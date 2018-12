Nova godina samo što nije stigla, a s njom dolazi i zanimljivi novi period naših života, novi početak

Za početak, ove godine će se dogoditi tri pomrčine sunca. Prva će se dogoditi već početkom godine, 5. siječnja. Ta pomrčina događat će se u znaku Jarca što znači da će se u naša tijela uvući energija koja će nas usmjeriti na ambicioznost pa će sam početak godine za sve znakove biti pozitivan i uspješan.

Krajem siječnja dolazi još jedna pomrčina, ali Mjeseca koja će biti u znaku lava i vjerojatno će vas ostaviti emocionalno ranjivima. Mnogo ćete razmišljati o svojem položaju u svijetu i o tome koliko zapravo vrijedite. Moguće je da će to biti malo teže razdoblje za sve znakove. Iduće se događaju u srpnju u znaku raka i jarca što će ponovno dovesti do zanimljivih otkrivenja u životu. Neka od tih otkrivenja uopće ne moraju biti velika, ta mala, koja možda na prvu niti ne doživljavate kao važna, u pravilu uvijek budu ona koja najviše znače.

Krajem godine, u prosincu čeka nas i potpuna pomrčina sunca u znaku jarca koja će ponovno naglasak staviti na ambicije, rad i uspješnost u ispunjavanju svih želja. Svi znakovi će iduće godine težiti promjenama i iskupljenju, a većina pothvata kojih se primite imat će uspješan završetak. Poseban polet i energija stiže u to vrijeme za sve znakove, a kraj i početak godine uvijek su pravo vrijeme za razmišljanje o budućnosti i sljedećim koracima.

Ali, hajmo konkretnije, što točno čeka koji znak u 2019. godini.

Ovan (21.03. – 19.04)

Ove godine mnogo ćete razmišljati o promjeni mjesta stanovanja, a možda čak i o tome da promijenite osobe s kojima živite. Ponekad vam se činilo kako jako puno dajete, a malo dobivate i sada vam je toga dosta. Iduće godine uzmite svaku priliku koju imate kako biste isprobali nove stvari, vidjeli nešto što još niste i kako biste putovali. Bit ćete jako uspješni u učenju novih stvari koje će vam zapravo dobro doći u budućnosti. Dopustite da raširite um, ali i ne zaboravite investirati u same sebe i svoje mentalno zdravlje. Uspjeh, promjene i novi počeci uvijek dolaze uz malo stresa, preživjet ćete to.

Bik (20.04. – 20.05.)

U ovoj godini su se kod vas već dogodile mnoge promjene, ali na neke niste bile baš spremne. Koračate u 2019. hrabro i spremno na sve što vas možda dostiže. Bez brige, toga neće biti puno. Ovo će biti godina kada ćete iskoristiti svoju inovativnost i kreativnost i na mnoge, do sada nepoznate načine, pomoći same sebi. U početku godine mogle bi se događati neke razmirice u obitelji, ali neće vas to nimalo moriti jer ćete jako dobro stajati u financijskom pogledu. To će vam biti dovoljno da ne osjećate stres pa ćete i sve probleme lakše rješavati. Putujte, dobro će doći vašem umu i tijelu.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Iduće godine će na vas posebno jako utjecati ljetna pomrčina mjeseca jer ćete tada shvatiti da neke stvari, koje ste do tada možda nepotrebno zadržavali, napokon možete pustiti. Ovo će biti godina kada ćete naučiti ostaviti loše iza vas i usredotočiti se samo na ono dobro i ono što vam zaista donosi sreću. To će možda biti neke male stvari, ali bit ćete spremni na sve baš zbog novog, pozitivnog stava. Krajem godine vas očekuju interesantni pomaci u ljubavnom životu, a do tada vam to baš i neće biti u fokusu. S novom osobom, iako možda ne na ljubavnoj razini, mogla bi vas povezati zajednička ljubav prema umjetnosti ili nekom hobiju. U idućoj godini pokušajte naučiti da se ne krivite toliko i da shvatite kako su neke svari izvan vaše kontrole. Gledajte malo oko sebe, možda ste mnogo toga do sada propustili.

Rak (21.06 – 22.07)

Ovo je vaša godina za poslovne uspjehe. Moguće je da vas je do sada dosta toga mučilo na poslovnom planu, ali bit će vam drago čuti da će se dosta toga sada promijeniti. Osim što ćete dobiti novu razinu samopouzdanja da napokon pokažete sve što znate i možete, naići ćete na mnogo odobravanja od okoline. Prošli ste kroz mnoge izazove u zadnjih godinu dana i mnogo ste naučili od svega toga, a u idućoj godini ćete to moći iskoristiti. Krajem proljeća ćete imati želju da malo više izlazite i družite se na što će vaši prijatelji dobro reagirati jer malo ste im nedostajali prošle godine. Vrijeme je da shvatite kako nije sve u poslu i ispunjavanju ciljeva, već je više toga u pravim prijateljima i obitelji. Uživajte u društvu ljudi koji vas vole.

Lav (23.07. – 22.08.)

U idućoj godini će vas paziti Jupiter što znači da ćete i dalje ostati omiljeni u društvu i imati nevjerojatnu sreću u sitnicama i velikim stvarima. Početkom ljeta dogodit će se neke značajne promjene na poslovnom i ljubavnom planu. Sve će biti dobro ako se do tada usredotočite na to da činite dobro jer bi se ono što činite do tada moglo vratiti. Najbolje će vam odgovarati i dalje biti u velikom društvu i u okruženju s ljudima koji su vam dragi, ali čini se kako ćete iduće godine naučiti neke važne lekcije i to od ljudi od kojih bi to najmanje očekivali. Kroz godinu ćete dobivati mnoge signale koji će vam pokazivati da je možda vrijeme da neke navike promijenite, ali i da steknete nove vrijednosti. Ignorirali ste brigu o samima sebi ovih godina, moglo bi vam to doći na naplatu. Brinite o sebi i o drugima, sigurno će se dobrim vratiti.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Vi volite svoj mir, tišinu i uživate u tome, ali vrijeme je da možda neke stare navike maknete sa strane i prihvatite promjene. Neke od tih promjena doći će već početkom godine i mogle bi vas iznenaditi, ali ugodno. Izaći ćete iz svoje komfor zone i premda vam se to u početku neće svidjeti, imat će dobar utjecaj na vas i vaš društveni život. Ovo će biti dobra godina za financije, a poseban skok bi se mogao dogoditi taman negdje u periodu vaše vladavine. Pripazite samo da u tim trenucima ne izgubite glavu i razum jer bi vas mogao ponijeti dobar osjećaj i moglo bi doći do rastrošnosti. Ljubav vam neće biti u fokusu kroz iduću godinu, ali bez obzira na to i dalje će se događati neke sitne, ali zanimljive situacije koje bi vam na kraju godine mogle donijeti nove avanture.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Vage, ovo je vaša godina. Povoljan utjecaj Jupitera i sreća koju donosi omogućit će vam dodatan polet u životu. Iskoristite svoje novo znanje i još bolje komunikacijske vještine za to da uživate u životu onako kako vi to najviše volite. Putujte, planinarite, kampirajte i uživajte u prirodi. Ovo će biti godina kada ćete napokon shvatiti da vam nisu drugi potrebni za vašu sreću i da sve možete ostvariti i sami. Bit ćete iznimno motivirani kroz cijelu godinu, a posebno bi mogli eksperimentirati negdje oko kraja godine. Iduće godine će fokus biti na seksualnom i ljubavnom životu, ali i generalnim uspjesima. Očekujte velike životne događaje kao što su rođenja i svadbe, a čak možda i neke malo nepovoljnije. Uspješni ste u gotovo svakom poslu kojeg se primite, a iduće godine bi se moglo dogoditi da pronađete još neke svoje skrivene talente. Ne zaboravite samo da niste same na ovom svijetu, bez obzira na to što mnogo toga možete raditi same.

Škorpion (23.10. – 21.11.)

Fokus u idućoj godini bit će na interakciju, druženje i provođenje vremena s najdražima. Vaše komunikacijske sposobnosti će se popraviti i imat ćete mnogo više sreće u ispunjavanju ciljeva nego do sada. Ako ste u pravilu mirnija osoba, mogli biste iznenaditi svoju okolinu velikom promjenom karaktera koja će vama donijeti sasvim nove avanture. Možda vam je do sada bio cilj da prikupite što više novaca i imate što uspješniji život, što je dobro, ali sada će se to promijeniti. Shvatit ćete koliko je važno da su ljudi oko vas dobro i malo ćete više brinuti o tome kako se drugi osjećaju. Sebičnost i tvrdoglavost vaše su glavne mane, ali iduće godine ćete se jako truditi da ih se riješite. Možda neće biti lako, ali krajem godine ćete vidjeti promjenu u sebi i svom karakteru – nabolje.

Strijelac (22.11 – 21.12.)

Kao i kod vage, ova godina će vama donijeti mnoge uspjehe i užitke. Jupiter će se uključiti u vašu godinu i dugo će ostati tamo što će vam donijeti mnogo sreće u financijama. Osim toga ćete imati puno vremena za uživanje u putovanjima i za učenje novih stvari, a u tome zaista uživate. Zdravlje će vas služiti ove godine, ali ne znači da će isto biti i kod vaših najdražih, pa možda ne bi bilo loše da se usredotočite na to da im date do znanja da se moraju malo više paziti. Uvijek mnogo brinete o drugima, ali uzmite si malo vremena da ispunjavate vlastite želje. Krajem godine dogodit će se promjena koja će kod vas poticati stalnu inovaciju i kreativnost. Mogla bi biti dugoročna. Važno je samo da ju jako dobro iskoristite kako se ne bi osjećali neispunjenima. Mnogo ćete toga postići vlastitim trudom, uživajte u tome, ali nemojte likovati.

Jarac (22.12. – 10.01.)

Iskrenost, iskrenost i iskrenost. To je vaša mantra za iduću godinu s kojom ćete zapravo na kraju postići sve što ste si zacrtali. Inače ste poznati po tome da ćete se rijetko izvlačiti ili pokušati izgovoriti laž, a ove godine će to doći do izražaja, možda čak i biti nagrađeno. Ako inače niste takvi, postanite jer se to od vas očekuje. Imat ćete veliku potrebu istraživati vlastite granice i kvalitete pa možda naiđete na neke nedostatke, ali nemojte da vas to pokoleba. Sjetite se samo kako je sve stvar dobrog balansa – iskrenosti, istraživanja i otvorenosti prema svemu. Financijski nećete baš najbolje stajati, a razlog tome je vaša rastrošnost koja bi polovicom godine mogla biti dodatno izražena. S druge strane, mnogo ćete trošiti i na svoje najdraže, a posebno na najmlađe u obitelji koje bi iduće godine moglo biti sve više i više.

Vodenjak (20.01. – 18.02.)

Promjene se kod vas događaju u proljeće kada ćete i vi posebno procvjetati. Stići će vam novi nalet energije pa će se kod vas povećati ambicioznost i kreativnost. Iskoristit ćete to što više možete, ali moguće je da ćete tada zanemariti neke svoje druge kvalitete. Ne zaboravljajte na bliske ljude jer ćete ih trebati ove godine, čak i više nego što si to želite priznati. Postat ćete više obzirni prema ljudima oko sebe što će vam donositi samo dobre događaje i još više dragih ljudi. Spremni ste pomoći drugima uvijek, ali nemojte uvijek očekivati nešto zauzvrat. Pojačat ćete neke stare veze, na poslu i u privatnom životu uz što ćete ostvariti neke dugo željene ciljeve. Ohrabrujte i druge oko sebe da vole život kao i vi, isplatit će se.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Ova godina nije bila vaša i znate to. Nailazili ste samo na prepreke, teške situacije i nekako je sve ove godine bilo teže nego prije. Bez brige, smiješi vam se sreća koja će vam donijeti sve suprotno od toga. Poboljšat će se vaša financijska situacija, ali morate biti pažljive da zbog toga ne postanete rastrošni ili bahati. Na poslu će stvari teći polako, ali sigurno i doći će do dosta velikih promjena u dobrom smjeru. Ako ostanete otvoreni i dopustite drugima da vam se približe, što rijetko radite, moglo bi se desiti da iskusite nove avanture i zanimljivosti. Ostanite otvoreni prema životu i prihvatite to da ne možete sve kontrolirati, u tome je i sva čar.