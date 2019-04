Neki mjeseci u godini prave su prekretnice za mnoge znakove pa je sada vrijeme za najveće promjene

Stigao je travanj, počelo je proljeće i sada je stvarno vrijeme da ovu godinu dovedete u red. Do sada ste još imale vremena razmišljati o tome što ćete raditi i kako će ova godina za vas biti drugačija, ali ovo je vrijeme kada to morate i ispuniti. Svakog od nas čekaju neke nove stvari u ovom mjesecu i napokon ćemo se odlučiti na promjene i neke korake koji će nam u životu biti mnogo važniji nego što nam se činilo.

OVAN

Vrijeme je za proljetno čišćenje, ali vašeg uma. Umjesto da stalno prigovarate drugima i gledate tuđe greške, počnite raditi na sebi. Napravite listu stvari za koje znate da je potrebno da ih promijenite i zaista to i napravite. Ovo je savršeno vrijeme da počnete jer je još mnogo vremena ispred vas. Neka ova godina zbilja bude drugačija od ovih do sada, učinite to za sebe.

BIK

Pustite staru ljubav. Stalno razmišljate o tome koliko su stvari mogle biti drugačije i koliko ste mogli nešto promijeniti i popraviti. Sve je to iza vas i sve to treba tamo i ostati. Ovo je mjesec u kojem ćete moći napokon pustiti ružne osjećaje iza sebe i posvetiti se svojoj sreći. Imate dovoljno godina da znate da vam nije potrebna druga osoba da bi se osjećali bolje niti da je druga osoba razlog vaše sreće ili nesreće.

Blizanci

Ovo je mjesec u kojem će se dogoditi promjene na poslovnom planu. Neovisno o tome jeste li ili niste zaposleni, doći će do iznenađujućih otkrića. Možda napokon saznate kakav je netko i naglo promijenite mišljenje. Nemojte dati da vas iznenade negativne osobine ljudi, vi inače previše vjerujete da su svi dobri i da vam žele najbolje. Tek kada shvatite kakav je netko zapravo, tek tada ćete znati donijeti pravu odluku.

RAK

S obzirom na to da ste jako emotivni, ovaj mjesec bi mogli malo manje razmišljati o stvarima s te strane i više se pozabaviti s njima na praktičnoj razini. Kada dopuštate da vam osjećaji prevladaju najčešće nećete donijeti baš najbolje odluke, a i sami znate da se to ponekad događa. Uskoro ćete morati odabrati nešto važno i jako veliko, nemojte da vaše suze u tome odluče, već vaš um.

LAV

Ne znate koliko ste voljeni i koliko nekoga volite sve dok je ta osoba uz vas. U onom trenutku kada ostanete sami tek ćete shvatiti zašto je bilo važno da cijenite ljude oko sebe. Ovaj mjeseca pokušajte malo više raditi na tome jer ćete u suprotnom ostati sami i teško ćete te drage ljude vratiti u svoj život. Volite biti voljeni i voljeti, ovog mjeseca to zaista i radite. Pokažite svima koliko vam je stalo i da su vam važni, a onda to nastavite činiti kroz cijelu godinu.

DJEVICA

Kada idući put birate osobu s kojom ćete se družiti, budite malo pažljiviji. Ponekad ste malo naivni i vjerujete svima pa se lako opustite i s krivim ljudima. Ovog mjeseca mogli bi saznati da vam je netko odavno okrenuo leđa, a i dalje ste mu vjerovali. To bi vas moglo rastužiti, ali i naučiti da napokon više vjerujete sebi nego ljudima oko sebe. Sami sebi trebate biti najbolji prijatelj, a tek nakon toga dopustiti drugima da vas upoznaju na onaj način na koji vi to želite.

Vaga

Vašoj zaljubljivosti nema kraja, a to vas pomalo iscrpljuje. Ovog mjeseca više uživajte u prirodi, ljudima oko sebe i svemu što vam drugi pokušavaju pokazati, umjesto da uporno trčite za nekom ljubavi koju zapravo ne želite. Dok god tražite u drugima ono što će vas učiniti boljima, nećete se nikada unaprijediti. Vrijeme je da provedete malo vremena sami sa sobom jer će vas to naučiti mnogim stvarima.

Škorpion

Koliko god da vi to sebi ne željeli priznati, zaista volite raditi i biti korisni. Iako vam je sada možda teško, previše i umorni ste od količine posla koju imate, baš ovog mjeseca trebate dati još više od sebe. Sve to će se na kraju isplatiti jer ćete dobiti puno više nego što ste očekivali, a i ponos vaših kolega bit će toliki da će vam pružati sreću još dugo vremena. Trud i upornost se isplate, posebno u vašem slučaju.

Strijelac

Vaša osobnost ne dopušta vam da prijeđete preko grešaka drugih ljudi, a to može biti velik problem u vašem životu jer vam ne daje priliku da krenete dalje. Dok nad nekim držite loš osjećaj, to šteti više vama nego toj osobi. Ponekad je važno oprostiti jer ćete tek na taj način krenuti dalje. Upravo to trebate napraviti ovog mjeseca, oprostiti toj osobi, a onda i sebi kako bi mogli krenuti dalje.

Jarac

Dok vi dajete podršku drugima sretni ste. Sretni ste dok pomažete drugima i dok radite nešto za ostale, ali jako malo zapravo mislite na sebe. To vas dovodi do toga da ni sami ne znate što želite i osjećate se izgubljeno radi toga. Zato ovaj mjesec napravite listu stvari koja obilježava vas i pokazuje vam tko ste vi zapravo. Kada to napravite krenut ćete dalje punim plućima i mnogo lakše prebroditi neke probleme koji vas muče.

Vodenjak

Vaš ponos će vas jednog dana odvesti u grob. Ne želite priznati sami sebi da ste pogriješili, a drugima tek to nikada nećete dati do znanja. Zbog takvog razmišljanja gubite drage ljude, a možda i one prema kojima imate posebnije osjećaje. Dobro je da ste odlučni, ali ne baš u svim stvarima. Ponekad trebate prihvatiti svoje greške jer ćete, ako ovako nastavite, vjerojatno ostati sami.

Ribe

Ovaj mjesec trebate odlučiti što je za vas važnije, obitelj, ljubav ili posao. Dobro razmislite o tome što vas zapravo veseli i koliko sreće vam nešto donosi. Ispunite svoje dane onim stvarima koje vas zaista vesele i koje vam daju želju da se budite ujutro. Uz to, nemojte osjećati krivnju što nešto možda morate izbaciti jer bez odricanja neće biti niti uspjeha.