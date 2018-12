Svatko ima barem jednu nevjerojatnu priču iz taksija. Mene je vozio taksist koji baš jako voli knjige

U novoj rubrici donosimo vam istinite kratke priče o nevjerojatnim susretima u taksijima, a ovaj put priču nam donosi čitateljica Alisa Marić, blogerica i vlasnica portala Čitaj knjigu

Nekako ne sumnjamo da imate priče iz taksija koje pamtite. Samo mi ih imamo mali milijun. Kako ih svako malo zavrtimo na kavama, zaključile smo da bi ih mogle prenositi i ovdje. Ako imate i vi koju, slobodno nam je pošaljite.

Neki dan sam ispred Sheratona ušla u taksi. Nakon dugo vremena sam naišla na mladog i simpatičnog vozača. Bilo je vruće, a ja sam bila umorna. Konverzacija se kao i uvijek vrtila oko vremena. Pred kućom u trenutku plaćanja nisam imala nego 100 kuna, a on nije imao sitno za uzvratiti. Što sad? Kaže on: “Ma poklanjam vam vožnju”. Ja inzistiram i guram mu moju Čitaj knjigu vizitku. On zainteresirano pregleda i počnemo pričati o knjigama. Ja kažem ako volite knjige onda ste na pravom mjestu s pravom osobom. On pomalo iznenađen ponuđenim kaže da će sigurno doma surfati stranicom Čitaj knjigu.

Danas mi se javio porukom: “Dobar dan, neki dan sam vas vozio pa nisam sitnih novaca za izvratit, pa sam mislio umjesto 20 kuna da mi preporučite neku dobru knjigu.”

Oduševljena sam. Ovo je genijalno. Odmah sam ga nazvala i pozvala da kada prolazi mojom ulicom da pozvoni. Imam za njega 20 kuna i tri odlične knjige. Knjigoljupca treba opskrbiti za ljeto. Jako se razveselio knjigama i pohvalio Čitaj knjigu. Od sada je redovno prati. I kad god treba vožnja neka ga nazovem. U mom imeniku je dobio ime: Taksist koji voli knjige.