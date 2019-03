Svatko ima barem jednu nevjerojatnu priču iz taksija. Vozio me taksist koji baš jako voli svoj posao

U novoj rubrici donosimo vam istinite kratke priče o nevjerojatnim susretima u taksijima diljem Hrvatske i svijeta

Bilo je oko jedan ujutro, išla sam doma nakon cuge s frendicama. Nisam imala želju ići dalje vani i odlučila sam ići doma taksijem. Prvo sam ga čekala preko 20 minuta, ipak je bila subota pa je valjda veća gužva.

Dolazi taksist, ulazim u auto, a on me pozdravlja sa najveselijim “Dobra večer” što sam doživjela. Nasmijem se i pitam ga kako je tako dobre volje pa mi govori da je uvijek dobre volje.

Tipkam po mobitelu i skrolam po Instagramu jer uvijek sjednem iza i uglavnom ne pokušavam ostvariti komunikaciju s vozačem.

Gleda me u zadnji retrovizor.

– Jel’ ima što zanimljivo?

– Pa i ne baš, uglavnom su svi vani i partijaju.

– Pa kak’ to da ti ideš doma? Ili ne ideš doma?

– Ma idem, nije mi se više dalo biti vani, nije to više za mene.

– Ma daj pa premlada si da tako razmišljaš, kaj ti je. Di bi ja sad bio da sam tak razmišljao u tvojim godinama, sigurno ne bi bio ovako sretan i dobro.

– A vi volite svoj posao, imate još neki ili se samo ovime bavite?

– O ne, ne, samo ovo radim i nemam baš neku ideju prestati. Znaš, ja se time bavim sad već 20 godina. Mislio sam i otvoriti svoju firmu, ali ovako mi je lakše, sigurniji sam.

– I nije vam dosadilo?

– Ma kako bi? Pa eto gospodična i vi ste zanimljiva, znate vi koliko interesantnih priča ja čujem svaki dan. A kakvih se tek ljudi nagledam, jaoo. Pa ni ne znam koliko sam puta vozio neke selebritije i visoke časnike. Imao sam i priliku da radim kao privatni vozač za jednog političara, ali nije meni to nikad bilo ono što bi htio. Ja sam htio upoznavati ljude i dalje.

– Jeste li imali neku neugodnu situaciju?

– Jao i to koliko, znali su mi dolazit pijani, nadrogirani, smrdljivi i svakakvi. Nekol’ko puta su me i žene znale tražiti za seks, ali sve sam ja to odbijao. Ja samo radim svoj posao i radim ga profesionalno.

– I što, ne bi se mijenjali za neki posao u uredu?

– Ma kakvi, nikada. Stotine ljudi, hrpetina priča i iskustava. Pa ja vam se nekad osjećam kao da sam proputovao pola svijeta, a zapravo samo vozim po Zagrebu i okolici. Dobro, bio sam par puta i na obali iz Zagreba, ali to je rijetko.

– Pa dragi gospodine drago mi je da smo si popričali i nadam se da će vam i dalje biti dobro i lijepo u vašem poslu.

– Hvala gospodična, a vi se lijepo odmorite i nadam se da ćete jednog dana imati ovako uzbudljiv posao kao i ja.