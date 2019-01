Srebrni sjaj je veliki trend za proljeće, a ovo su top srebrni komadi na mojoj listi želja

Već razmišljam o ključnim trendovima za proljeće, a jedan od njih definitivno je srebrni sjaj

Veljača je pred vratima, a s njom dolazi i najuzbudljiviji dio godine za modne urednike – svjetski mjesec mode. I dok se modna elita tako seli od Londona preko New Yorka i Milana do Pariza, na ulice izlaze prvi proljetni trendovi.

Jedan od ključnih trendova koje ćemo nositi na proljeće 2019. godine definitivno je srebrni sjaj. Od odjeće i modnih dodataka preko šminke pa sve do gadgeta, srebrni sjaj će se nositi od glave do pete, a u moj ormar već polako ulazi. No, duga je lista komada koje još želim nabaviti da bih upotpunila svoju srebrnu kolekciju.

Srebrna haljina za posebne prigode

Još tijekom blagdanskih tuluma zaljubila sam se u asimetričnu haljinu s potpisom Martina Margiele. Pokriva samo jedno rame, dok je drugo sasvim otkriveno, a tkanina je potpuno prekrivena plosnatim srebrnim perlama koje reflektiraju svjetlost.

Upečatljiv srebrni modni dodatak

Brend Boyy pratim otkad su skandinavske trendseterice počele nositi njihove torbice na Tjednu mode u Kopenhagenu prije nekoliko sezona. Ovog proljeća na mojoj listi želja je srebrni model njihove najpoznatije torbice s remenom. Međutim, nisam sigurna da mi se uklapa u budžet.

Srebrni pametni telefon

Stigla je nova Nokia 7.1 sa srebrnim sjajem i odmah se našla na mojoj listi želja. Oduševilo me što dolazi s posebnim kompletom predinstaliranih aplikacija koje omogućuju upotrebu pohrane za ono što doista želiš. Besplatna i neograničena visokokvalitetna pohrana fotografija kroz Google Photos čini notifikaciju storage full dijelom povijesti. Do tri godine mjesečnih sigurnosnih ažuriranja i dvije godine nadogradnji operacijskog sustava osiguravaju jednostavan i siguran rad telefona. Ima genijalan PureDisplay, na njemu se mogu gledati HDR filmovi, a baterija traje cijeli dan i omogućava gledanje, igranje i pretraživanje interneta bez punjenja.

Prekrasno pristaje u džep

Elegantno prednje i stražnje staklo prekrasno je oblikovano za udobnost, a dijamantni rezovi i obojeni rubovi dodaju završne detalje ovom elegantnom, ali izdržljivom pametnom telefonu u sjajnoj čeličnoj boji. Uređaj ima Android One softver koji ima sve što mi je potrebno, a pod tim prije svega mislim ne neograničenu visokokvalitetnu pohranu fotografija u Google Photos, i optimizaciju za Google Assistant koji koristim i kod kuće na uređaju Google Home.

Metalik srebrni planer

Iako u Google Calendar na pametnom telefonu pohranjujem sve važne događaje, uvijek sa sobom volim imati planer u koji mogu upisivati svoje popise obaveza. Jedan takav, naravno, sa srebrnim metalik odsjajem našla sam u ponudi britanskog brenda Anthropologie. Imaju dostavu u Hrvatsku pa je kupnja komada za ured i dom tamo uvijek jednostavna i efikasna.

Odvažno srebrno sjenilo

Ne šminkam se puno, gotovo uopće zapravo, ali ponekad volim dodati upečatljiv detalj svom make-upu. Najčešće je to crveni ruž, ali ovog proljeća to će biti srebrno sjenilo. Već sam isprobala ovu liniju sjenila iz Chanela, a srebrno će se sjajno uklopiti u kolekciju koju već imam.

Tekuće srebro

Osim sjenila, u beauty rutinu ove sezone uvodim i malo više highlightera. A H&M u svojoj beauty liniji ima tekuće srebro odnosno tekući srebrni highlighter koji se savršeno sljubljuje s kožom na jagodicama i daje im primamljiv sjaj.

Vječni srebrni nakit

Kad je nakit u pitanju, od srebra se ne odvajam. Svakodnevno nosim srebrnu narukvicu koju su mi prijateljice kupile za poklon nakon diplome, a ove sezone u kolekciju želim dodati još jednu Margiela narukvicu kao i srebrne naušnice s biserima hrvatskog brenda Little Wonder koje su mi već neko vrijeme na listi želja.

Osim toga, već sam neko vrijeme u potrazi za dobrim ručnim satom. Klasični kožnati remen i četvrtasto srebrno kućište ono je što želim, a upravo sam to pronašla u ponudi talijanske kuće Gucci.

Srebro u detaljima

Iako mi je prilično teško palo što je Raf Simons napustio Calvin Klein, i dalje volim njihove komade. Na mojoj listi želja ove sezone su njihove crne kožnate čizme u stilu kaubojki koje naprijed na prstima imaju metalnu pločicu. Jednostavno su divne.