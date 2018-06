Pripremamo se za navijanje, a to nikako ne ide bez dobrih grickalica i pića

Nakon što smo shvatile da ćemo sljedećih dana slušati samo o nogometu, popustile smo i odlučile napraviti party za gledanje utakmice

Grad je pun crveno-bijelih kockica, euforija raste s približavanjem datuma svake naše utakmice, a atmosfera je sve više užarena. Svi pričaju samo o nogometu, a ja nisam jedna od onih koja se u to baš previše kuži. Nogomet mi definitivno nije jača strana, ali zato znam kako dobro pripremiti zabavu za društvo pa mi se pripremanje sportskog druženja uz gledanje utakmice činilo kao mnogo bolja ideja.

Predložila sam to svojim muškim prijateljima i bili su oduševljeni. Barem oni neće morati ništa raditi. Osim što obožavam pripremati tulume, ovo mi je prilika da barem nešto radim dok moj dragi zuri u televiziju i dere se na nogometaše kao da ga čuju.

Napravila sam popis i shvatila da mi treba hrpetina stvari jer moji prijatelji stvarno mogu puno pojesti i popiti. Stoga sam nagovorila kolegicu da mi pomogne i otišle smo u Kaufland. Oni u skladu s početkom nogometnog prvenstva u Rusiji imaju cijelu navijačku kolekciju i veliki odabir sa super cijenama.

Što nam treba?

grickalice

sokovi

piva

cideri (za cure, naravno)

navijačka oprema

Hodajući između između polica Kauflanda u Središću nismo morale dugo tražiti gdje se nalaze stvari s našeg popisa. Čim smo ušle oduševili su nas ukrasi, navijačka oprema i to što sve pršti od crveno-bijelih kockica. Odlučile smo uzeti nekoliko navijačkih majica te šalova i kapa – neka bude šareno i veselo. Super je što postoje navijačke zastavice, trube, ali i preslatki bodići za klince. Malo smo se bojale da neće biti dobrih veličina majica, ali sve smo pronašle – i za cure i za dečke.

Nagradna igra za svaku kupnju iznad 100 kuna

Kako smo se odmah zaletjele prema navijačkim ukrasima, gotovo nismo vidjele velike plakate na kojima piše da Kaufland ima nagradnu igru uoči Svjetskog nogometnog prvenstva “Kaufland te vodi na finale”. Jedino što trebate je ostvariti kupnju veću od 100 kuna, poslati sms poruku i odmah ulazite u izvlačenje za glavnu nagradu – put u Moskvu na finale nogometnog prvenstva. Zapisale smo si broj za slanje poruke i krenule dalje.

Idući na redu bili su slatkiši i tu smo se jedva suzdržavale da ne uzmemo sve s polica. Prvo smo gledale Milka čokolade, a kako je na policama valjda 20 različitih okusa, tamo smo potrošile mnogo vremena, ali to nam nije bio nikakav problem. Razmišljale smo i o bombonima i gumenim medvjedićima, ali smo se na kraju odlučile samo za nekoliko čokolada i kekse, jer ipak moramo paziti na liniju.

Od pregledavanja polica smo postale gladne i žedne

Samo od pomisli na gledanje utakmica shvatile smo da nikako ne smijemo zaboraviti na pića. Na svakom kraju polica nalaze se super akcije pića i ostalih stvari, pa smo u međuvremenu pronašle i slamčice, za nas cure, što bismo inače sigurno zaboravile. Od pića smo za dečke uzele nekoliko piva, običnih i radlera. Teško smo odabrale što se nama pije, ali smo ipak odabrale sokove, mineralnu vodu i nama najdraže cidere. Za razliku od ostalih trgovina, ponuda pića je stvarno velika, pa tako imaju cidere u različitim okusima. Ivana se odlučila za Somersby od brusnice, a ja za cider od jabuke.

Mislile smo da smo gotove kad smo se sjetile da nam nedostaje najvažniji dio – grickalice. Kako se na kraju redova polica nalaze akcije, tako smo pronašle i najbolje grickalice. Odabrale smo klasični slani K-Classic čips, njihov rebrasti čips s paprikom, ali smo onda naišle na nešto što do sada još nismo isprobale – čips s okusom kebaba. Pa ovaj Kaufland stvarno ima sve! Naravno da smo i to ubacile u našu košaricu, zajedno s brusketama, prženim slanim bademima i smokijima. S obzirom na to da je počelo nogometno prvenstvo prodaju i odličnu kombinaciju od tri vrste grickalica po akcijskoj cijeni te K-Classic mješavinu grickalica.

Nakon ovoga se čini da smo kupile sve, možda i previše. Ovo smo sve kupile:

dvije navijačke majice

dva navijačka šala

navijačka truba

navijačka zastava

navijački šešir

Ožujsko pivo 2l

Ožujsko Radler 2l

2x Somersby cider

2 litre mineralne vode

4 litre Coca Cole

K-Classic slani čips

K-Classic čips paprika rebrasti

Chio čips s okusom kebaba

2 x Bruscetta Krambals

Nogometni mix – tri grickalice

K-Classic mješavina grickalica

K-Classic slani štapići

3 x Bobi flips

2 x Milka Noissete

Jaffa keksi

K-Classic prutići sa sirom

K-Classic prženi slani bademi

Možda stvarno imamo i previše toga, ali bit će još utakmica i mnogo naših zabava! Mi smo spremne za gledanje Svjetskog nogometnog prvenstva, a vi?