Što očekivati kad kupujete konja? Ovi ljudi su to učinili i otkrili nam sve o njima

Razgovarale smo s četvero individualaca o njihovoj ljubavi prema konjima i tome što to znači biti vlasnik konja

Lana, Jasna, Maja i Hrvoje od djetinjstva su zaljubljeni u konje, a danas imaju vlastite ljubimce s kojima odlaze na jahanje u prirodu čim uhvate slobodan trenutak jer kako kaže Lana, jednom kad vam konji uđu pod kožu, nema natrag. Kolika je njihova ljubav prema konjima potvrđuje činjenica da su se svi u jednom trenutku života odlučili na kupnju vlastitog konja. To je veliki korak za jednu osobu, no kad toliko volite konje takva je odluka jedini logičan izbor.

Lana Radnić

Zanimanje: voditeljica H&M showrooma

Ime konja: Hanga

Prvi susret s konjima: Sa 16 godina. To je bila velika odluka curice u samoj žiži puberteta, ali jednostavno znaš kada je nešto hir, a kada ljubav koje se ne možeš zasititi. Moj prvi konj, Gorky došao je kao najljepši poklon za rođendan. Konji su sada dio mog života već punih 27 godina! I to je ljubav koja ne jenjava. Možda čak lagano prelazi i u opsesiju.

Koja je cijena konja, kako ga je uzdržavati: Konj se nalazi na Western ranču Cowboy, u Markuševcu Turopoljskom. Cijene samih konja variraju, a ovise o starosti, utreniranosti i tipu konja. Kupnja konja je još najpristupačniji aspekt. Jednom kad postanete vlasnikom konja, tek tada kreću troškovi koji uključuju: mjesečni pansion, opremu za konja i jahača, redovito održavanje kopita i zubi i troškove trening. Svatko tko se odluči za takav potez mora znati da je to mjesečna otplata jednog kredita za manji stan ili auto.

Jahanje u prirodi ili na hipodromu: Priroda. Jahanje na hipodromu i po drugim sportskim štalama gdje se sve bazira na strogo kontrolirane treninge i jahanje po prirodi su dva različita pojma. Jedno je sport, gdje je fokus na rezultate i nema toliko osobnog pristupa, drugo je gušt. Za oboje su potrebne jahaće vještine. S prijateljima i konjima u prirodi, često su nam putevi neplanirani. U tome i je ljepota.

Jahanje kao antistres: Sam boravak u prirodi je već bijeg od stresa. Dodajte tome četveronožnog prijatelja i ekipu koja dijeli jednaku strast prema prirodi, životinjama i poslije se pitate – koji stres? Konji su čudesna bića koja prepoznaju emocije svog vlasnika. Često znamo doći na ranč umorni i bez volje za jahanjem i onda te ponese njihova energija i sve je lakše!

Jasna Palić Picukarić

Zanimanje: glumica

Ime konja: Pluto

Prvi susret s konjima: U djetinjstvu, na selu gdje sam provodila vrijeme s punim štalama krava, konja, svinja, peradi, ali nikada nisam jahala. U avanturu jahanja krenula sam s 32 godine. Pored obitelji, dvoje djece, psa i glumačkog posla nisam baš imala dovoljno vremena za svog vlastitog konja i mislila sam da je dovoljno da učim, treniram, jašem i družim se s tim školskim konjima. Ali život piše svoje priče i ja se zaljubim u tog mog Pluteka. Kada sam čula da ga žele prodati i da ga možda više neću vidjeti sva moja “mudrost” se rasplinula i kupila sam ga.

Koja je cijena konja, kako ga je uzdržavati: Troškovi su veliki, mora se priznati. Mjesečni pansion, potkivanja, obrezivanja, cijepljenja, čišćenja od parazita, pregledi, brušenje zubi, stalno treba nešto od opreme, ali sve su to oni uobičajeni troškovi. E sad, kao i uvijek, ne daj Bože bolesti! Tada troškovi postaju baš jako veliki! Ali kada bi tako razmišljali, nitko nikog ne bi imao ni volio. Uz sve troškove, zaključila bih da sam ja zapravo u plusu.

Jahanje u prirodi ili na hipodromu: Jahati sam učila na Hipodromu. Sve sam ja to školski i štreberski odrađivala u tim “kontroliranim uvjetima”, položila sam i neke natjecateljske licence, ali mene je uvijek “zvala” ta šuma i livada. Danas me uglavnom tamo možete vidjeti.

Jahanje kao antistres: Svaki konj je priča za sebe, svaki dan ima svoju energiju, svaki vjetar donese neki novi zvuk ili vrećicu, svaki naš korak preplaši nekog fazana, zeca ili srnicu, svaka naša briga s nama sjedne u to sedlo na tog konja i s prvim korakom kao da se raspline… Konj sve osjeća i na sve reagira. I često bude akcija – reakcija, skok lijevo, finta desno i to su ti trenuci kada shvatiš da o konjima i jahanju nikada nećeš dovoljno naučiti. Jahanje je vječni adrenalin i najveći mir!

Maja Kljaić

Zanimanje: fotografkinja

Ime konja: Melody

Prvi susret s konjima: S konjima sam se susrela prvi put kao dijete, ali su mi oni dugo kao životinje bili nepoznanica. Kako su odlasci na ranch postali učestali, što zbog jahanja, druženja, što zbog predivnih krajolika i domaće atmosfere, moj me životni partner odlučio iznenaditi i za rođendan mi je poklonio predivnu kobilu pasmine Appaloosa. Zove se Melody.

Koja je cijena konja, kako ga je uzdržavati: Konj se nalazi ranchu Tobiano kod Zaboka, a raspon cijena konja je ogroman. Konji za utrke, preponsko jahanje i natjecateljske discipline mogu koštati milijune, a u oglasima ih možete pronaći za nekoliko tisuća kuna. Konji se, ovisno o pasmini koriste za različite svrhe, a na cijenu utječe primjerice je li konj ujahan i niz drugih faktora, tako da je cijena vrlo relativan pojam. Kasnije treba računati s troškovima pansiona – smještaja, troškovima hrane, opreme za jahanje, veterinara, raznih edukacija i slično.

Jahanje u prirodi ili na hipodromu: Jašimo po livadama, šumama, brdima, kanalima i to je doista predivan osjećaj, pogotovo kad uz nas trče i naši psi. Sve je stvar preferencije. Ja bih osobno umrla od dosade na hipodromu – vidiš stalno istu sliku. Mislim da je jahanje na terenu puno dinamičnije, a i zanimljivije zbog predivnih krajolika, a ima i puno više izazova.

Jahanje kao antistres: Postoji izreka da svakoga zapadne konj kakvog treba dobiti. Ja sam spartanski odgojena fakinka. Nestrpljiva sam i ponekad pomalo hard. Dobila sam hipersenzibilnu kobilu s kojom se treba ophoditi vrlo nježno, fino i bez najmanjeg prisustva sile ili pressinga, tako da uz nju sada moram itekako raditi na sebi da bismo što bolje zajedno funkcionirale.

Hrvoje Dumančić

Zanimanje: kipar

Ime konja: kobila Etoile i ždrijebe Bisou

Prvi susret s konjima: Prvi put susreo sam se s konjima s pet godina dok sam s roditeljima provodio vikende u Zelini pored Zagreba. Sa sedam godina počeo sam jahati na zagrebačkom hipodromu. Konj na kojem sam naučio jahati zvao se Medo, bio sam toliko mali da mi čak ni noge nisu mogle doći do uzengijskih remena. Prvog konja kupio sam sa 16 godina, zapravo spasio ga od potencijalne klaonice.

Koja je cijena konja, kako ga je uzdržavati: Do nekoliko milijuna eura. Ovisno s kojim ambicijama kupujete konja, za rekreaciju konj košta par tisuća eura, dok za sport od nekih desetak tisuća, pa do vrtoglavih nekoliko milijuna, ako gledamo konje u svjetskom sportu. Konj zahtjeva svu pažnju i brigu i obzirom na to da ne živi u prirodi ovisan je o brizi čovjeka. Uz samu kupnju konja, treba uzeti u obzir i druge troškove, od smještaja, hrane, treninga, veterinara, potkivača. Moj konj se nalazi u ergeli Trajbar Team u Zaprešiću.

Jahanje u prirodi ili na hipodromu: Dok sam aktivno jahao volio sam jahati uz nasip prema “novoj bolnici”. Također se sjećam vremena dok je Bundek bio neuređen i dok se moglo s konjima jahati oko jezera. Bila je to oaza prirode da nisi mogao vjerovati da si zapravo u gradu. Na konju sam prejahao i čitav Zagreb, od Maksimira, preko Heinzelove pa do Novog Zagreba. S konjima sam se kupao u jezeru i u moru, jahao kroz šumu i u brdo, gdje nas noge ponesu. Ako ste sportaš, manjež može biti zanimljiv, jer radiš vježbe s konjem i pripremaš se za natjecanja. Priroda za jahače koji su u sportu predstavlja relaksaciju kako za njih same, tako i za konje. Rekreativcima je sigurno zanimljivije jahanje po prirodi ili kroz šumu i osjetiti slobodu i brzinu galopa što je poseban doživljaj.

Jahanje kao antistres: Ne bih rekao da je to samo bijeg od stresa, nego povratak prirodnom balansu, živimo u ubrzanom vremenu, tehnologija nas je okupirala i jahanje u prirodi je poput meditacije, bijeg od realnosti i stapanje sa životinjom s kojom postaješ kao jedno.