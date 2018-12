Različiti smo po mnogo toga, a posebno i po načinu na koji doživljavamo blagdane

Neki ljudi su odavno postavili žaruljice i božićne ukrase, jedva čekaju da stigne Božić i da nam padne snijeg. S druge strane postoje i oni koji žele da ovaj čitav period samo što prije prođe, što zbog kiča i shopping groznice, što zbog toga jer jednostavno ne vole Božić.

Svatko od nas je potpuno drugačiji pa tako i drugačije reagira na ovo blagdansko doba. Zvijezde nam pokazuju kako će svaki znak biti posebno usredotočen na neke vrijednosti ili stvari, dok će neki silno pokušavati utjecati na one stvari koje nisu pod našom kontrolom

Ovan

Već ste dobro poznati po tome da volite zabave i veselje uz drage ljude, tako da je vas ovo božićno raspoloženje uhvatilo već odavno. Bit ćete glavna faca na zabavi i svi će rado biti u vašem društvu. Inače imate predispozicije da budete malo sebični u ovo vrijeme, pa malo razmislite idući put prije nego nekako postupite.

Bik

Tradicija i obitelj vaše su glavne stavke blagdana. Volite i poštujete svoju obitelj i jedva čekate Božić kako bi svi bili na okupu. Imate tendenciju da sve mora biti po vašem i točno po vašem planu, pa ako se to i ne bude dogodilo tako, što često ima naviku biti, nemojte kriviti druge već barem jednom pokušajte to prihvatiti.

Blizanci

Jedva čekate da se okupi cijela obitelj i da malo pričate s njima o svemu što se događa u vašim životima. Već neko vrijeme širite božićni duh kuda god da krenuli i zbog toga vas mnogi i vole. Pripazite jedino da kroz razgovore s drugima ne budete previše direktni ili da ne dovodite nekoga u neugodnu situaciju. Neke stvari možda moraju ostati tajna.

Rak

Volite brinuti za druge i već ste odavno kupili najbolje poklone za svoje najdraže. Točno znate sve što drugi vole i što će ih usrećiti. Problem je jedino u tome što vam ove godine čak niti darovi ne pomažu da uđete u blagdanski duh i osjećate se nekako loše u vezi svega. Moguće je da se radi samo o zdravstvenim problemima koji će brzo proći, a možda vam netko i nedostaje.

Lav

Ljubav, sreća i veselje – to je sve što vi vidite ovih blagdana. Želite ići svugdje, na svaki događaj, na svaki parti i na sva okupljanja. Ovo je vaše vrijeme jer ste okruženi dragim ljudima, a i vidite kako se svi oko vas vesele. Ovih blagdana vjerojatno nećete biti u centru pozornosti, a to će vam jako teško pasti. Nemojte to uzeti k srcu.

Djevica

Uvijek težite tom nekom utopijskom savršenstvu i malo vas već živcira što svi stvaraju planove za blagdane bez da vas išta pitaju. Konrolirani uvjeti su inače jedini način na koji se vi možete zabaviti i uživati, ali nije li ovo upravo vrijeme da pokušate malo izaći iz svoje zone komfora?

Vage

Vi volite lijepo. Ovo je doba u kojem uživate u romantici, nježnim i treperavim svjetlima žaruljica i tome što se svi nekako više vole. Gledanje romantičnih božićnih filmova vam je među prvima na listi i jedva čekate da padne snijeg. Samo uzmite u obzir da se ne vrti sve oko vas i da ne dijele svi vaša mišljenja o Božiću. Nema potrebe za prepirkama u ovo doba.

Škorpion

Pozvani ste na sve proslave i druženja jer ste uvijek omiljeni u društvu. Volite biti u centru pozornosti, ali i lako prihvaćate tuđe savjete i ideje. Ovi blagdani bit će dobar trenutak da ponovno stupite u kontakt s nekim ljudima, ali nemojte dopustiti da vam prevlada ljubomora niti da vam taj blesavi osjećaj uništi blagdane.

Strijelac

Ono što vi vidite u ovo blagdansko doba je izlika da pobjegnete negdje, sami ili s dragim ljudima. Nemate baš volju biti u gužvi i u centru grada gdje se svi vesele, vas u ovo vrijeme privlači upravo putovanje, mir i priroda. Ne bi bilo loše da organizirate nešto s prijateljima, samo nemojte biti nervozni ako sve ne ide onako kako ste si prvotno zamislili.

Jarac

Poznati ste po odličnom smislu za humor. Pažljivi ste i strpljivi i svima ste najdraži pomoćnik prilikom kupnje božićnih poklona. Želite da i drugi butu sretni u ovo vrijeme kao i vi pa vas malo rastužuje ako vam to ne uspije. Neka vas vodi vaša dobra volja i smisao za humor, sigurno će privući samo dobro.

Vodenjak

Samo zabava, zabava i zabava. To je jedino što vama treba ovih dana i jedino za čime težite u blagdansko doba. Ovo je za vas samo još jedan blagdan u kojem imate mogućnost pokazati svoju kreativnost i individualnost. Dajete najbolje poklone, ali to ne znači da smijete očekivati samo najbolje i od ostalih.

Ribe

Kada dođe ovo doba kada svi intenzivno pričaju o zajedništvu, vi se volite malo zatvoriti u sebe. Ovo je za vas savršeno vrijeme da se malo opustite i date si oduška. Iskoristite godišnji za malo vlastitog vremena umjesto da uvijek drugima ispunjavate želje. Neka to bude blagdanski poklon od vas za vas.