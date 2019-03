Merkur više nije retrogradan, ali neke osobine se ne mijenjaju

S kakvim god ljudima da živite i kakvi god da ste i vi, znate da svatko od nas ima neke loše osobine. Neke od njih su posebno iritantne, a s tim će dosta veze imati i naš horoskopski znak. Tako su neki ljudi posebno uredni, drugi nespretni ili pak tvrdoglavi. Znam da vam je na pamet palo nekoliko znakova samo dok ste pročitali ove osobine.

OVAN

Ovnovi često znaju biti jako šefovski nastrojeni i rijetko će pristajati na kompromise. Ponekad im zato trebate popustiti jer ćete tako bolje proći i vi i oni. Jednostavno im dopustite da budu u pravu premda možda to što tvrde nema veze s vezom. Da, na kraju će se zeznuti i na kraju će se pokazati da ste bili u pravu, ali nemojte onda nikako reći “rekla sam vam” jer ćete samo pokrenuti još veću lavinu svađa.

BIK

Nespretnost ne zvuči kao neka loša osobina, osim ako ta osoba to baš nikako ne želi promijeniti i pravi se kao da ne postoji. Ovdje ne govorimo o situacijama kada padnu ili zapnu za nešto, nego o njihovoj nemarnosti i za neke važne stvari. Bikovima ćete teško dati neki važni zadatak i biti sigurni da će ga ispuniti. Prije će ga zaboraviti, raditi na brzinu i na kraju zaribati.

Rak

Moody. Ne postoji baš neka dobra hrvatska riječ za to, ali rakovi jako, jako osjećaju svoje emocije i teško ih kontroliraju. Čak je možda veći problem to što dopuštaju da im se te emocije potpuno uvuku u razmišljanje i ne razmišljaju logično kada su takvi. Osim toga, ponekad kao da se trude biti tvrdoglavi i pružati otpor, umjesto da samo malo uspore i pogledaju sve realno.

Blizanci

Vi jako lako naživcirate ljude oko sebe ako vas se traži da nešto odlučite ili odaberete. Za vas je to gotovo nemoguća misija. Kada netko pred vas stavi odluku imate dojam da morate poslušati svaku stranu, razmisliti dobro o svakoj mogućnosti i opciji i onda tek odlučiti. Naravno, u puno slučajeva nemate tu privilegiju i jako je teško da uopće imate vremena za to, ali vi si ga ipak uzimate.

Lav

Glasni, jaki, svi ih poznaju i oni svugdje poznaju nekoga. Koliko god da to dobro zvuči, lavovi jako puno toga imaju za reći, ali istovremeno i ne dopuštaju drugima da kažu što misle. Jako cijene svoje mišljenje, ali ne i tuđe, a i često smatraju da je njihovo važnije, kao i da su njihove priče bitnije od drugih.

Djevica

Neodlučnost je jedna od lošijih osobina koju imaju djevice, ali njihova izbirljivost će vam najviše ići na živce. Izbirljivi su oko toga što će jesti, gdje će ići, a najviše oko toga s kim će se družiti. Zbog toga često budu zatvoreni doma ili jednostavno imaju negativno mišljenje o svima oko sebe. Djevice imaju jako visoke standarde zbog čega ćete im se teško svidjeti. A ako im se i svidite, vjerojatno vam lažu.

Vaga

Vage toliko jako vjeruju u ljubav. I koliko god da je to divno i koliko god da će ići do kraja svijeta samo zbog toga, toliko je to i užasno. One su onaj tip osobe koji kada uđe u vezu postane ta druga osoba i vi kao prijatelj ju gotovo potpuno izgubite. Odjednom postanu spremne za tu osobu napraviti sve, a za druge neće naći vremena. Kada izađu iz veze i vrate se na zemlju, obožavat ćete ih, ali ti trenuci jako su rijetki.

Škorpion

Ako se nekome ne da nešto raditi, to su škorpioni. Vole izlaziti i biti s ljudima, ali kada trebaju nešto raditi i zaista zasukati rukave, nikako. Uvijek će pokušavati biti vođe samo da ne bi morali ništa raditi, a ako tražite timskog igrača, škorpioni to nisu baš nikako. Prije će pobjeći i više se nikada ne vratiti ili se osramotiti s nekim glupim razlogom nego što će vam pomoći ili priznati da nešto ne znaju.

Strijelac

Strijelci kao i vage jako vole život i ljubav te uvijek žele napraviti sve najbolje za ljude oko sebe. Problem je jedino što im to i ne ide baš najbolje. Da, ponekad imaju najbolje namjere, ali uglavnom su to ljudi koji uvijek imaju jako puno toga za reći, čitavu listu svojih ciljeva i ideja, a kada pogledate papir ispunjenih stvari, uglavnom ćete naići na praznine. Glasni su s izjavama da sve mogu, ali će vam zaista to rijetko kada pokazati. A kada vam to i pokažu, shvatite da bi bilo bolje da ste to napravili sami.

Jarac

Rijetko koji znak je škrt kao jarac. Znate one prijatelje koji baš nikad nemaju gotovine ili eto slučajno nisu otišli do bankomata? E to su uglavnom jarci. Osim što će jako paziti na svoj novac, neće imati problema s time da troše vaš. Uz to su i dosta nesigurni u društvenim situacijama pa će imati blago opsesivne navike kao što je kliktanje kemijskom, grizenje noktiju i slično.

Vodenjak

Vodenjaci su ili strašno vesele osobe ili se doimaju kao da im je uvijek dosadno. Koja god vrsta bili, tako im zaista i je. Ako im je netko dosadan, a često im je netko dosadan, neće se libiti to i pokazati. Bit će direktni, možda i malo previše u situacijama kada trebaju dati nekome do znanja da im nešto ne odgovara. Nemaju baš neku granicu što se tiče pitanja koliko mogu nekome reći prije nego povrijede njihove osjećaje.

Ribe

Ako živite s ribom, žao nam je. Postoje dvije vrste – ili su potpuno opsjednuti čistoćom i urednošću i cijelo vrijeme će vas gnjaviti oko toga, ili su potpuno nespretni, mrze čišćenje i jako su neuredni. Kako bilo, uvijek idu do ekstrema i zbog svega toga će biti jako nervozni. Zbog toga znaju imati jako ružne navike kao grizenje noktiju ili jednostavno uživanje u tome da pokrenu svađu.