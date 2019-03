Ovog tjedna razmislite o svim stvarima koje sami sebi činite nažalost i koje bi možda polako mogli početi mijenjati

Priznate, koliko često mislite na sebe, svoje potrebe i svoju dobrobit? A koliko tek često pokušavate pomoći cijelom svijetu umjesto da pomognete sebi? Mnogo je loših osobina i značajki kod svake osobe kojih se ona ne može riješiti, ma koliko to pokušavala. Svi sa sobom nosimo neke boljke koje nam dugoročno štete mnogo više nego što to sada mislimo.

Sigurno ste sto puta čuli izreku da se samo jednom živi, a znam da se rijetko tko toga zaista i drži. Neke stvari zaista treba raditi kao da sutra ne postoji, pa možda ne bi bilo loše da Idućeg tjedna razmislite o ovim stvarima koje sami sebi radite nažalost i koje bi stvarno mogli početi mijenjati.

OVAN

Slamate svoje srce iznova svakom novom potragom za ljubavlju. Ovdje se ne mora raditi o romantičnoj ljubavi, već bilo kakvom. Volite biti okruženi dragim ljudima i dobrim osjećajem, ali vaša tvrdoglavost vas tjera da za time trčite umjesto da se prepustite. Nikad ne prihvaćate ne kao odgovor, dok bi kod nekih stvari, posebice u vezama i prijateljstvima ponekad trebali priznati sami sebi da je okej biti u krivu. Doći će vrijeme kada ćete morati pustiti neke stvari, možda nije loše da si dopustite malo izgubiti kontrolu.

BIK

Rutina, rad, žrtva i trud. Volite to. Volite kada su stvari na mjestu, dobro funkcioniraju i idu baš onako kako ste si zamislili. Dakako, tko to ne bi volio. Ono što vas muči mnogo više nego što mislite je manjak hrabrosti i manjak vjere u druge. Teško se potpuno povjeravate nekome jer smatrate kako drugima smetate, činite problem i samo trošite vrijeme. Previše brinete o tome da ćete na kraju biti povrijeđeni. Pa, znate što? Možda i budete, ali put do toga sigurno će biti toga vrijedan.

Blizanci

Jedan od razloga zbog kojeg uzastopno slamate svoje srce je vaša neodlučnost. Ponekad se ponašate kao da sve što se događa mora biti aktivno i zanimljivo te ako prestane biti takvo kao da ćete izgubiti dio sebe. To se ne može dogoditi sve dok vi sami znate tko ste. Ne možete čitav život trčati od obaveza i čekati da drugi naprave odluke za vas. Mnogo toga što imate u životu netko je odlučio za vas, a vi ste se u tome opustili. Premalo vjerujete samima sebi, tek kada ćete biti sami, raditi nešto svoje i upoznati sebe kako treba, tek tada ćete zaista biti spremni na ljubav i pravu sreću.

Rak

Jako često se događa da ne možete pustiti trenutak iz prošlosti i da vas on proganja gdje god išli dalje sa životom. Upravo ti trenuci koče vas u novim pobjedama jer ne dopuštate samima sebi da vidite i gledate u život koji prolazi uz vas. Sve nas muči nešto iz prošlosti, kako i ne bi, nismo savršeni, ali samo oni koji se pomire s time da je to stvarno iza nas i da se vrijeme ne može vratiti, tek oni idu dalje. A to je jedino što vi trebate napraviti. Pomirite se s time da je bilo grešaka, loših odluka i ideja. Ali sada nije prošlost i sada postoji sutra u kojem sve to možete napraviti ponovno i pravilno.

Lav

Slamate svoj duh zbog toga što se svima trudite pokazati samo svoje najbolje svjetlo. To ne može nikako biti dobro za vas jer ste polako izgubili sebe i ono što zapravo želite pokazati sebi i ljudima oko sebe. Savršeno izvana može biti zavodljivo, ali ako ne mislite da ste savršeni iznutra, sve će to doći na vidjelo, kad tad. Vrijeme je da stavite svoj ponos na stranu i da priznate samima sebi tko ste, što ste i kako se ponašate. Uz vas će sigurno ostati oni koji vas vole, jer ih ima, i vole vas baš zbog vas.

Djevica

Slamate si srce svakog dana jer pretjerano razmišljate o svakoj maloj sitnici koja se dogodi u vašem životu. Pretjerujete s neprestanim vraćanjem u krug, prošlost, budućnost i razmišljanjem o tome što bi moglo biti ili kako bi bilo kada bi nešto bilo drugačije. Svaku osobinu kod drugih ljudi ističete u svom umu i pretjerujete s time kakva je, a sebe često u svemu tome niti ne vidite. Ne želite si priznati da ste vi zapravo nesigurni i da sve te mane vidite i u sebi pa vas zato toliko i živciraju. Sami ste sebi najgori neprijatelj i tako će i ostati ako ne prihvatite da niste savršeni, da nitko nije savršen i da svi imaju pravo griješiti. Tolerancija je ključ svega.

Vaga

Vi imate osjećaj da morate spasiti svijet i da nikada nikoga ne smijete povrijediti. Iz tog razloga u svom životu zadržavate ljude koji tamo možda ne bi trebali biti samo zato da ih ne bi povrijedili. Briga od drugima je vaš blagoslov i prokletstvo jer vi od svih znakova najmanje mislite na sebe. Ponekad se toliko uvučete u priču i želite biti sretni samo zato što mislite da stvari tako trebaju biti, a opet ne razmišljate o tome kako se vi zapravo osjećate i što vi zapravo želite. Kada ste se to zadnji puta zaista i zapitali?

Škorpion

Svijet danas jest negativno mjesto i događaju se mnoge loše stvari pa je sasvim logično da se u vašoj glavi često nalaze neke negativne misli. S druge strane, ponekad ih je ipak malo previše. Teško vjerujete ljudima, teško se opuštate i teško dopuštate da vam se netko približi. Često ste uvjereni da vas nitko ne može razumjeti zbog čega se ponekad postavljate na viši rang, misleći da su drugi lošiji od vas. To može dovesti do vašeg burnog reagiranja i odbacivanja ljudi. Malo bolje birajte svoje bitke i dopustite drugima da vam se približe i da upoznaju baš vas. Ako vi sebe volite toliko, zašto ste toliko uvjereni da neće i drugi?

Strijelac

Vječni ste optimist i koliko god da je to dobro u nekim situacijama, da živite u trenutku, rijetko razmišljate o budućnosti. Jasno je da ne znate što vas čeka i da je mnogo jednostavnije samo živjeti danas i u slobodi, ali život će od vas tražiti mnogo više od toga. Ne znači da se morate pomiriti s time da ste zatvoreni u četiri zida, već da se prestanete bojati onoga što vam je nepoznato. Želite vjerovati da će sve uvijek biti dobro pa malo previše često gledate svijet kroz ružičaste naočale zbog čega se ponekad i jako, jako razočarati. Prestanite bježati od realnosti jer bi vas mogla sustići.

Jarac

Dok su neki ljudi previše iskreni, vi niste. Ali ne prema drugima, nego prema sebi. Stvarate u svojoj glavi sliku osobe koja želite biti i stvarate listu stvari koju ispunjavate. Bravo za to, ali kada ste se zadnji put zaista zapitali što osjećate i kako ste zapravo. Strah vas je prihvatiti da se možda ponekad ne osjećate baš najbolje, ali zanemarujete činjenicu da ponekad mora biti i loših stvari baš kako bi vidjeli razliku između dobrog i lošeg. Budite iskreni samima sebi, ne gurajte svoje prave osjećaje pod tepih i nemojte se bojati pokazati ih. Opustite se i osjetit ćete kako se počinjete upoznavati. I znate što, dosta ste kul.

Vodenjak

Vi imate odlično posložene prioritete i uvijek dobro znate što je na prvom mjestu – vi. A znate i što je na drugom i trećem. Isto vi. Volite svoju samostalnost i sami riješiti sve probleme, svaki korak napraviti sami i sami ići dalje. Bravo. Rijetko tko to zaista i može i na to trebate biti ponosni. Ali, naravno da postoji ali, sami nećete dogurati baš nigdje. S ovakvim ponašanjem dogodit će vam se da više nećete sami sebi biti dovoljni, a oko sebe nećete imati nikoga. Samostalnost je pohvalna, ali jedino ako dopuštate biti timski igrač. Da, radi se o vašem životu, ali on je ništa bez ljubavi. Znate to.

Ribe

Volite biti u vezi, volite biti voljeni i volite sve oko sebe. To su samo neke od osobina zbog kojih uvijek imate dobre ljude u svom životu. Glavni problem nastaje što ste vrlo labilni. Nije vam potreban nečiji nagovor da biste krenuli stopama te osobe umjesto da možda razmislite o putu koji bi sami trebali odabrati. Jako se lako izgubiti u tuđim odlukama i ugodno je kada netko radi stvari za vas, ali upravo tako gubite sami sebe. Volite biti u vezi, ali pokušajte malo biti sami sa sobom i sebe zaista usrećiti. Kada vam to uspije, sreća koju vam drugi pružaju bit će samo još veća.