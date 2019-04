View this post on Instagram

Start the day with our signature #breakfast with select items likedough filled with cow cheese topped with fine cream, breakfast pizzas, baked goods from the neighborhood, fresh fruit, and a healthful yogurt. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Visit us @canopyzagreb hotel 🏢 #food #foodphotography #foodstagram #travel #travelblogger #traveling #travelphotography #travelgram #foodoftheday #instagram #croatia #croatiancuisine #croatiafulloflife