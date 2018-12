Totalno smo se našle u indijanskom horoskopu. Zabavlja nas, točan je, a evo što kaže za novu godinu

Svaka kultura od davnina prati zvijezde, indijanski horoskop povezuje nas sa životinjama

Premda smo mi navikle čitati naš, klasični horoskop, volimo povremeno pogledati što nam kažu i druga nagađanja. Ovo je posebno zanimljivo krajem godine kada možemo pokušati iščitati što su nam zvijezde priredile kroz nadolazeće razdoblje.

Indijanski horoskop jedan je od zanimljivijih, a povezuje nas s duhom životinja. Cilj mu je da prepoznamo životnu svrhu i osmislimo intuitivan način rješavanja izazova, baš kao što to čine i životinje. Dosta je sličan običnom horoskopu, no znakovi su vezani uz životinje te totemima koji igraju vrlo važnu ulogu u indijanskoj kulturi i vjeri. Otkrijte koji ste indijanski znak i što vam zvijezde predviđaju za iduću godinu.

Sokol, 21.03. – 19.04. (Ovan)

Visoko leti, usamljeni lovac i rođeni predvodnik su glavne osobine ovog znaka. Konkretno idete prema svojim ciljevima i rijetko što će vas natjerati da odustanete od svog cilja. Iznimno ste oštroumni, lukavi, ali ponekad i zajedljivi. Prikriveno imate mišljenje o svima, a teško podnosite da netko ima loše o vama.

Sokoli su poznati po uspješnim životima i tome da uvijek ispune sve što zacrtaju. To vas čeka i u idućoj godini jer ćete napokon odlučiti pisati svoja pravila i slijediti svoje srce. Povremeno ćete se sjetiti živjeti spontatno, ali napokon ćete prihvatiti same sebe i to da ste jake, uspješne i da se trebate na to ponositi. Nemojte samo zaboraviti uzeti odmora jer to niste radile ni ove godine. Pauza nije greška, zaostatak niti privilegija.

Dabar, 20.04. – 20.05. (Bik)

Marljivost, snalažljivost, stabilnost i promjenjivost istovremeno. Dabar je znak koji je spreman na sve, i vodu i zemlju, poplave i sušu. Baš kao i vi koje osjećate kako se lako prilagođavate svakoj situaciji i zapravo dosta dobro zbog toga prolazite u životu.

Iduća godina bit će ispunjena zavrzlamama i preokretima, ali to neće biti ništa na što već niste navikle. Početak godine mogao bi biti malo teži jer mnogi imaju očekivanja od vas koja u pravilu ispunjavate, ali ona ne ispunjavaju vas. Dopustite da vas povedu vaša inteligencija i spretnost, ali i dopustite drugima da vam pomognu. Ponekad ste oštrog uma i jezika, nemojte da vas to u idućoj godini košta prijateljstava.

Jelen, 21.05. – 20.06. (Blizanci)

Gracioznost, oštroumnost i ravnoteža pomažu vam svladati sve prepreke, ali vaš ego ponekad vas košta glave. Ljepota i produhovljenost vaše su jake strane, ali nikako i jedine. Snalažljivost i inteligencija uvijek idu uz vas, a toga ste jako svjesne.

Volite se pokazivati i biti glavne u društvu, što nije nužno loša stvar, ali pritom ponekad zaboravljate na druge. To bi se moglo dogoditi i u idućoj godini ako se malo ne spustite na zemlju. Ljudi koji su uz vas zaista vas vole i žele vam to pokazati, ali ponekad vaš ego stane na put. Ponosni ste na svoje uspjehe, ali nemojte zaboraviti biti ponosni i na tuđe.

Djetlić, 21.06. – 21.07. (Rak)

Ptice u indijanskom horoskopu traže znanje, pa tako i djetlić koji svojim kucanjem pokazuje svoju upornost, intuiciju i želju za napredkom. Takvi ste i vi. Volite isprobavati nove stvari, učiti i rasti u kojem god životnom pogledu.

Iduće godine će vaše komunikacijske vještine doći do izražaja, a stvari kao da će se polako slagati na mjesto. Sva vaša dosadašnja upornost bit će nagrađena dodatnom energijom, poletnošću i veseljem zbog čega ćete otkrivati nove vrijednosti kod sebe i drugih ljudi. Okupit ćete mnoge ljude uz sebe, a neki bi mogli u vašem životu ostati jako dugo vremena.

Losos, 22.07. – 21.08. (Lav)

Snaga, upornost i usmjerenost prema cilju vaše su glavne vrline. Primjer ste osobe koja zna svoju životnu svrhu, a to je da plivate protiv struje i istovremeno ju koristite.

U idućoj godini nadahnut ćete se duhom lososa i svojim radom i snažnom voljom bit ćete inspiracija mnogima. Bit će vas teško obeshrabriti jer ćete uvijek pronaći neki način da riješite sve probleme. Dok ispunjavate svoje uspjehe jedino pripazite na to da vam je i srce jednako puno duha jer bi se neke osobe u vašem životu mogle osjećati zapostavljeno. Posao i uspjeh ne vrijede toliko ako ih nemate s kime podijeliti.

Medvjed, 22.08. – 21.09. (Djevica)

Medvjedi su jedni od najmoćnijih znakova indijanskog horoskopa, a mogu se ponositi svojom slobodom, snagom i hrabrošću. Premda vi nećete reagirati osim ako na to niste primorani, sve ove vrline krijete u sebi jer ste istovremeno skromni i malo stidljivi.

Iduće godine čekaju vas lijepi ljudski odnosi, ali jedino ako otvorite svoj um i dopustite ljudima da vam priđu blizu. Ukoliko i dalje ostanete stidljivi i u strahu, pri kraju godine biste se mogli pitati zašto ste sami. Odličan ste učitelj, iskoristite to na drugima i sebi. Pokažite svoju zahvalnost i ljubav, sigurno će se isplatiti.

Gavran, 22.09. – 21.10. (Vaga)

Gavrani imaju osobito mjesto u indijanskom svijetu jer su bili jedine ptice koje mogu govoriti. Kao i vi, odličan su zabavljač, iznimno šarmantni i opušteni. Romantika vam je jača strana, a i omiljeni ste u društvu.

Osobina koja vas krasi je tolerancija i mogućnost gledanja na stvari iz visina pa i drugačije perspektive. Pronicljivi ste i u stanju ste prepoznati istinu ili laž, a to će vam biti jako potrebno u idućoj godini. Često ste potrebni drugima jer u vama vide iscjelitelja, ali ne zaboravite prije svega iscijeliti i sebe. Pazite se loših i zajedljivih ljudi.

Zmija, 23.10. – 22.10. (Škorpion)

Ova drevna životinja prisutna je u mnogim mitologijama, a u indijanskom horoskopu je duhovni vođa. Najveći indijanski šamani rođeni su upravo u ovom znaku. Krasi vas velika unutarnja snaga i povezanost s energijom života.

Intuitivni ste i pronicljivi, ali ponekad to previše koristite. U idućoj godini dobro bi vam došlo malo više senzibilnosti i ljubavi, a možda je napokon vrijeme da prestanete biti u strahu od osjećaja. Brinete se oko toga da biste mogli biti povrijeđeni, a zapravo niti ne dopuštate drugima da se približe. Uvijek se dobro snalazite u teškim situacijama, tko kaže da ne bi i ako ponovno dođe do njih.

Sova, 23.11. – 21.12. (Stijelac)

Mudri, providni i tajnoviti. Sove su imale veliko značenje za indijance, a predstavljale su duhove koji dobro prepoznaju situaciju u kojoj se nalaze, a ta osobina krasi i vas.

Do sada ste žudjele za trenucima u kojima ćete produbiti razumijevanje života, a iduće godine bi se mogle dogoditi neke male slatke situacije koje će vam dati neke odgovore. Tražite mudrost i jurite kroz život bez da ponekad malo stanete i pogledate sve što se do sada promijenilo. Dok planirate, život se događa uz vas, nemojte si to dopustiti i u idućoj godini.

Guska, 22.12. – 19.01. (Jarac)

Odlično ste usmjereni u životu prema svim svojim ciljevima i snažno radite na ostvarenju istih. Hrabri ste i samopouzdani i jako se dobro snalazite u teškim životnim situacijama. Odani ste bliskim ljudima.

Kao i svi, težite ostvarenju svojih snova, ali iznimno posustajete kada naiđete na prepreku. Ako vam se neke želje ne ostvare, ne znači da je kraj svega, već da imate novi dio života na kojem trebate raditi i koji možete usavršiti. Iduće godine se nemojte nadmetati sami sa sobom i dopustite si malo više odmora. Pad samo znači da postoji mjesto s kojeg možete ići prema gore.

Vidra, 20.01. – 18.02. (Vodenjak)

Sposobne ste prilagoditi se baš svakom trenutku i ljudima oko vas se čini kao da ne pripadate nigdje i pripadate svugdje istovremeno. Posebna ste osoba u svakom društvu i ističete se sa svojom upornošću i duhovitošću.

Iduće godine bit ćete spremne raditi i više od očekivanog samo kako bi postigle svoj cilj, a to će se i dogoditi. Uz to ćete imati podršku bliskih ljudi, ali nemojte misliti da je ona potpuno bezuvjetna. Zaigrani ste i spremni na kršenje pravila, ali pazite da ne pretjerate i odete predaleko. Ostanite tu gdje vam je dobro, imat će smisla.

Vuk, 19.02. – 20.03. (Ribe)

Indijanci su oduvijek štovali vuka jer je odan čoporu te ima veliku snagu i izdržljivost. Vi ste također inteligentni, sposobni, a ljudi oko vas to jako cijene. Imate veliku vjeru u život i ljude.

Vukovi, kao i vi, ili su jako ekspresivni ili u potpunosti zatvoreni u sebe. U idućoj godini mogao bi se dogoditi preokret u vidu neke osobe ili situacije koja će vas navesti da napokon izađete iz svojih granica komforta. To će vam se svidjeti jer bi mogli upoznati jednu stranu sebe za koju možda niste niti znali da imate. Ostanite otvorena duha.