Super1 i Muzika.hr donose vam svoju prvu playlistu. Možete je slušati i u uredu, neće nikome smetati

U suradnji s portalom Muzika.hr svakog tjedna donosimo Super1 playlistu

Znamo kako je to kada ne možete odlučiti što bi slušali dok ste na poslu, na putu do doma ili dok se samo želite opustiti. Svi imamo one hitove koje uvijek rado čujemo, ali još više volimo čuti neke nove stvari ili barem nešto što se ne vrti baš cijelo vrijeme na radiju.

Kako bi vam malo olakšale čitavi proces i uštedjele nešto vremena, u suradnji sa Muzika.hr svakog ćemo vam tjedna donositi tematsku playlistu. Ovaj put na redu je glazba prikladna za slušanje u radnoj atmosferi – sastoji se od instrumentala i pretežno laganih beatova, koji vam neće ometati koncentraciju.

Iskreno, tko ne voli poslušati Bonobo tu i tamo?

