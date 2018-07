Super recepti za navijački roštilj koje se isplati pripremiti već danas

Gledanje nogometnih utakmica može biti još uzbudljivije: uz prefine delicije s grilla koje se mogu pripremiti doslovce u tren oka

Priprema roštilja nije nimalo komplicirana, a postoje neki savjeti koji će ga učiniti još ukusnijim. Neovisno o tome koje meso pripremate ili ste se, pak, odlučile za ribu i povrće, pronašle smo odlične recepte s kojima možete organizirati nezaboravan navijački roštilj party. Osim recepata, za dobar roštilj potrebna je i dobra marinada, pravilna temperatura vatre i pravi sastojci – mi smo ih pronašle u Kauflandu.

Egzotični pileći ražnjići

Sastojci:

• ½ šalice smeđeg šećera

• ½ šalice rižinog octa

• 1 čajna žličica chilli papričice

• ¼ crvenog vina

• 2 čajne žličice đumbira

• 1 kilogram otkoštenog pilećeg mesa bez kožice

Priprema:

U velikoj zdjeli promiješajte smeđi šećer, rižin ocat, vino i đumbir. U ovu marinadu ubacite na desetak minuta piletinu narezanu na veće kocke. Potom četiri do pet komada piletine nabodite na štapić za ražnjiće. Ostatak marinade stavite u manju zdjelu. Pustite da zavrije, smanjite temperaturu i ostavite da se tekućina reducira na pola, sedam do deset minuta. Za to vrijeme ispecite pileće ražnjiće na grillu. Dok su još vrući, prelijte ih marinadom.

Srdele i orade na roštilju

Srdele i orade, pripremljene na roštilju, odlično se slažu s marinadom na bazi maslinova ulja i češnjaka.

Sastojci:

• 4 orade

• 20 srdela

• 4 paprike

• 4 mlada krumpira

• sol

• svježe mljeveni papar

• 1 češanj češnjaka

• maslinovo ulje

• limunov sok

Priprema

Orade i srdele očistite, operite i posušite papirnatim ubrusom. Krumpire operite, osušite pa ih zamotajte u aluminijsku foliju. Paprike operite i posušite. Od maslinova ulja, češnjaka, peršina, soli, papra i limunova soka napravite marinadu. Pripremite roštilj i na njemu ispecite ribu i povrće. Poslužite uz marinadu i svježu salatu.

Marinirane bukovače s roštilja

Gljive, iako ne pripadaju u skupinu povrća, pripremljene na roštilju imaju odličan okus. Odsjecite im stabljiku i stavite klobuk izravno na roštilj, pa pecite osam do deset minuta sa svake strane. Gljive su niskokalorična hrana i sadrže dosta vitamina B i proteina. Vitamin B je nužan za normalno funkcioniranje organizma.

Sastojci:

• 500 g bukovača

• 2 žlice majčine dušice

• 1 žlica sezamovog ulja

• 1 žlica đumbira

• 2 ljutike

• 2 češnja češnjaka

• 1 čili papričica

• 1 žlica meda

• 4 žlice sherryja

Priprema:

Nasjeckajte i pomiješajte sve sastojke, osim majčine dušice i gljiva, za marinadu. Zatim je prelijte preko gljiva i ostavite da se marinira sat, dva, povremeno okrećući gljive. Maksimalno zagrijte roštilj i pecite gljive osam do deset minuta s donjom stranom okrenutom prema gore, povremeno ih polijevajući marinadom dok ne budu pečene i mekane. Stavite gljive u tanjur za posluživanje. Prelijte preostalom marinadom i sokovima od pečenja. Poslužite posute majčinom dušicom.

Mazalice

​ Sastojci:

• 1 kg mljevenog junećeg mesa

• malo papra

• prstohvat soli

• 2 žlice mljevene paprike (slatke ili ljute)

• 1 dl mineralne vode

• 4 lepinje

Priprema:

Mljeveno meso začinite paprom, soli i mljevenom paprikom. Dodajte mineralnu vodu i smjesu promiješajte rukama. Lepinje narežite na tanje kriške i tanko premažite smjesom od mesa do samog ruba. Na zagrijanoj grill tavi prvo pecite stranu premazanu mesom, a nakon četiri, pet minuta okrenite.

9 super savjeta za grill majstore i navijače

Kad pripremate ražnjiće, drvene štapiće namočite 30 minuta u hladnoj vodi kako se ne bi zapalili. Namirnice možete nabadati i na grančice ružmarina, koje također prije pripreme treba namočiti u vodi.

Nemasno meso prije pečenja marinirajte i premazujte uljem. Poslužite se kistom ili grančicom ružmarina. Umjesto da meso zamotate u foliju da zadrži sokove, poslužit će i listovi kukuruza.

Za roštiljanje možete upotrijebiti i aromatičnu piljevinu koja će jela učiniti ukusnijima i aromatičnijima. Aromatičnu piljevinu stavite izravno na užareni ugljen, a može se kupiti u svim specijaliziranim trgovinama.

Svinjske kobasice na roštilju se peku između deset i 15 minuta, ovisno o veličini.

Roštiljate li goveđe i teleće odreske, pecite ih između šest i 12 minuta, a pileća prsa, bataci i krila peku se oko 30 minuta. Pripremate li janjeće kotlete, pecite ih oko deset minuta.

Svinjski kotleti se brzo isuše pa ih prije držite u uljnoj marinadi. Masniji odresci od vrata su jeftiniji i ostaju sočniji. Što se tiče fileta, teleći i svinjski su vrlo mekani, a treba ih dobro premazati uljem i posoliti.

Ako imate dobru vatru, meso nema potrebe često okretati. Riba se okreće samo jedanput, a kako se ne bi lijepila, nauljite rešetku. Za masno meso i kobasice ugljen pomaknite sa strane da meso nije na izravnoj vatri.

Meso nikad ne stavljajte na roštilj čim potpalite ugljen. Čekajte da ugljen poprimi svijetlosivu boju, a žar postane crven. Za dobar je žar potreban i dobar dotok zraka. Njega možete stvoriti mahanjem novinama ili običnim sušilom za kosu. Dobra priprema ugljena je važna jer nitko ne želi jesti meso koje je pougljenilo izvana, a sirovo je iznutra.

Svi dobri majstori roštilja meso okreću samo jednom. Kada sokovi iz unutrašnjosti mesa počnu probijati na gornju stranu, vrijeme je za okretanje. Ako pak pečete ribu, pazite da je nekoliko puta povučete po rešetki kako se ne bi zalijepila. Riba se uvijek okreće samo jednom i to kada se potpuno otpusti od rešetke.

