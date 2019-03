Stavila sam na test najpoznatije zagrebačke praonice rublja. Znam koja je najpovoljnija i najbrža

Obišla sam pet samoposlužnih praonica rublja i testirala njihove usluge

U posljednje vrijeme je veliki trend fotografiranje po praonicama rublja jer je to jako ‘instagrammable’, a i totalno fora. Nama je isto cool, ali smo odlučile iskoristiti ih prvenstveno za njihovu glavnu namjenu. Fotografirali smo se isključivo zbog dokumentiranja.

Ideja je bila testirati nekoliko praonica u centru i okolici, a putem istraživanja otkrila sam da mnoge funkcioniraju kao lanac i da ih zapravo u Zagrebu ima podosta. Očito je da potražnja postoji, a ja sam se, evo prvi put okušala u tome i obišla nekoliko adresa.

Spin Wash, Nova cesta 25

Prva stanica bila je ona na putu do posla, a radi se o maloj čistoj praonici rublja na Novoj cesti. Nosila sam bijelu odjeću, uglavnom košulje i T-shirte s nekim delikatnim detaljima. Usluga običnog pranja na 30 stupnjeva ondje traje 40 minuta i stoji 25 kuna, a sušenje traje 15 minuta i stoji 10 kuna. Papirnati novac sam u stroju razmijenila u kovanice i njima platila uslugu. Mjesto je ugodno i toplo, izbor časopisa je velik i ima aparat za kavu i besplatan wi-fi.

Odjeća je izašla gotovo ispeglana i mirisna te sam ju složila u čiste vrećice koje se nalaze u objektu. Svakako trebam naglasiti da je ovo jedino mjesto koje ih ima. Oko 13 sati nije bilo gužve, tek dvoje troje ljudi za koje sam, uz razgovor zaključila da redovito dolaze. Radno vrijeme je od 7 do 24, skroz cool.

Zaključak: 55 minuta za 40 kuna

Wash&Go, Mesnička 5

Praonica rublja u centru grada je između ostalog ova na Mesničkoj 5. Nešto veća i samim time konfuznija, ali brzo sam pohvatala stvar. Plaćanje je moguće u kovanicama, ali i žetonima koje možeš kupiti. Ne bih rekla da je prljava, ali svakako odaje dojam da je frekventnija od ove iznad. Srela sam nekoliko stranaca, ali nisam čekala red za svoju mašinu. Natrpala sam šačicu šarenog veša i okrenula na isti bazni program pranja i temperaturu od 40 stupnjeva.

Vrijeme pranja je bilo 33 minute i stajalo je 30 kuna, a 15 minuta sušenje koje i ondje stoji 10 kuna. Problem je bio što 15 minuta nije dovoljno da se potpuno osuše čarape i pamučna majica s kapuljačom. Mjesto ima besplatan wi-fi i aparat za kavu, ali sam si ja vrijeme skratila u kafiću. Ova praonica za razliku od ostalih radi od 8 do 21:30.

Zaključak: 48 minuta i 45 kuna

Q-Laundry, Ulica kneza Branimira

Ne sjećam se kad sam zadnji put bila na Branimirovoj tržnici, pa mi je ovo bila baš izazovna lokacija. Ondje mi se čini da je vrijeme stalo više nego drugdje, ali se još uvijek može popiti dobra kava za male novce. Praonica Q-Laundry nalazi se još na nekoliko lokacija u gradu. Prala sam posteljinu u boji koju sam također stavila na redovno pranje i 40 stupnjeva. Pranje je trajalo 38 minuta i platila sam ga 25 kuna, a sušenje od 15 minuta i ovdje stoji 10 kuna.

Tu sam spazila i opciju brzog pranja na 30 stupnjeva koje traje 20 minuta, to je idealno kad baš imate neku hitnoću. Nema aparata za kavu, a nisam vidjela ni šifru za wi-fi. Veš je izašao suh i mirisan, samo sam ga složila u svoju torbu. Radno vrijeme je od 07 do 24.

Zaključak: 53 minute i 40 kuna

Veš4Keš, Savska 76

Isprobala sam i onu u blizini kvarta u kojem živim, a to je sigurno samoposlužna praonica koju ste svi skužili. I totalno je najposjećenija, s obzirom na to kako izgleda i to da sam oko 14 sati ugrabila posljednju mašinu. Na red je došla tona ručnika i program bazičnog pranja, ali na 60 stupnjeva. Vrijeme pranja je 40 minuta, što me koštalo 25 kuna, a vrijeme sušenja je ovdje 20 minuta.

Ova praonicu bih izdvojila jer ima jednu kao pomoćnu mašinu u kojoj možete prati odjeću ili stvari vaših kućnih ljubimaca, što je u ostalim praonicama zabranjeno, a jedan od posjetitelja mi je rekao da unutra pere tenisice. Nema kave, ali ima besplatan wi-fi i kao i u ostalima nema vrećica za čisto rublje. Radno vrijeme je od 8 do 23.

Zaključak: 60 minuta i 35 kuna

Osuši Operi, Savska 176

Posljednja na testu našla se Osuši Operi na Savskoj 176 u neposrednoj blizini okretišta na Savi. Mala praonica u kojoj sam oprala bijeli ogrtač od frotira. Na temperaturi od 60 stupnjeva, vrijeme trajanje je bilo 36 minuta i 10 kuna za 15 minuta sušenja. Ovdje se može plaćati kovanicama ili žetonima, ima dosta časopisa (doduše iz 2016. godine) i utičnicu za puniti mobitel.

Nažalost, 15 minuta nije bilo dovoljno za “medvjeda” od frotira, trebalo bi dodatnih 15 minuta. Nadam se da neću nastradati zbog ulaska u bubanj, praonica je čisto solidna bez obzira na to što nema uređaj za kavu ni besplatan wi-fi. Radno vrijeme od 8 do 23.

Zaključak: 46 minuta i 45 kuna