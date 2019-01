Selena je jedna super cura koja plete. Ima svoj brend i surađuje s domaćim dizajnerskim imenom Nebo

Selenu Gazda otkrile smo na Instagram profilu domaćeg brenda Nebo, otkrile kako plete i da ima svoj brend koji prodaje na Etsyju. Morate je upoznati

Koliko puta ste potrošile novce na pletivo u H&M-u ili Zari. Ne znam za vas, ali ja sam potpuno opsjednuta velikim vestama i to je jedino što me zanima zimi. Ustvari, to je nešto što će me uvijek najviše privlačiti u modi. Osim toga, volim pratiti što radi brend Nebo, a na njihovom Instagram profilu u posljednje vrijeme se istaknuo rad Selene Gazda, djevojke iz Bjelovara koja ima svoj brend pletiva te surađuje i s njima.

Kada netko plete, prvo nekako pomislite ‘blago toj osobi’, zamišljate je u udobnom naslonjaču, miru svog doma, tišini i bez svih onih vanjskih čimbenika koji narušavaju koncentraciju. Prvo bih rekla da je Selena staložena, mirna i ‘zen’ osoba.

”Izgled vara.”, odgovara mi Selena. ”Za kreiranje lijepih, raskošnih i unikatnih komada potrebno je puno truda, vještine i vremena. Ne mogu reći da sam naročito strpljiva ni organizirana osoba. Čak i sad, nakon nekoliko godina iskustva, u procesu stvaranja modela, tj. uzorka za pletenje, često se dogodi da moram ili želim počinjati ispočetka. Sve te izgubljene očice natjerale su me da se malo smirim, no i dalje sam na iglama do trenutka kad je proizvod gotov i zapakiran.”

Otkrila je pletenje još kad je bila srednjoškolka, a svemu ju je naučila baka. ”Kao i sve drugo u to doba, pletenje je moju pažnju zadržalo vrlo kratko, no čini se da je ostalo zapisano negdje u mojoj DNA, još od prabake. Moja sjećanja na odjeću iz djetinjstva puna su pletenih džempera, šalova i čarapica, a najdraži mi je bio mekani žuti pulover koji je za mene isplela mama.

Volim komade koji imaju priču, koji su namijenjeni za nekog posebnog. Zbog toga me i veseli ovaj tradicionalan način stvaranja, a beskrajne mogućnosti – i dalje težim tom toplom osjećaju.”

Koliko je teško naučiti plesti?

Ja isto recimo imam baku koja plete, probala sam možda jednom primiti pleteće igle u ruke, ali ništa od toga. Ne zato što je teško, nego zahtijeva strpljenje. No, ako pitate Selenu, njoj je to najlakše na svijetu. ”Kao što je nekome pjevanje, nekome crtanje, nekome ples. Ima ljudi kojima je potpuno prirodno i onih kojima je prezahtjevno. No, na kraju, sve je stvar prakse.”

Prva stvar koju je isplela bio je šal. ”Plela sam ga s pauzama, pa su se na njemu vidjele sve faze razvoja – početničko grčevito držanje igala da slučajno ne ispadne neka očica, zatim lagano otpuštanje. Bio je nepravilan, prekratak i za njega mi je trebala čitava vječnost. Ukratko, nije mi se svidjelo.” otkriva mi Selena.

KOSTIMOGRAFIJA I DIZAJN

”Neko vrijeme nakon završetka studija bila sam kod kuće. Bilo je ljeto, nisam imala posao, pa sam slobodno vrijeme odlučila iskoristiti za učenje. Svaki dan sam slijedila video tutorijale za Photoshop, Illustrator, Blender – što se kasnije pokazalo korisnim. U isto vrijeme sam se vratila pletenju i jednostavno počela proizvoditi. Objavljivala sam fotografije onog što bih napravila, i uskoro sam prodala nekoliko kapica. Uživala sam u stvaranju sve više i više. Jedino logično nakon toga bilo je legalizirati posao.”, opisuje Selena kako je osnovala brend.

Danas često plete po narudžbi, a povremeni i za potrebe kostimografije. ”Kostimografija je moja velika ljubav, a odnedavno se bavim i digitalnim tiskom pa svoje ilustracije printam na majice, torbe i slično. Kombiniram različite djelatnosti i veseli me što mogu sudjelovati u svim fazama proizvodnje i surađivati s raznim ljudima. U pripremi je i novi, zasad tajni projekt u suradnji s mojom divnom, kreativnom prijateljicom, dizajnericom interijera.”

Do suradnje s brendom Nebo došlo je preko društvenih mreža. ”Uvijek sam se divila tome što rade. U moru trendova i brze mode nije lako ostati dosljedan u istinski dobrom dizajnu, vrhunskim materijalima i krojevima te i dalje pružati kvalitetu vjernim kupcima. Nebo u tome uspijeva već dugi niz godina, stoga sam sretna i počašćena što je moja pletenina baš u njihovoj trgovini, u Kaptol Centru. Naravno da pripremamo divne stvari za proljeće, a i sljedeću zimu!”

Zahvaljujući Nebu te člancima u bjelovarskim novinama i na lokalnim portalima, moja se publika malo povećala, a time i broj narudžbi. Trenutno ih ima više nego što mogu isplesti, pa mi pomaže ista ona baka koja me i učila plesti. Najveća prednost je ta što posao mogu nositi sa sobom kamo god idem. Torbu s pletivom imam u busu, na kavi, u parku, na plaži. Mogu putovati po svijetu i raditi, a mogu i ostati na kauču ako baš želim.”

Ako volite pletivo, vjerujem da upravo sada mislite kako bi baš bilo dobro da naručite jedan pulover za sebe. Možda razmišljate i o tome na naučite plesti. ”Neki od mojih prijatelja i prijateljica izrazili su želju da nauče, pa razmišljam o tome da u svom Bjelovaru organiziram radionicu u te svrhe. Posebno sam sretna što se javljaju i dečki. Naravno, većina mojih dragih ljudi ima barem jedan moj šal u ormaru.

Prijateljice su najbolje upoznate s onim što radim, pa su ujedno i vjerni kupci i najbolji ambasadori mog brenda. Okružena sam zanimljivim umjetnicima, fotografima, slikarima, glazbenicima, plesačima, dizajnerima, divnim ljudima čija me stvaralačka energija svakodnevno inspirira. Ponosna sam što su dio mog života, a posebno mi je drago vidjeti svoje kreacije na njima.”

PLETENJE KAO BREND

U moru modnih brendova, koliko je teško pokrenuti i održavati nešto ovako tradicionalnije? ”Zasad mi je najvažnije da su moji proizvodi ugodni, kvalitetni i trajni jer smatram da je zadovoljstvo kupaca ono što donosi stvarni uspjeh, polako, ali sigurno. Suradnje s drugim dizajnerima i proizvođačima također me vesele pa spajam ugodno s korisnim i time se trudim učvrstiti status svog brenda. Zapravo, nadam se da to nije trend nego trajno nastojanje.

Mislim da ljudi u posljednje vrijeme teže jednostavnosti koju su imali nekad prije, ili koju nikad nisu imali, ali im nedostaje. Potaknuti različitim reklamnim sadržajima, s vremenom smo se navikli na pretjerano konzumiranje svega, i dobrog i lošeg. Koliko god se trudili da se to ne dogodi, u nama se stvarala želja za posjedovanjem velike količine stvari koje realno nisu potrebne, a neke od njih čak ni dobre za nas.

Ne tvrdim da je svaka reklama loša ili svaka kupovina isprazna, već smatram da se u takvom okruženju moramo više truditi filtrirati sadržaje koji su nam servirani. Razmišljati o podrijetlu proizvoda, sastavu i kvaliteti, a tek nakon toga kupovati, i činiti to promišljeno.

Mali proizvođači doživljavaju veći uspjeh no što su mogli donedavno upravo zbog toga što potrošači počinju inzistirati na stvarnim vrijednostima. Brendovi koji posvećuju pažnju svojim kupcima i zaposlenicima, koriste kvalitetne materijale i paze na okoliš moraju imati prednost pred onima koji to ne čine.”

I to je istina, svijest potrošača se mijenja. Umorni od brze potrošnje i kratkotrajnih trendova, sve više nas želi imati nešto vječnije i posebno u svom ormaru. Ne samo tamo, želi stisnuti tu neku pauzu i vratiti se starim vrijednostima. No, tako nešto zahtijeva dobru organizaciju i vrijeme.

”Ako noć posvetim spavanju, trebaju mi dva, tri dana da ispletem pulover. U posljednje vrijeme materijale donosim s putovanja, zatim, naručujem ih iz Italije, Njemačke i Španjolske. Najviše naručujem od drage Tee Šilić, vlasnice web shopa Igla I kukica. Ona uvozi isključivo prirodne pređe s kojima je užitak raditi, a nositi ih pogotovo.”

I za sam kraj upitala sam upitala Selenu koliko je toga isplela do sada. ”Jako puno, ali ni blizu onoliko koliko bih htjela!”

Mjesto snimanja: Hotel Canopy by Hilton Zagreb