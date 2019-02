Stvarno iskustvo jedne mladenke: najprije isplanirajte budžet kako bi stres sveli na minimum

Dan svog vjenčanja nikada neću zaboraviti. Da, bio je to jedan od najljepših dana u mom životu iako nas je umjesto svibanjskog sunca okupala kiša, on je zaboravio donijeti buketić, mama je previše plakala, torta je bila preslatka, a preglasna i prerasplesana rodbina iz Australije gotovo je uništila atmosferu. I da, ja sam bila supernervozna tjednima prije vjenčanja, zbog budžeta i brojnih detalja, a na taj dan opustila sam se tek nakon prvog plesa… Jer previše sam brinula hoću li izgledati savršeno, jesmo li odabrali dobar restoran, je li 120 gostiju, koliko smo ih pozvali ponajprije zbog nagovora roditelja, previše, hoće li jelovnik biti svima odgovarajući, je li playlista možda previše prilagođena našem ukusu…

Najgori stres u posljednjem tjednu

Previše sam brinula i strepila zbog stotinu sitnica na koje jesam i nisam mogla utjecati te sam u posljednjem tjednu smršavjela čak pet kilograma pa sam vjenčanicu morala dodatno sužavati, što je razinu stresa dovelo do točke usijanja.

Stavite sebe na prvo mjesto

Da sada mogu vratiti vrijeme unazad, za početak bih promijenila sebe i u prvi plan stavila NAS DVOJE, a potom bi sve ostalo bilo onako kako treba. I zato bi najvažniji savjet budućim mladencima bio: vjenčanje je vaš dan i nipošto se nemojte truditi zadovoljiti tuđa očekivanja i isprazne društvene norme. Savršeno vjenčanje je ono koje će ispuniti vaša očekivanja, a ne okoline, prijatelja i obitelji. Prije nego što uopće krenete u planiranje vjenčanja, postavite si realna očekivanja. Nijedan događaj, pa tako ni vjenčanje, neće uvijek zadovoljiti sve strane. To je vaš dan i iako gosti imaju važnu ulogu, jer bez njih ne bi ni bila održana svadba, svoje vjenčanje planirajte onako kako vama najviše odgovara. Dakako da se morate pobrinuti za jelovnik i zabavu gostiju, no neke stvari kao što su odabir vjenčanice, cipela, buketa, pisanje zavjeta i slično samo su vaše pa ne dopustite drugima da se miješaju u vaše odluke i već ste na dobrom putu da stres svedete na minimum.

Odredite kakvu svadbu želite i budžet

Brojna istraživanja potvrđuju kako s planiranjem vjenčanja treba započeti godinu dana unaprijed određivanjem datuma i odabirom kumova. Ako ne planirate vjenčanje s više od 70 gostiju s organizacijom se može započeti osam mjeseci prije, sve nakon toga bi bilo navrat-nanos. Nakon datuma, najvažnije je okvirno odrediti broj gostiju koje planirate pozvati te odrediti budžet koji si možete priuštiti. Potom slijedi odluka hoćete li se organizacijom baviti sami ili unajmiti agenciju. Ako ćete to raditi sami, najvažnije je rezervirati mjesto na kojem će se održati slavlje, potom odaberite glazbu i fotografa.

Popis gostiju pola godine ranije

Barem 10-ak mjeseci prije preporučuje se početi tražiti vjenčanicu, posebice ako je planirate iznajmiti. Oko pola godine ranije finalizirajte popis gostiju i kontaktirajte svećenika/matičara. Pozivnice, prstenje, njegovo odijelo, tortu i styling riješite dva do četiri mjeseca prije vjenčanja.

Odredite tko se bavi organizacijom vjenčanja

Uz budžet, najvažnije je odrediti tko se bavi organizacijom. Dvije su opcije: da to radite vas dvoje ili da odaberete agenciju za organiziranje vjenčanja. Postoji pregršt planera koji vam mogu pomoći u tome. Odaberete li pouzdanu agenciju, stres ste sveli na minimum jer ona će vas korak po korak voditi i s vama prolaziti svaki aspekt vjenčanja – od restorana, angažiranja cvjećara, stvaranja liste gostiju, odabira kolača, vjenčanice, frizure do nakita, a uz to imaju i predviđena mjesta za sve moguće telefonske brojeve i e-mailove koje biste mogli zatrebati.

Iskoristite svu pomoć koja se pruža

Agencije za vjenčanja za vas će organizirati apsolutno sve – od pozivnica i zahvalnica, preko jelovnika, rezervacije lokacije, pripreme poklona za uzvanike, preporučit će vam najbolje salone, vizažiste i stiliste. Odlučite li vas dvoje biti glavni organizatori, budite svjesni da to iziskuje mnogo istraživanja, odlazaka na teren, sastanaka i propitivanja. U pitanju je mnogo detalja, no ako za svaki znate što želite, posao će biti lakši. Kao i u mnogim drugim segmentima života, i ovdje će pomoći iskustva prijatelja i znanaca te mobilne aplikacije/planeri.

Pridržavajte se budžeta koji si možete priuštiti

Vas dvoje odlučite što želite od svog najvažnijeg dana i ostvarite to, no zadržite razum i pridržavajte se budžeta koji si možete priuštiti. Ne padajte pod utjecaj okoline i ne gubite glavu. Vjenčanje je vaš dan, jedino s kime se morate savjetovati je vaša bolja polovica. Zato ne reagirajte na pritisak i zahtjeve drugih. Naglasak stavite na ono što je vama važno, a budite racionalni s manje važnim sitnicama. Poklončiće za uzvanike možete, na primjer, naručiti na eBayu, a ako je vjenčanje ležerno i uglavnom s mlađim uzvanicima, možete umjesto benda angažirati DJ-a. Ako ipak troškovi premaše plan, rješenje može biti Blic kredit.

Savjetujte se s ljudima kojima vjerujete

U trenucima kada ćete donositi odluke za koje ćete možda trebati drugo mišljenje, konzultirajte prijatelje u koje imate povjerenja i nemojte se ustručavati pitati ih za savjet ili preporuku. Kada budete birali vjenčanicu ili odijelo, ili pak odlučivali o frizuri, okružite se s više osoba čije mišljenje cijenite, koje vas dobro poznaju i ne boje se reći vam istinu. Također, pripazite da te osobe imaju mnogo strpljenja i razumijevanja jer u osjetljivom razdoblju priprema i planiranja, mnogi budući mladenci lako gube živce. Pokušajte sve riješiti barem dva tjedna prije vjenčanja, a zadnje dane posvetite sebi i jedno drugom. Opustite se, otiđite na masažu ili bilo koju relaksaciju koja će vam pomoći da taj dan dočekate sa što manje grča. A kad on dođe, uživajte u svakom trenutku i ne dopustiti da vam bilo što umanji doživljaj!