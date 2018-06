Prve smo probale navijački sladoled iz Timea, a onda smo testirale još nekoliko ljetnih osvježenja po gradu

Zagreb je, s dolaskom toplijih dana, postao bogatiji ponudom ljetnih deserata i napitaka. Obišle smo pet lokacija po gradu i testirale najzanimljivije

Gotovo svakog dana na društvenim mrežama viđam predivne slike ledenih smoothija, hladnih voćnih sokova i šarenih sladoleda pa sam odlučila isprobati neke. Saznala sam što određeni lokali imaju u ponudi, isprobala najbolja pića koja osvježavaju, kakva je atmosfera… Posjetila sam pet lokacija – Pupitres, Good Food, Funny Sticks, Klara Premium Store i Time u kojem sam prva imala priliku probati navijački sladoled, a koji će svi moći jesti od 14. lipnja Foodbalerki.

Timeov nogometni semifreddo na štapiću

Ovaj sladoled je Robert Hromalić osmislio za Time, a riječ je o semifreddu, klasičnom talijanskom desertu na bazi bjelanjaka, šećera i vrhnja. U Timeovoj verziji ovaj sladoled dolazi u četiri različite varijante okusa i izgleda, predstavljajući četiri zemlje koje sudjeluju na nogometnom prvenstvu. Danas smo imale priliku isprobati Hrvatski nogometni semifreddo s višnjom maraskom te Argentinski s dulce de leche karamelom, a na Foodbalerki na Strossmayerovom trgu od četvrtka će se moći probati i preostala dva u bojama Islanda i Nigerije.

Adresa: Strossmayerov trg (od 14. i 15. lipnja na Time štandu)

Cijena: 25 kune za dva semifreddo štapića

Cjelokupni dojam: Semifreddo nije klasični sladoled, ali jednako osvježava. Nije previše sladak niti su okusi previše jaki. S obzirom na to da mi karamela nije favorit, Hrvatski semifreddo mi je bio više ukusan.

Pupitres boutique

U blizini tramvajske stanice u Frankopanskoj nalazi se terasa Pupitresa gdje sam došlaisprobati ledeni čaj o kojem svi pričaju na Facebooku, a navodno je odličan za ove sparne i vruće dane. Uz ledene čajeve u Pupitresu imaju i pozamašnu vinsku kartu, razne gazirane i negazirane sokove, tople čajeve, svježe cijeđene prirodne sokove te alkoholna pića.

Prva stvar koja me ovdje oduševila je bila uslužnost osoblja i ponuda ledenih čajeva. Odlučila sam se za Pearl of the river Nile, ledeni čaj napravljen od rooibosa, komadića ananasa, papaje, manga, jagode, crnog ribizla te cvjetove suncokreta. Uz to u ponudi imaju i zeleni čaj Zmaj sreće te voćni čaj Blago bobica, a svi su pripremljeni hladnim maceriranjem (držanjem u hladnoj vodi 24 sata) te nemaju nikakvih umjetnih sladila i šećera pa su tako super i za klince.

Ako se odlučite popiti osvježavajući ledeni čaj ili neko drugo piće u Pupitresu, možete sjesti na njihovu terasu, koja je doduše, dosta mala, ali zato je unutra jako simpatično i ima dosta mjesta.

Adresa: Frankopanska 1

Cijena: 20 kuna za 0,3 dcl ledenog čaja

Cjelokupni dojam: Ukusno, osvježavajuće i odlična posluga.

Good Food

Premda sam u Good Foodu do sada bila mnogo puta, u nešto novijoj poslovnici na Europskom trgu prije par dana otvorio se i kutak s cjeđenim sokovima, smoothijima i voćnim shooterima pa sam morala skoknuti tamo. Prvo što sam napravila kad sam došla je legla na krevet (da, krevet u kafiću) i pokušala odlučiti što ću isprobati.

Izbor osvježavajućih i zdravih pića im je ogroman. Imaju sokove koje dijele u pet kategorija -jednostavni voćni sokovi, signature sokovi koji imaju četiri sastojka, smoothiji koji mogu biti s jogurtom, sojinim mlijekom, običnim mlijekom ili samo voćem, shooteri od 0,60 ml kao pravi energetski boom uz kavu te doručak u čaši. U sve navedeno možete si dodati sjemenke ili prah po izboru – chia sjemenke, goji bobice, bučine sjemenke, lješnjak, badem, matcha prah, kajenski papar…

Odlučila sam se na isprobavanje signature soka Freedom first koji se sastojao od kruške, malina, borovnica i naranče te sam tražila dodatak cejlonskog cimeta. U soku se mogao osjetiti okus svakog voća pomalo, a prevladala je malina koju obožavam. Hladan je, osvježavajuć i nije previše gust što je odlično za ljetne dane.

Adresa: Europski trg (ugao kod Palmotićeve)

Cijena: signature sokovi 24kn, ekstra dodaci 3kn po dodatku

Cjelokupni dojam: Ugodna i vesela atmosfera premda smo došli u vrijeme gužve (oko podne) kada je pauza na poslu. Osoblje je uslužno, lokal je čist, a i primijetila sam se da se bez iznimke sokovnik pere potpuno nakon svake pripreme soka.

Funny sticks

Kad kod se odlučite šetati uz Jarun uvijek je potrebno neko osvježenje, pa smo tako saznali da na šetnjici postoji i štand Funny Sticks. Mala četvrtasta kućica smještena je u blizini kluba Gallery i lako se može pronaći. Kad sam stigla radila je djevojka koja je znala apsolutno sve o njihovoj ponudi. Prodaju dvije vrste slastica – sladolede te male palačinke poffertjes. Kako sam se kuhala na suncu odlučila sam isprobati sladoled.

Osnovni sladoled je od vanilije pa se tada daje na izbor jedna od tri čokolade u koju će se on umočiti – mliječna čokolada, bijela čokolada ili tamna čokolada. Nakon toga se sladoled posipa sa 3 od 16 okusa koje imate na biranje – bademi, kikiriki,kokos, čokoladni keksi, čokoladne pahuljice, Smarties, Skkitles, perlice s okusom jagode, Oreo, ali i slani pereci i kikiriki.

Jedva sam se odlučila, ali je odabir pao na umakanje u mliječnu čokoladu i posipanje Smartiesima, listićima badema i čoko keksima. Nakon toga birate i preljev pa sam ja odabrala onaj od banane. Sladoled je poslužen u kartonskom tanjuriću.

Bilo je jako vruće pa nije nimalo čudno da se sladoled brzo topio. Po prvi puta sam isprobala preljev od banane na sladoledu pa me se to dojmilo, ali sladoled kao takav baš i nije neko oduševljenje. Svi dodaci jako su ukusni i odlično izgledaju za, recimo, fotke na Instagramu, ali se i dalje radi o običnom sladoledu od vanilije, koja dominira cijelim okusom.

Adresa: Aleja Matije Ljubeka 29b (Jarun)

Cijena: 17 kuna, 1 kuna po ekstra dodatku i 2 kune po ekstra preljevu (u cijenu su uključena 3 posipa i jedan preljev)

Cjelokupni dojam: Bez obzira na odličan izgled sladoleda i simpatično osoblje, i dalje se radi o običnom sladoledu od vanilije. Cijena je dosta niska pa je ovo možda super mjesto za doći s klincima, bit će im zabavno izrađivati vlastiti sladoled.

Klara premium store

Prolazila sam uz Zrinjevac i odmah zamijetila pekaru Klaru koja je nedavno otvorila novi premium store. Još izvana vas se predivnim interijerom poziva da uđete unutra. S obzirom na to da sam tražila osvježenja po gradu, nisam isprobala njihove pekarske proizvode kojih ima brdo. Od ukusnih peciva sa sirom, šunkom i sjemenkama, do bagelsa i salata te kokosove vode.

Na Zrinjevcu je otvoren Klara Premium Store, chic pekara u kojoj ćemo jesti bagelse

Drugi dio pekare, zdravi kutak, nalazi se na povišenom dijelu lokala, a tamo se proizvode i prodaju svježi smoothiji, veganski specijaliteti, hladno prešani sokovi i salate. Prvo sam željela naručiti crnu vodu s aktivnim ugljenom, no kako im to na dnevnoj bazi priprema nutricionistica, tog dana su već sve prodali pa sam se odlučila na Beauty secret smoothie koji navodno zaglađuje bore i pomaže u boljem izgledu kože iznutra.

Smoothie je napravljen od bobičastog voća, banane, zobenih pahuljica, jabuke i sjemenki lana. Jako je zasitan i s razlogom kažu da se može konzumirati kao doručak, ali bez obzira na to nisam postala pospana kao što inače budem nakon jela. Vjerojatno je razlog tome svo voće, ali i ugodna hladnoća napitka.

Sve informacije koje su me zanimale dala mi je presimpatična ekspertica Marina koja mi je objasnila koji se sastojci nalaze u smoothijima te iz kojeg razloga se rade baš takve kombinacije. Svi su sokovi točno osmišljeni da potiču neku od zdravih funkcija tijela, a i nemaju umjetnih sladila ili aditiva.

Adresa: Zrinjevac 16

Cijena: 20 kuna

Cjelokupni dojam: Interijer je predivan i navodi da ostanete unutra što duže, čitate modne časopise i pijete zdrave smoothije. Svaki dio lokala pomno je osmišljen i makar je u jednom trenutku bilo 10 ljudi, trudili su se da svima daju odgovore što je danas stvarno rijetkost.