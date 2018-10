Ljudi različito doživljavaju posao – imamo radoholičare i one koji o poslu ne razmišljaju nikada. Svakoga od njih idućeg tjedna čeka drugačija sudbina

Postoje oni ljudi koji mnogo svog slobodnog vremena provedu na poslu, radeći nešto za posao ili razmišljajući o tome što još trebaju napraviti. S druge strane mnogo je i onih koji o poslu ne razmišljaju ništa izvan 8-17 sati, ili oni koji ne namjeravaju nikada pronaći ozbiljan posao. S obzirom na to da horoskopski znakovi mogu utjecati na vaš karakter, on ujedno jako utječe i na vašu radnu etiku. Saznale smo što zvijezde kažu o poslovnim uspjesima za svaki znak

OVAN

Idućeg tjedna jako ćete puno razmišljati o novcu, ali to ne znači da vam nedostaje, nego ćete izvoditi neke nove planove. Nemojte dopustiti da vam zbog posla i brojki ispašta društveni život. Ponekad previše mislite na posao, a krajem idućeg tjedna mogla bi vam pasti energija upravo zbog toga. Nemojte izgubiti volju za radom jer vas nešto jako lijepo čeka u skoroj budućnosti.

BIK

Ova čitava godina za vas je puna poslovnih uspjeha. Pronašli ste svoj talent i mjesto gdje ga možete pokazati. Zbog toga ste postali malo hvalisavi u zadnje vrijeme, zar ne? Dobro se pobrinite oko toga da netko o vama ne priča ružne stvari zbog ljubomore ili vašeg ponekad lošeg ponašanja. To bi moglo dovesti do neželjenih preokreta u poslovnom svijetu.

BLIZANCI

Vama se baš i ne radi. I dalje pokušavate pronaći što više izlika samo da ne morate pronaći ozbiljan posao, ali idućeg tjedna bi vam se mogla dogoditi super prilika koju bi bilo šteta propustiti. Lijenost vam inače nije dio vaših osobina pa nema smisla da radi nje izgubite dobru šansu da se pokrenete i napravite nešto dobro sa sobom. Ne odustajte od sebe.

RAK

Vrijeme je da se prestanete sažaljevati. Možda već neko duže vrijeme ne možete pronaći posao ili ste potpuno nezadovoljni ovim koji imate. To ne znači da ne postoji izlaz iz toga, ali znači da je vas i dalje previše strah napraviti idući korak. Riskirajte idućeg tjedna, moglo bi se stvarno isplatiti.

LAV

Puno radite, puno se trudite i vaši šefovi to dobro vide. Možda bi bilo dobro da malo odmorite i počnete misliti na nešto izvan posla. Da, važno je biti uključen u sve što se zbiva, ali to bi vam moglo dovesti mnogo nepotrebnog stresa. Svi od vas puno traže, a sada je vrijeme da i vi počnete tražiti usluge od drugih jer ste to zaista zaslužili. Ne trebate vi baš sve napraviti.

DJEVICA

Idućeg tjedna mogao bi se dogoditi zaokret u vašoj karijeri, promaknuće ili neki novi posao. Nećete očekivati ovakvu promjenu i bit ćete uplašeni oko toga prihvatiti ju ili ne, ali ona će vam donijeti samo dobro. Izađite malo iz svoje komfort zone i dopustite sebi da istražite nešto nepoznato. Često imate potrebu da kontrolirate sve oko sebe pa bi vas ovo moglo izbaciti iz takta. Nemojte to dopustiti.

VAGA

Volite konflikte i volite pričati o drugima iza njihovih leđa. To bi vas moglo puno koštati idućeg tjedna jer možda ste pričali o nekome o kome baš i ne bi trebali. Dobar ste timski igrač, ali ovakva mala greška mogla bi uništiti vašu reputaciju, a dobro znate da je to jedna od najvažnijih stvari o kojima brinete. Riješite sve nedoumice prije nego dođe do otkrivanja i ispričajte se nekome ako mislite da je to potrebno.

ŠKORPION

Nepovoljan je tjedan pred vama, posebno ako se ne riješite svoje lijenosti. Svi su ljudi lijeni i to nam je u krvi, ali vi to skrivate i držite se puno više od ostalih. Takvo nešto se s vremenom može prepoznati, a upravo to bi se moglo dogoditi i vama. Očekujte napete poslovne odnose koji će se krajem tjedna potpuno smiriti. Ući ćete u vikend mirni i slobodni.

STRIJELAC

Umor vas polako svladava jer niste dopustili sami sebi da se odmorite. Koliko vikenda za redom ste već radili? Mislite li da je napokon vrijeme da se pozabavite sa svojim potrebama umjesto sa šefovima? Odgovorni ste za mnoge stvari i super vam ide na poslu, ali to ne znači da smijete i morate zanemariti ono što je vama najpotrebnije. Ako ovako nastavite teško ćete vratiti neke odnose.

JARAC

Mogli bi vas dočekati financijski problemi zbog vaše rastrošnosti i one nove garderobe. Teško sami sebi kažete ne, a ni ne želite pristati na bilo kakav posao. Možda bi ponekad mogli malo spustiti svoje kriterije, barem da se financijski napokon dočekate na noge. Često sudite drugima umjesto da se malo više pobrinete za svoju dobrobit.

VODENJAK

I dalje tražite novi posao, novi projekt ili uzbuđenje. Zaboravljate na to koliko ste kreativni, sposobni te kako mnogo mogućnosti imate da se ostvarite. Nemojte toliko preispitivati svoje odluke već krenite dalje i napravite tih par koraka u pravom smjeru. Ako ste i pogriješili, vjerojatno ne može biti gore nego što je sada.

RIBE

Jako se angažirate oko svog posla i zbog toga vas očekuje jako uspješan poslovni tjedan. Očekujte duge radne dane koji bi vam mogli donijeti dobru financijsku situaciju. Možda ne bi bilo loše da taj novac uložite u nešto pametno, sebe. Mogli bi vam se dogoditi i novi projekti, ali dobro razmislite prije nego uđete u suradnju s ljudima o kojima možda još ne znate dovoljno.