samo estetski unaprijediti svoj životni prostor već ćemo tijelu i umu dati do znanja da su prostor za rad i prostor za odmor kao što je krevet u spavaćoj sobi, dvije odvojene stvari koje ne treba miješati.

Zato smo pitale tri hrvatske blogerice i Instagram influencerice da nam pokažu svoje kućne urede i otkriju zašto su za njih posebni.

ANA BACINGER

“Stalni postav mog kućnog ureda čine stolno računalo, radni stol i stolica, a ostatak detalja svako malo mijenjam. Trenutno iznad stola visi plakat sa zvjezdanim nebom i ilustracija Fride Kahlo koju sam nedavno dobila na poklon… Kod mog radnog kutka mi je užasno bitno da je relativno miran (zato u njemu dominira bijela boja), da je okružen biljkama i da je sve na njemu pregledno i nadohvat ruke. Smješten je u dnevnom boravku, nasuprot velikom prozora s kojeg veći dio dana dopire prirodna svjetlost.”

IVANA GAURA

“Radim jako kreativan i zabavan posao u marketingu pa imam taj luksuz da većinu dana posao obavljam od kuće. Nerijetko si dopustim doći na posao bez šminke i s lošom frizurom, ali nikako si ne dopuštam neuredan ured! Jako mi je važno da imam dovoljno svijetla i zelenila. Najdraži dio ovog kutka mi je slamnati šešir koji me vjerno pratio u ljetnim pustolovinama, a sada će zajedno sa mnom odbrojavati dane do sljedećeg sunčanja.”

ANDREA ŠIMUNIC

@squaremileofstyle

“Nekoliko puta mjesečno umjesto u uredu, imam home office (Nizozemci vjeruju da pomaže produktivnosti), a u svom malom kućnom uredu uređujem i sve You Tube Videe, planiram nove sadržaje i trenutno planiram vjenčanje. A kad vani nije hladno prebacujem se na terasu koja mi je omiljeni kutak u stanu.”