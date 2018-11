Zagrebačka glazbenica Sanja Šiljković (SUN U) radi sjajnu glazbu. Barem meni

Kao što sam napisala u naslovu, novi singl i spot Sanje Šiljković, nekadašnje članice benda Lollobrigida, ugledao je svjetlo dana pa mi je to bila savršena prilika da ju jutros probudim kako bi mi otkrila sve detalje o tome. Nakon odličnog singla Day After Day i fantastičnog spota snimljenog u ostacima hotela Haludovo, na red je došao singl Hurricane. Spot je ovaj put snimila sama. Sjajno.

Dobro jutro Sanja, kako provodiš četvrtak ujutro?

Mooooorniiiiing. Malo sam duže spavala, kao što vidiš, išla sam podržati scenu sinoć, pa kako to po običaju bude, malo se zaružilo. Žena se ipak mora naspavati. Sada ćeš me vidjeti, ovako profesionalni selfie sigurno još nisi dobila!

Evo, skuhala sam si kavu, za početak, ništa bez toga, vidim po mailovima da imam nekih hitnosti prema klijentima, tako da ću se baciti na animiranje čim obavim ovaj razgovor s tobom. Prioriteti, hej! Kada riješim klijente i sav dnevni posao, idem u studio snimati vokale za stvari koje još treba finiširati za album. Eto, to će ti bit moj današnji dan.

Vidjela sam da imaš novi singl i spot, pa da te malo čujemo? Kakvi su dojmovi i komentari?

Da, izašao mi je novi singl! E, preeesretna sam, komentari koje sam zasad dobila su u najmanju ruku van pameti, a stvarno nisam imala nikakvu predodžbu kako bi mogao proći, kako se radi o pjesmi koja je totalno drukčija od prethodne dvije, kao i spot koji je poprilično neobičan. Još sam ga i sama radila, a ne možeš objektivno prosuditi kako će publici sjesti dok ne dobiješ njihov ‘fidbek’. No, zapravo je ispalo najbolje moguće, užasno sam happy.

E da, znam da si spot snimala sama, to me možda i najviše zanima u ovom trenutku. Kako je to izgledalo?

Da sam imala treću ruku, definitivno bi snimila making off spota, znači nešto presmiješno. Kad mi je ideja pala na pamet, bila sam toliko nestrpljiva, morala sam odmah isprobati snimiti neke kadrove da vidim ima li to uopće smisla raditi ili ne. Na kraju sam se toliko zaigrala, da su se ti probni kadrovi pretvorili u real deal kadrove, tako da sam sve snimila bez stativa, slažući knjige na stolce i police da dobijem visinu koja mi treba. Kupila sam zelene plahte, kako bi simulirala onaj studijski chroma key , izbrisala svu zelenu boju iza i ubacila u kadrove umjetnu pozadinu. Bila sam toliko nestrpljiva da čak nisam ni speglala plahte. Čekaj, pokazat ću ti kako je izgledao set, baš za one dijelove gdje u spotu lebdim.

DIO SETA GDJE JE SNIMLJEN SPOT

Znači ovo je bio set, ful profesionalno odrađeno, nema što. Još mi je u nekom momentu i dolje ležala mačka, pa sam i nju morala brisati u postprodukciji Možda mi je sad malo krivo što ju nisam ostavila. Ako se Ibrica Jusić mogao isfurati s psom, zašto ne bih ja s mačkom! Pa mislim.

Uglavnom bilo je jako zabavno snimati, tražiti rekvizite doma i sve što ti može pomoći. Imam dvije podne lampe, pa sam se igrala s njima da dobijem točno padanje svjetla i kontrast koji sam trebala za kadrove. Fen mi je stajao u ravnini plašta cijelo vrijeme, da dobijem jačinu viorenja koja mi je trebala. I tako, sve u svemu jako zabavan i mukotrpan proces, iako mi je najmukotrpniji bio kad sam skidala svi tu boju sa sebe, a nisam se proslavila ni s ribanjem kupaone. Nema veze, sada kad pogledam rezultat, sve bih isto ponovila. Osim što bi kadrove ovaj put snimila sa stativom, koji sam kupila nakon svega.

Pogledala sam ga naravno i moram ti reći da si divna, a stvar mi je od onog dana na repeatu. Daj mi reci, kako hendlaš elektro pop u Hrvatskoj? Jesi ok?

Uopće ne znam što da ti kažem za ovo hendlanje elektro popa u Hrvatskoj, možda je bolje pitanje može li elektro pop u Hrvatskoj hendlati mene, s obzirom na situaciju. Ma znaš što, to što je elektro pop/synth pop, to je činjenica, ali ja to vidim samo kao žanr u kojem se meni najprirodnije izraziti. Osjećam se najviše doma s njim, ali mi se ni najmanje ne opterećuje sa stvarima poput – koliko toga ima ili nema kod nas, kakva nam je pop elektronska scena i slično.

Imam pet,šest najdražih grupa, i svaka je neki drugi glazbeni pravac, od elektronike, do new age-a, (do narodnjaka, šalim se), alternativnog rocka, jazz-a. Baš jako volim glazbu i ne izdvajam ništa žanrovski, pa tako ni svoju glazbu. Nekako idem za tim da ako se nekome nešto sviđa, ne mora nužno bit isključiv i slušati samo isti tip glazbe. Gledam po sebi, tako da nemam taj neki problem kakvo je stanje s elektro popom konkretno, koliko ga ima, koliko je slušan, hoće li ga ljudi slušati ili ne. Ne treba se zabrinjavati s ladicama uopće.

Što nosiš danas?

Poslala bi ti još jednu fotku da vidiš kaj nosim trenutno, imam monokromatsku leopard pidžamu na sebi, ali mi je neugodno jer je malo poderana. Nema brige, čim dobijem one 3 kune od ZAMP-a, kupit ću si novu, pa ti pošaljem onda.

Kaj ćeš raditi danas? A za vikend? Sve mi reci ❤

Kad imaš paralelne karijere, dosta često ne možeš unaprijed isplanirati vrijeme, prvo jer imaš jako malo slobodnog vremena, a drugo jer se često nešto zakomplicira ili se pojavi neki novi projekt, pa zapravo ni izlazak za vikend ne možeš unaprijed isplanirati već se osloniš na nekakvu poluspontanost. E sad, da li ću piti mlijeko s mačkom uz kompjuter, ili otići opet suportati nečiji koncert, ili se samo naći s nekim od frendova, tko će to znati! Znaš li ti gdje je vikend još! Sutra? Preksutra? Pffff, predaleko.

