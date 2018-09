Prve smo ušle u novi bar Sherlock koji ima odličan steampunk interijer i bogatu ponudu pića

Na zagrebačkoj je Trešnjevci u petak otvoren novi bar koji nosi naziv Sherlock, a posvećen je prvenstveno žestokim pićima

Mladi zagrebački poduzetnik Marijan Šoljić svoje je dugogodišnje iskustvo u ugostiteljstvu pretočio u Sherlock, bar u kojem će se, kako sami kažu, moći popiti najbolja žestoka pića u gradu.

KVALITETNA PIĆA KAO IMPERATIV

U Sherlocku je velika važnost pridana kvalitetnom viskiju, no on nije jedina zvijezda ovog novog bara. “Osim najboljih viskija, u bogatoj ponudi pića nalaze se fantastični rumovi, konjaci, ginovi, ali i odličan raspon vina. Svi oni koji žele popiti najkvalitetnija svjetska pića moći će to učiniti upravo u Sherlocku”, otkrili su nam iz Sherlocka. Zato je ovaj bar namijenjen ljubiteljima i poznavateljima dobrih viskija, konjaka, rumova i drugih žestokih pića, ali i svima onima koji su u potrazi za bogatom ponudom kvalitetnih pića, bila ona alkoholna ili ne.

Osim toga, Sherlock u ponudi ima kubanske cigare što je novost u hrvatskim barovima. “Uostalom, što je viski bez kubanke, zar ne?”

INTERIJER INSPIRIRAN STEAMPUNKOM

“Interijer je radio poznati zagrebački dizajner koji je našu viziju pretvorio u stvarnost. Interijer prati steampunk stil, a posebnost mu daje refleksija u interijeru na samog Sherlocka Holmesa, njegov život, navike i posebnosti. Unutar bara postoji čak i replika sobe Sherlocka Holmesa u kojoj će gosti moći sjesti i popiti svoje omiljeno piće,” otkrivaju iz Shelocka.

Ljubitelji lika i djela Sherlocka Holmesa zato će uz viski i kubanke itekako uživati u interijeru. No, ovaj novi bar u Trakošćanskoj 38 nije rezerviran samo za njih. “Gosti će u Sherlocku moći uživati u svojoj omiljenoj jutarnjoj kavi, limunadi ili cijeđenom soku, ali i u posebnim pićima koja se ne mogu popiti svugdje.”