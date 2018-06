Škotska je zemlja spektakularnih stijena koje izgledaju kao gotički Disney. Zaljubila sam se u nju u 5 minuta

Elizabeta Penić iz Zagreba vlasnica je PR agencije Lollipop, a na jednom od svojih putovanja nedavno je posjetila predivnu Škotsku, zemlju bogate povijesti, zelenih prostranstava i spektakularnih stijena. Za nas je opisala svoju škotsku avanturu

St Andrews. Mjesto koje je dalo golf i kraljevsku romansu, čaroban gotički gradić na istočnoj obali poznat po najstarijem sveučilištu u Škotskoj. Prva asocijacija – zeleno i plavo. I to najzelenije i najplavlje nijanse koje sam ikada vidjela. Plavo nebo, još plavlje more, najzelenija trava u svemiru, sve kao naslikano.

Pa beskrajno šarmantne kolibice, gotovo identične, u geometrijskom nizu naslagane uz ceste u škotskim selima, moćna obala Sjevernog mora, pomalo zastrašujuće građevine iznad spektakularnih stijena koje izgledaju kao gotički Disney, topli i dragi domaćini, šarm tradicije na svakom koraku, prefina klopa… Da, zaljubih se u Škotsku u pet minuta.

605 godina staro Sveučilište

Moja sister gotovo godinu dana živi i radi u St Andrewsu kao istraživačica na socijalnoj psihologiji, i konačno joj stigoh u posjetu. Ako nisi upao na Oxford ili Cambridge, a član si kraljevske obitelji, britanskog plemstva ili dobrostojećeg građanstva, onda ideš u St Andrews. To je ono 605 godina staro sveučilište na kojem su se upoznali i zaljubili Princ William i Kate Middleton.

Da ne bude zabune, Škotska živi svoju tradiciju vrlo ponosno i predano, ali istovremeno je i izrazito socijalno osviještena zemlja. Rektor – reprezent studenata trenutno je srpski aktivist Srđa Popović, veliki kritičar Miloševićeva režima.

Kilometarske pješčane plaže

Gotovo cijeli gradić pripada sveučilištu, divne su to monumentalne građevine, impresivne, pomisliš da grad nije grad, već filmska kulisa. A onda još čuješ galebove kako se dovikuju i skužiš morski povjetarac u zraku i kilometarske pješčane plaže, pa znaš da si na posebnom kutku planete.

U pet dana nije pala kap kiše, čak smo i malo boje nabacile šetajući uz obalu Sjevernog mora, što je pravo malo čudo i velika sreća kada si kratko na putu tako daleko na sjeveru.

Dan je ovdje ljeti gotovo do 23 sata navečer, a s druge strane, zimi je mrak već u 15 sati. Naravno da sam fulala garderobu dolazeći iz naših toplih krajeva – slojevito i toplo je pravilo broj jedan za Škotsku za sva godišnja doba.

Impresivna katedrala St Andrews

Iako ga praktički čine tri ulice i lijepa obala, gradić nudi dosta toga za klasični turistički razgled. Ruševine katedrale St Andrews jedno je od tih mjesta, doslovno dominira između centra grada i plaže. Sagrađena je u 12. stoljeću kada je St Andrews bio vjersko središte rimokatoličke crkve u Škotskoj.

Pješačenje između preostalih lukova i kule daje misliti kako je bilo moguće izgraditi tako masivnu strukturu prije gotovo 800 godina. Iz daljine postaje još impresivnija slika kolika je katedrala bila u odnosu na okolne zgrade.

Na temelju katedrale nalazi se još starija kula iz 11. stoljeća – i iznenađujuće je da se i dan danas možete popeti uz 151 vrtoglavu spiralnu stepenicu, uz sjajan ishod – vrhunski pogled na grad i Sjeverno more. Gotovo svaka građevina ovdje priča priču o srednjovjekovnoj povijesti, svaka je crkva raskošna i impresivna, sveučilišna knjižnica kao iz bajke, tradicija i povijest su duša St Andrewsa.

Savršeni škotski gin tonic

Lunjati, šetati, istraživati i dobro se hraniti. Takav nam je bio plan. Čim sam stigla, šetnja po kilometarskoj pješčanoj plaži West Sands, jednom od najčišćih plaža na svijetu čijim kadrovima počinje Oscarom nagrađen britanski film Vatrene kočije, razbudila me nakon puta i nabacila osmjeh od uha do uha, uz savršeni škotski gin tonic kao nagradu na kraju dana. Idući dan prava avantura.

Cilj – četiri sata hikinga po obali Fife Coastal Path do sela Kingsbarn. Koji kraljevski pogled! Koji osjećaj sreće! E sada, na jednom smo se dijelu malo izgubile i završile na golf terenima koji se prostiru kilometrima izvan grada, pa nazad preskačući potočić i kroz koprive.

Domaći hrskavi fish and chips i pivo

Kao da smo znale da treba ponijeti domaći viski unučić pa malo sjesti i odmoriti. Meditirati i popiti koji gutljaj za snagu i motivaciju. Stigle sretne i mrtve umorne u lokalni pub, onaj pravi britanski s kariranim tepihom i odvojenim slavinama, dva ogromna kamina, prostorijom uz šank u kojoj su lokalci sa svojim velikim predivnim psima i drugoj samo za turiste. Domaći hrskavi fish and chips i pivo i nazad kući… Ipak busom.

Već spomenuh, hrana je odlična, i domaća i internacionalna. Priznajem, preskočila sam lokalne specijalitete poput pudinga i iznutrica, pa čak i tipični britanski doručak. I uživala u domaćoj ribi, meksičkoj, japanskoj, indijskoj kuhinji… Indijsku klopu obožavam, očekivano, ovdje je izvrsna.

Shopping u glavnom gradu

Cijene u restoranima i cijene pića su prilično visoke, ali zato su u marketima i lancima poput Tescoa niže nego kod nas. A izbor i više nego raznolik i bogat. Iznenadite se skroz. Iznenade vas i socijalni dućani na svakom koraku, neka kombinacija second handa i antikvarijata, gdje možete pronaći svašta nešto, od odjeće do vintage čajnika i namještaja, iznimno povoljno. Meni je bilo dovoljno što St Andrewsu ima moj omiljeni Jo Malone za obnoviti zalihe najdražih kremica i parfemčića, ali za ozbiljan shopping ipak idete u Edinburgh.

Za obilazak glavnog grada, a bila je to pogreška, odabrale smo subotu. Rijeka turista, neopisiva gužva, krkljanac. I more ekipice u najboljim godinama u Rolling Stones majicama. Da smo bar ranije znale da je baš to večer koncert Stonesa u Edinburghu, sigurno bi mijenjale početni plan o laganini šetnjicama.

Spektakularne stijene sa gotičkim crkvama i dvorcima, to su ogromne gotičke građevine, pomalo zastrašujuće, malo je reći impresivne, pa rustikalna gradnja i golema zbirka srednjovjekovne i klasicističke arhitekture, uske uličice, romantični prolazi, skrivena crkvena dvorišta… Svakako treba posjetiti Edinburški dvorac, najposjećeniju turističku atrakciju u Škotskoj.

Baš se mislim što napisati za kraj. Pa ću najjednostavnije. Divna je, ma predivna, zelena i plava romantična Škotska.