Idućeg tjedna mnogim znakovima će njihova snaga doći na vidjelo, dok neki niti ne znaju zapravo da je imaju

Svaka osoba u sebi krije neku posebnu snagu koju možda još uvijek nije dovoljno istražila, a ona čući negdje duboko. Kod nekih su te snage jako izražene, a neki kao da ih se boje pa ih skrivaju. Ako još uvijek niste sigurni koja je vaša, neke zanimljive situacije idućeg tjedna mogle bi vam to osvijetliti. Saznajte koje su kako se ne bi iznenadili i kako bi bili spremni.

Ovan

Jedna od stvari koju samo nekoliko znakova ima, a tako i ovnovi je energija i hrabrost. U mnogim situacijama često ste istupali iz gomile i željeli napraviti najbolje. Upravo to pokazuje vašu spremnost, hrabrost i želju da sve ono što imate u životu ispunite sami bez tuđe pomoći.

Bik

Rijetko tko je strpljiv kao vi. Možda niste niti primijetili da ste u mnogim situacijama ostali smireni onda kada ostali nisu jer ste vjerovali da će sve biti dobro ako ostanete strpljivi. Bili ste u pravu jer je to upravo vaša snaga koju trebate hraniti i dalje.

Blizanci

Premda drugi to kod vas potajice ne mogu podnijeti, vaš šarm uvijek vas izvlači iz problema. Makar neki znaju da se trebaju ljutiti na vas ili vam očitati bukvicu to im nikako ne uspijeva upravo zbog vaše snage posebnog šarma.

Rak

Nisu česti znakovi koji mogu pokazivati osjećaje, posebno ne kao vi. Baš zbog toga okupili ste divne ljude oko sebe koji cijene emocije koliko i vi. Baš zbog toga što se toga ne sramite, mnogi vas vole i vama se vraćaju po dozu ljubavi.

Lav

Kod vas je jako teško odabrati koja vam je snaga, ali najviše ima veze s time što se mnogi ne mogu odlučiti vole vas ili ne podnose. Koliko god da ponekad znate biti oštri, ipak vratite kredibilitet svojim šarmom i slatkoriječivošću. Zbog toga ćete vječito imati mnogo ljudi oko sebe jer vas se neće htjeti riješiti.

Djevica

Premda to neke može živcirati, imate odličan nos za detalje, ali toliko da točno pročitate kakva je neka osoba i prije nego stupite s njom u razgovor. Ovo vam mnogo pomaže kad odlučujete je li neka osoba vrijedna vaše pažnje, a radite to često. Uz to, vrlo lako prepoznajete drugačije kuteve i perspektive koje drugima možda niti ne padnu na pamet.

Vaga

Rijetki ste po tome što vas svi zapravo žele u svom društvu. Imate sposobnost smiriti svaku situaciju i svima omogućavate da se osjećaju mirno i opušteno u vašoj blizini. Dobro čitate kada je nekome neugodno pa se, da možda niti ne znate, potrudite da toj osobi bude dobro u društvu. Mnogo je razloga zašto ste omiljeni.

Škorpion

Nevjerojatna privlačnost vaša je najveća snaga. To ne mora nužno biti fizička privlačnost već nešto što niti sami možda ne možete razumijeti. Vaše ponašanje, stav i imidž automatski će privlačiti ljude da žele biti vaši prijatelji i da se uz vas osjećaju mnogo važnije.

Strijelac

Veselje i sreća su vam najveća snaga. Uvijek imate mogućnost nasmijati ljude čak i onda kada su zaista tužni ili im uopće nije do smijeha. Sa sobom nosite veselu energiju i to svi osjećaju, makar vi sami to rijetko vidite. Podižete energiju i čitavu atmosferu gdje god da se pojavite.

Jarac

Vaša snaga je da vam nikada nije dosta posla i nikad vam nije dosta rada na sebi. Koliko god da možda ne želite to priznati, totalni ste radoholičar i uživate u tome kada nemate vremena za sebe. Kojeg god posla i ideje da se primite uvijek to ispunite i uvijek to napravite odlično. Svi vas vole imati kao zaposlenika.

Vodenjak

Sposobnost koju imate samo vi je da uvijek volite iskazivati svoje mišljenje. To ne mora biti glasno i intenzivno, ali odlična ste osoba za razgovor o gotovo svakoj temi. Imate mišljenje o mnogo toga, radilo se o banalnoj ili velikoj temi. Volite razgovarati sa svima i zato ste često pozvani u svako društvo.

Ribe

Iako to vas možda ponekad živcira, imate snagu da vam se svi otvore bez da ih to tražite. Kao da u vama osjete empatiju i zbog toga vam se žele povjeriti. Bez puno priče vi ćete uvijek biti osoba kojoj će se mnogi povjeravati, ali zato ćete imati vječito poštovanje od svih koji vas poznaju.