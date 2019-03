U novoj rubrici donosimo vam istinite kratke priče o nevjerojatnim susretima u taksijima diljem Hrvatske i svijeta

Nekako ne sumnjamo da imate priče iz taksija koje pamtite. Samo mi ih imamo mali milijun. Kako ih svako malo zavrtimo na kavama, zaključile smo da bi ih mogle prenositi i ovdje. Ako imate i vi koju, slobodno nam je pošaljite.

*

Dečko i ja idemo s rođendana, blago pod utjecajem par čaša vina i preko aplikacije zovemo taksi. Već na slici vidim da dolazi neki tip pa curama koje ostaju objašnjavam da neka budu spremne da ih zovem samo da se slučajno ne dogodi da priča sa mnom. Dečko samo što nije zaspao i ignorira.

Tri ujutro je i čekamo ga 15-ak minuta pa napokon stiže. Sjedamo iza i odmah krenem tipkati po mobitelu, a dečko zaspi u roku dvije minute.

Pita me kako sam, ja kažem dobro. Odjednom vidim da tip ima pirsinge, tetovaže na rukama, nešto dužu kosu zalizanu prema iza i kožnu jaknu. Baš neki roker. Dečko nešto promrmlja u snu pa mu se nasmijem pa taksist krene komentirati da je on još i dobar.

Pitam ga kakve sve priče ima, da mora da se nagleda svega pa potvrdi. Ispriča mi kako se jednom prilikom našao u autu s toliko pijanim tipom koji je uzeo nož i počeo pikati po autu iz čiste dosade.

“To mora da je bilo zabavno.”

“Ma i je, nije da je on mene htio ozlijediti, samo je bio mrtav pijan i to mu je bilo zanimljivo raditi.”

“Pa dobro, kako se nosite s takvim tipovima.”

“Ma kako, smijem im se pa ih to zabavlja, a onda ako nisu agresivni nego nasmijani, odmah je sve bolje. Postanemo frendići i to ti je to.”

“Ajde bolje i to nego da rade gluposti.”

“Ma, mislim da kad mene vide da im nije svejedno, kuže da nisam neki običan tip.”

“Pa da, drugačijeg ste stila. Čime se uopće bavite?”

“Mah, ja sam ti puno toga sad već prošao, a eto prošle godine mi se dogodila takva situacija u životu da sam potpuno pa u depresiju. Nakon toga mi je trebalo vremena da se vratim na noge. I jesam. Sad sam jači nego ikad. A inače sam tekstopisac, malo se time bavim, al’ glavna želja mi je zapravo otvoriti svoj tattoo shop. Mislim da bi to bilo super.”

“Hajde, nadam vam se da će se to i ostvariti.”

“Hoće, hoće znam ja to. Meni će se život uskoro okrenuti za 180.”

“Zašto to mislite?”

“Znate onu emisiju Supertalent? E ja sam vam se tamo prijavio i odmah su me pozvali da dođem. A nisam poslao niti cijelu snimku.”

“Da? A čime ćete se pokazati?”

“E to ti ne smijem reći, to nitko ne zna, čak ni žiri ne zna do kraja što točno radim. Ali jedino kaj ti mogu reći je da ću šokirati cijelu Hrvatsku, ma i cijelu regiju. Nitko neće znati kaj se dogodilo i svi će znat’ za mene. Meni će se život tada potpuno promijeniti, sto posto.”

Nakon ovoga je uslijedilo još par minuta mog nagovaranja da mi kaže o čemu se radi, ali ipak nije posustao. Ostavili smo dečka kod njega doma, nakon toga još malo popričali o životu i sreći.

“Nadam se da će vam se ostvariti svi snovi i da ću jednog dana zaista pisati o vama kao o osobi kojoj je jedan nastup promijenio život.”

“Ja znam da će tako biti. Laku noć.”

“Laku noć.”