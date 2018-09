Sjever Italije je idealno vikend putovanje. Zelena imanja, hrana i Treviso

Treviso, Trst i Venecija – tri su mjesta kojima sam posvetila nekoliko svojih vikend odmora

Samo par sati od Zagreba, sasvim podnošljive vožnje, nalazi se zemlja za gurmane koja sa sobom donosi neki mir i u trenu vas podsjeti na činjenicu da ste možda ipak malo zaboravili uživati u životu. U Italiji naprosto ne možete promašiti dobar restoran ili ljubaznost njegovih vlasnika. Ne možete ne uživati u pogledu, cijelom živahnom filmu koji se zbiva, osmijesima i nekoj puno ljubavnijoj atmosferi nego kod nas, ako ju mogu tako nazvati.

Okusi su intezivniji, osjeti se miris jasmina, a interijeri su moderni i romantični, s prizvukom tradicije. Treviso u regiji Veneto, Trst za koji nas vežu sjećanja iz djetinjstva i Venecija, točnije Bijenale arhitekture, tri su mjesta kojima bi mogla posvetiti svaki svoj vikend odmor.

Trst

Trst, grad koji podsjeća na djetinjstvo i shopping, danas je samo jedna kratka odluka gdje popiti jutarnju kavu. Iako ga pamtim kao grad u koji su putovali roditelji i pri povratku donosili najnovije igračke, na prvu djeluje pomalo dosadno. No, šetnja njegovim glavnim trgom polako će vas odvesti do najfinije talijanske kave, pa nakon toga na ručak u Eataly, poznati veliki centar s hranom, gdje možete birati između svih mogućih vrsti hrane, a na kraju se možete provozati uz obalu do Portopicolla. Resort koji je izgrađen u kamenolomu, sada je mjesto za odmor u potpunoj tišini, jer se njime ne može puno kretati. Rezidencije imaju svoje podzemne garaže koje su povezane direktno sa smještajem, a jako jednostavno spustit ćete se do same obale i uživati u pogledu.

Treviso

Najbolja pizza u sjevernoj Italiji. Mali hipsterski kafići. Iznenađujuće dobri mali concept storeovi i grad koji prehodate u pola dana. Iako neočekivano, stvarno mi je bio drag na prvu, jer skriva te idealne male wine barove uz kanale i restorane u kojima stol do vas talijanski par slavi tridesetu godišnjicu braka sa svojom obitelji. Treviso skriva i jedno specijalno mjesto u kojem se poslužuje samo baugette s mortadelom i čašom vina. Rukom pokažete koliko želite, a zatim se pridružite svim ostalim gostima koji stojećki jedu i piju na cesti. Glavna pizzeria na trgu Piazza dei Signori nije samo lokacija za turiste, već se radi o restoranu DaPino koji postoji skoro pedeset godina, a okuplja stanovnike Trevisa vikendom na večerama i ima terasu redovito do kraja punom. Unatoč tome čekati ćete hranu ravno deset minuta.

Sjeverna Italija prepuna je raskošnih imanja, muzeja i vila plemićkih obitelji, koje danas vode njihovi potomci i većina vila se koristi za najam. Kako je ovaj dio Italije u povijesti bio najrazvijeniji, najbogatiji i ključan za trgovinu na svjetskoj razini, ta raskoš itekako je vidljiva, osobito Veneto, osma talijanska regija po veličini, najbogatija i najrazvijenija, s centrom u Veneciji.

Vile ovdje, poput one umjetnika Tonija Benettona, datiraju iz osamnaestog stoljeća, a samo manji dio namijenjen je gostima i smještaju, makar ste slobodni kretati se cijelim imanjem. A svako imanje je priča za sebe, od umjetnika koji je cijelo svoje dvorište ukrasio skulpturama, do onog s dvadesetak paunova koji se slobodno šeću kao kućni ljubimci i bude vas noćima svojim neočekivanim glasanjem. Unatoč tome, odsjest na jednom od ovakvih mjesta, stvarno je odmor i donosi duge šetnje do ljetnikovca kao iz filma i najljepše drvorede.

Venecija

Bijenale arhitekture odvelo nas je u jedan drugi, puno autentičniji dio Venecije. Prvo do parka Giardini di Castello, a zatim do Arsenala gdje možete razgledati i hrvatski paviljon autora Alise Andrašek, Vlatke Horvat, Maje Kuzmanović i Brune Juričića. Do Arsenalovih brodogradilišta i skladišta, gdje je bila smještana nekadašnja pomorska snaga, šetali smo uz kanale i u jednoj drugačijoj atmosferi nego na koju smo navikli u samom centru, prepunom turista i fotoaparata, čiji nikada nisam bila fan.

Tu se nalazi i Serra dei Giardini, restoran i kafić smješten u stakleniku, prepunom biljaka. A duga, iscrpljujuća šetnja završila je na samom kraju Venecije, s pogledom na povijesne tunele za brodove.

To je ta ljepota Italije, da na svakih nekoliko koraka nudi novo mjesto za uživanje. Toliko se dobro pobrine za vas da ju uvijek napuštate sa velikom željom povratka.