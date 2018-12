Neki sigurnost na internetu stvarno olako shvaćaju, pokušajte ne koristiti ove lozinke

Jedan od boljih trenutaka u internet povijesti bio je onaj kad je čitav svijet vidio lozinku Kanyea Westa koji ju je utipkao pred Donaldom Trumpom. Ako ste propustile, lozinka je bila šest nula. Dosta komplicirano.

No, premda su mu se mnogi na to malo narugali, izgleda kako on nije jedini koji ima ovako jednostavne lozinke. Grupa koja se bavi sigurnošću na internetu objavila je svoju godišnju listu najgorih lozinki u 2018. godini. Popis je baziran na pet milijuna lozinki koje su bile puštene na internetu u zadnjih godinu dana. Neke od njih su dosta smiješne i nevjerojatno jednostavne.

Komično jednostavne lozinke

One najčešće javile su se i ove godine, ovdje pričamo o lozikama tipa ‘123456’ i ‘password’. Uz to su se u popisu svjetskih lozinki pojavile i one vezane uz politiku kao što su ‘freedom’ i ‘donald’. Kako je naveo direktor te sigurnosne tvrke, hakeri često imaju sreće s provaljivanjem u nečije račune koristeći imena poznatih ličnosti ili nekih drugih popularnih termina jer znaju kako ljudi često koriste neke kombinacije koje će lako zapamtiti.